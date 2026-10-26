Huawei Watch D3, análisis: la mayor sorpresa de este reloj llega cuando empieza a hincharse la correa

Hace tiempo que los relojes inteligentes dieron el salto a medidores de salud constantes. O casi, porque, pese a sus múltiples sensores, casi ninguno está certificado como dispositivo médico. Los Huawei Watch D escapan de la norma, ya que la marca incluye una bomba en el smartwatch capaz de registrar la presión sanguínea con precisión. Y funciona bastante bien, lo he comprobado con el último modelo.

Llevo un mes con el Huawei Watch D3. No tengo problemas de hipertensión, aunque sí poseo un medidor en casa para realizar pruebas puntuales. Es un dispositivo algo aparatoso que debe ajustarse al brazo, va conectado con una goma y hace bastante ruido cada vez que se pone en marcha. Por eso me sorprendió tener todo eso en la muñeca y sin que el Huawei Watch D3 sea más grande que un reloj corriente. Además, no deja de ser un excelente smartwatch.

Ficha técnica del Huawei Watch D3



HUAWEI WATCH D3 PANTALLA AMOLED LTPO de 1,92 pulgadas Resolución de 408 x 480 píxeles 328 píxeles por pulgada DIMENSIONES Y PESO 46,5 x 38,8 x 11,4 mm Aproximadamente 40 gramos sin correa SALUD Medición de la presión arterial con microbomba y cámara de aire Monitorización ambulatoria de presión arterial durante 24 horas Presión arterial antes y después del ejercicio Electrocardiograma (ECG) y análisis de arritmias Frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre (SpO2) Seguimiento del sueño, estrés y temperatura de la piel Calendario menstrual y ejercicios de respiración SENSORES Huawei TruSense Acelerómetro y sensor de gravedad Magnetómetro y brújula Sensor de luz ambiental y barómetro Sensor óptico de frecuencia cardiaca PPG Sensor de temperatura corporal BATERÍA 540 mAh Hasta 6 días de autonomía Carga inalámbrica en aproximadamente 65 minutos COMPATIBILIDAD Android 8.0 o posterior iOS 13.0 o posterior CONECTIVIDAD Bluetooth 6.0, BR y BLE GNSS multibanda NFC Sin WiFi MATERIALES Y CORREA Marco de aleación de aluminio Parte trasera de material compuesto de fibra polimérica Correa de caucho HNBR o cuero compuesto Cámara de aire de TPU Anchura de correa de 25,5 mm Muñecas de 130 a 210 mm OTROS Resistencia IP68 Corona giratoria y botón de función Micrófono y altavoz Notificaciones de llamadas y mensajes Motor de vibración lineal PRECIO 449 euros

Pantalla cuadrada de gran visibilidad

Acostumbrado como estaba a los Huawei Watch con pantalla redonda, reconozco que me dio cierta pereza regresar al formato cuadrado. A primera vista, el D3 recuerda ligeramente al Apple Watch: caja en aluminio, corona en la parte superior derecha y botón debajo. Aun así, no se confunden: Huawei imprime carácter propio al diseño.

La pantalla, de 1,92 pulgadas, no llega a ser cuadrada por completo, sino ligeramente rectangular (algo más alta que ancha). Esto no se percibe a simple vista, tampoco una falta de nitidez ni de brillo: el Huawei Watch D3 se ve correctamente en todas las situaciones. Estuve corriendo bajo el sol directo y pude apreciar sin problemas los datos del entrenamiento. Su brillo automático responde como debe.

El reloj se ajusta bien a la muñeca y no es precisamente pequeño. Tampoco tan grande como un Huawei Watch 6 Pro, pero sí puede hacerse voluminoso en las muñecas pequeñas. Por dentro de la correa, hecha en caucho, se encuentra una pequeña bolsa que se hincha para medir la tensión: este es un reloj que debe llevarse algo apretado para que las mediciones sean precisas. No solo a la hora de hacer deporte.

Es cómodo de llevar, se maneja bien con los botones, la pantalla táctil responde correctamente a los gestos y toques, el consumo con el panel siempre encendido no es exagerado y reacciona bien a los gestos, como el giro de muñeca para encender la pantalla. Carece de los gestos avanzados que sí incluyen modelos superiores, como el toque de dedos para aceptar los menús.

Se ve y se siente premium, más deportivo que elegante. Pese a su orientación médica, el Huawei Watch D3 no parece un dispositivo de ese estilo: encaja perfectamente en un "look" casual. Sí cambiaría el cierre de la correa: el "click" no es tan firme como me gustaría. Es fácil que salte al engancharse con cualquier cosa.

Un tensiómetro en la muñeca, también durante la noche

Esta es la característica principal del reloj: el Huawei Watch D3 quiere convertirse en el compañero ideal de quienes tienen cierto riesgo de hipertensión. Llevarlo en la muñeca evita llevarse un aparato extra en la mochila, al menos según la teoría. Pintaba bien sobre el papel.

El D3 posee una bolsita alargada que se engancha por dentro en la correa y que el reloj infla para medir la tensión. Como en cualquier otro tensiómetro, solo que reducido al mínimo. Esto no hace incómodo llevarlo en la muñeca, ya que la bomba está dentro del aparato y la bolsa apenas añade grosor a la propia correa. Sí le vi un inconveniente: no se recomienda bañarse con el reloj ni sumergirlo. Y eso que tiene certificación IP68.

El reloj puede medir la presión sanguínea de manera manual y automática. Dado que el Huawei Watch D3 mide distintas constantes de salud, puede crear un mapa de tensión para así conocer cuándo se sobrepasa la media habitual. Para crear ese mapa inicial el reloj ejecuta mediciones automáticas cada pocos minutos hasta completarlo. El proceso dura unas 24 horas.

¿Es muy incómodo medirse la tensión? Lo cierto es que no: molesta un poco al hincharse la bolsa y apretar la muñeca, pero son solo unos segundos, como en cualquier otro tensiómetro. La pantalla presenta los datos tras la medición y estos se van guardando en el perfil de la app, Huawei Salud. Ahí queda el histórico.

¿Es realmente preciso? Huawei ha logrado un dispositivo que calcula la tensión arterial de la misma manera que lo hace un dispositivo médico. Como tenía que comprobar de primera mano dicha fiabilidad (o de primera muñeca), enfrenté al Huawei Watch D3 con mi tensiómetro de brazo en distintos momentos del día.



HUAWEI TENSIÓMETRO NADA MÁS DESPERTAR 110/71 mmHg 47 pulsaciones 105/69 mmHg 46 pulsaciones DURANTE EL DÍA 123/70 mmHg 66 pulsaciones 114/78 mmHg 60 pulsaciones POR LA TARDE 115/81 mmHg 48 pulsaciones 121/81 mmHg 49 pulsaciones ANTES DE HACER DEPORTE 122/82 mmHg 44 pulsaciones 123/84 mmHg 46 pulsaciones DESPUÉS DE HACER DEPORTE 112/79 mmHg 82 pulsaciones 126/82 mmHg 82 pulsaciones ANTES DE DORMIR 118/75 mmHg 64 pulsaciones 125/76 mmHg 60 pulsaciones

Las pruebas me dejaron buenas sensaciones: el Huawei Watch D3 ofreció lecturas bastante cercanas a las de mi tensiómetro. La marca lo ha certificado en Europa como dispositivo médico, esto da una muestra de su fiabilidad. Aun así, no es recomendable dejarse guiar por sus mediciones si tienes hipertensión y/o tomas medicación: no la abandones solo por los registros que da el smartwatch.

No solo mide bien la tensión, también registra bien el ejercicio

Vale, es un tensiómetro de muñeca que puedes usar durante el día y durante la noche. Pero ¿cómo se comporta más allá de ese dato? Lo cierto es que muy bien: Huawei ha incluido en el D3 su conjunto de sensores TruSense, un sistema que mide 11 variables de salud. La tensión sanguínea es una de ellas, también incluye saturación de oxígeno en sangre, sueño, estrés, rigidez de las arterias... Es muy completo.

Uno de los inconvenientes de tener tantos tipos de mediciones y registros distintos es que no se activan todos a la vez cuando configuras el reloj, sino que debes ir uno a uno. Por ejemplo, si no activas el registro cardíaco no te mide las pulsaciones en segundo plano. E igual con el SpO2, estrés y resto de mediciones. Estaría bien que esto pudiera configurarse en el inicio para así asegurarte de que estás cubierto en todos los niveles de salud.

Más allá de la activación manual unitaria, los resultados son satisfactorios dentro de un rango de precisión correcto. Tanto en reposo como durante el deporte, ya que Huawei sabe cómo obtener un registro amplio, fiable y con gráficas sencillas de entender con un vistazo.

Estuve usando el Huawei Watch D3 para mis actividades diarias, mis entrenamientos y durante el sueño. Me dejó muy contento, creo que es un reloj apto para cualquiera que sea deportista amateur y busque un smartwatch general sin especializarse en uno 100 % deportivo.

El GPS posiciona rápido, el cálculo entre puntos no arroja apenas margen de error y sobre el mapa no se aprecian excesivos puntos de sierra: las rutas obtenidas se encuentran a un buen nivel de precisión. Usándolo como monitor cardíaco ya no es tan efectivo, ya que a veces no responde bien a los cambios de ritmo. Además, le cuesta mantener la precisión a pulsaciones por encima de 160: en carreras de alta intensidad y corta duración he apreciado ritmos por debajo de los reales. Las mediciones las comparé con una banda de pecho conectada a mi reloj Garmin.

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Datos de Huawei Salud en Android

He hecho mucho ejercicio de fuerza con el Huawei Watch D3, salí de paseo, anduve entrenando con él para la media maratón que tengo pendiente (se me está haciendo cuesta arriba), me lo llevé en mi bici de montaña y lo dejé calculando pasos cuando, simplemente, hacía mis rutinas diarias. Cuenta con suficiente precisión en automático, creo que ofrece un rendimiento deportivo adecuado. Y eso que su vertiente principal es la de la salud.

Es un reloj del que te puedes fiar, tanto si solo buscas potenciar el movimiento diario como si te aprietas las tuercas para subir de ritmo. Creo que Huawei ha logrado un todo en uno tan completo como fácil de utilizar. Y que llena de datos y gráficas a todos los que, como yo, aprecian saber cómo va su cuerpo en todo momento. El Huawei Watch D3 es un excelente reloj para cuidar la salud.

Casi una semana sin cargar

Los 540 mAh de capacidad no son escasos para un reloj. Y estos no lo hacen más grueso, es un smartwatch bien contenido en todos los aspectos. Aguanta casi una semana encendido y dicho aguante depende mucho de cómo se utilice a diario: los entrenamientos reducen la vida entre cargas, tener todas las mediciones activas de las constantes vitales también.

La batería puede reducirse mucho con la lectura de presión sanguínea en modo automático. Es lo que más consume del reloj

He estado usándolo a diario con sesiones de entrenamiento puntuales de algo más de una hora en exteriores. Con todos los sensores activos y las mediciones del sueño, el Huawei Watch D3 se mantuvo encendido durante algo más de cinco días. Sin que necesitase activar el modo de ahorro de energía. Con el AOD esta autonomía se reduce en unas diez o doce horas.

Ahí, apurando hasta el último mAh

Puedes cargarlo y llevártelo de excursión sin temer que se apague, incluso aunque necesites registrar la ruta durante varias horas. Y en cuestión de carga, Huawei incluye un cargador inalámbrico con puerto USB C. Los tiempos fueron:

50 % de batería con media hora cargando.

100 % de batería tras 1 hora y 13 minutos cargando.

Con el software imprescindible para ser un gran smartwatch

Nada más estrenar el reloj me llegó HarmonyOS 7, la misma versión que ya tenía en el Huawei Watch 6 Pro. El software se mueve fluido, la interfaz se adapta bien al formato cuadrado y los desplazamientos entre menús, notificaciones y ajustes son los habituales: no cuesta nada habituarse al uso del Huawei Watch D3.

La corona superior abre el menú de aplicaciones y permite el desplazamiento vertical; con doble toque activa el menú de últimas apps abiertas. Por abajo, el botón inferior tiene predefinida la presión arterial con un toque, aunque puede personalizarse para lanzar cualquier otra función. Con el doble toque del menú inferior se lanza la app de pagos para abonar las compras con el reloj. La aplicación compatible es Curve Pay: hay que descargarla desde la tienda y configurarla con una cuenta de pagos.

El Huawei Watch D3 no tiene cartera de pagos por defecto, hace falta Curve Pay. Para usarla es necesario abrirse una cuenta en esa plataforma

Huawei cubre todas las necesidades del D3 con el software preinstalado en el dispositivo, ya que permite seguir la salud, el ejercicio, mostrar el tiempo, usar los temporizadores o responder a las llamadas entrantes sin usar el móvil. También deja responder los mensajes entrantes, como los de Telegram o WhatsApp: el Huawei Watch D3 ofrece teclado y, también, respuestas predefinidas. Eso sí, solo en Android: en iOS no está disponible el teclado.

Una de las carencias que Huawei sigue sin cubrir por completo es la escasez de las apps de terceros. El Watch D3 no tiene la AppGallery en el reloj, aunque sí queda accesible desde el teléfono. Además, incluye una variada selección de esferas de reloj, no tan buenas como las que traen de serie los relojes de pantalla redonda. ¿Quieres más? Huawei ofrece una tienda de watchfaces con una suscripción si quieres barra libre. También pueden adquirirse una por una.

Hablando de suscripción: mientras la app móvil ya registra correctamente todos los valores de salud y deportivos, con información organizada y legible, los planes de entrenamiento quedan bajo el marco de la suscripción Health+. No es un pago imprescindible para aprovechar todo lo que ofrece el Huawei Watch D3, como extra es bienvenido. Con el reloj vienen de regalo tres meses.

Echo de menos más aplicaciones y que la cartera de pagos sea propia de Huawei, sin descargas de terceros. Son dos detalles que redondearían la experiencia con HarmonyOS 7, que me parece muy positiva. El software no lastra al reloj en ningún momento, tampoco le hace consumir más energía.

Huawei Watch D3, la opinión de Xataka

Es un reloj todo en uno que se centra más en la salud que en el deporte, sin que esto implique dejar de lado el ejercicio. Huawei sabe cómo hacer excelentes smartwatches. Y el D3 no es una excepción: no necesitas nada más para mantenerte en forma. De paso, puedes vigilar tu tensión con un dispositivo que está certificado médicamente para eso.

El Huawei Watch D3 facilita la medición de la presión sanguínea en cualquier parte, ya de por sí es una ventaja. Su diseño es de calidad, igual que los materiales. Y es lo suficientemente compacto como para que no sea una molestia llevarlo en la muñeca. No es pequeño, debes tenerlo en cuenta.

Tienes lo mejor de un reloj deportivo, una batería que aguanta casi una semana sin cargar, el seguimiento de salud posee el plus del registro de la tensión, la fiabilidad del conjunto está a un gran nivel y es compatible tanto con Android como con iOS: el Huawei Watch D3 me parece una buena elección si buscas un nuevo reloj inteligente. No es de los más baratos, sus 449 euros pueden alejarlo de tu presupuesto, pero creo que es un precio razonable al incluir el registro de tensión arterial. Es de los relojes más completos del mercado.

8,7 Diseño 8,6 Pantalla 8,9 Software 8,5 Batería 8,8 Interfaz 8,9 A favor Medición de tensión arterial convincente y seguimiento durante 24 horas.

La autonomía está a buen nivel.

Seguimiento de salud muy completo. En contra El cierre de la correa no es todo lo firme que debería.

Pocas aplicaciones de terceros.

Pagos dependientes de Curve Pay.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.