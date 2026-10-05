Huawei Watch 6 Pro, análisis: uno de los mejores relojes que he probado tiene su mayor rival dentro de casa

Menudo relojazo he tenido en la muñeca las dos últimas semanas, creo que es de lo mejor que uno puede comprarse dentro del terreno smartwatch. Si Huawei hace ya tiempo que lleva conquistándome con sus propuestas, creo que el Huawei Watch 6 Pro es la culminación de toda una carrera dedicada a los dispositivos de deporte. Y de salud, porque el nuevo modelo une como ninguno ambas vertientes. Todo dentro de un diseño exquisito.

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Lo esencial en 30 segundos

Es muy bonito a la vista, se siente de lujo en la muñeca y es objetivamente grande. Su diseño es elegante, pero sin perder la esencia deportiva: encaja bien en el día a día, sobre todo con la correa de eslabones metálicos que incluye el modelo que he analizado (Space Edition, no viene en todos los Pro). Para hacer deporte yo prefiero la de goma: esta es muy cómoda y, gracias a su cierre, se ajusta muy bien a la muñeca. No se mueve nada corriendo, perfecto.

El Huawei Watch 6 Pro es uno de los mejores relojes inteligentes que existen actualmente. Es un todo en uno que permite seguir el registro deportivo y multitud de variables de salud. Sin ser un reloj médico, creo que se acerca en buena medida a ese accesorio que no solo es práctico para estimular los paseos de vez en cuando, también ayuda a tomarse algo más en serio la salud. Que nunca está de más.

Es un reloj súper completo, versátil, que aguanta días con una sola carga, que mantiene su señal GPS en cualquier parte y que no solo sigue a la perfección las rutas, también evita perderse en caso de que falle la cobertura. Aparte de servir como complemento de moda y de deporte, puede ser el compañero perfecto para las escapadas en solitario. Como deportista amateur, a mí me ha convencido. ¿No eres tan deportista? Estoy seguro de que te convence igual.

Diseño 9,2 Pantalla 9,4 Software 8,8 Batería 9,0 Interfaz 8,5 A favor Pantalla excelente y muy brillante

Gran precisión en salud y deporte

Diseño y materiales de primer nivel En contra La batería podría durar más.

Ecosistema de aplicaciones limitado

Evolución discreta frente al Watch 5 Pro

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Nuestra experiencia con el Huawei Watch 6 Pro

Materiales y construcción de gran calidad. Huawei tiene amplia experiencia desarrollando relojes inteligentes de todos los precios y estilos. Como gama premium que es, el nuevo Watch 6 apuesta por el titanio para la caja junto a un vidrio de zafiro y diseño que se acerca más a un smartwatch deportivo que a un cronógrafo. En la muñeca se siente de calidad, tiene un peso contenido para su gran tamaño y, como pega, las correas poseen pasador propietario. Aunque, con las dos que trae este modelo de serie, yo no necesitaría más.

Menuda pantalla. Es grande, es nítida, tiene un brillo que permite ver el ejercicio incluso a pleno sol, funciona muy fluido y la interfaz se ve realzada por la corona giratoria. Girarla es un vicio, tanto por la respuesta del software como por lo fina que va (menudo motor de vibración). No he apreciado que se caliente ni durante más de una hora de entreno. Permite la pantalla siempre encendida y esta se ve realzada con un altavoz muy potente. El entrenador se escucha como si corriera al lado.

Cargado hasta los topes. Es uno de sus aspectos más importantes: el Huawei Watch 6 Pro viene con todo lo que le puedo pedir a un smartwatch. Aparte de que tiene un rendimiento sobrado, ofrece todo tipo de sensores para calcular el ritmo cardíaco, posee lectura ECG, mide el sueño, la respiración durante el mismo, dispone de termómetro, barómetro, incluye el sensor X-Tap lateral que arroja el estado general de salud tras poner el dedo durante unos segundos... Y no prescinde ni de cartera para pagar con el reloj ni de eSIM. Puedo salir a entrenar solo con el reloj y hasta llamar a casa si me quedo tirado con la bici.

Corona (arriba), sensor X-Tap (centro) y boton secundario (abajo)

Muy resistente, no tanto en autonomía. Huawei ha diseñado el Watch 6 contra los elementos. Incluye certificación IP69 contra polvo y agua y aguanta hasta 40 metros de inmersión para aquellos que se lleven el reloj a bucear. Cero arañazos en la pantalla, también es muy resistente. Y no aguanta mal en términos de batería: con una carga he tenido para casi una semana con un uso moderado. En esta duración influye mucho el uso del GPS para las prácticas deportivas: con un ejercicio más intenso en exteriores, el Huawei Watch aguantó unos cinco días, siempre con todos los sensores de salud activos en segundo plano (con la pantalla AOD el tiempo se recorta, también con eSIM). Cargarlo requiere algo más de una hora.

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Medición de salud (ECG) con el sensor X-Tap lateral

Perfecto para el deportista amateur. Y no será por deportes disponibles, que puedes medir hasta el salto en paracaídas. ¿Y qué tal el registro? De alta calidad según mis pruebas: el ritmo cardíaco durante las prácticas es bastante preciso, aunque a altas puede haber algo de desfase; el GPS guarda la ruta correctamente, con un posicionamiento muy rápido; durante la práctica el reloj se ve a la perfección, e incluye un entrenador deportivo para algunas prácticas. Como el running.

He estado registrando entrenamientos de bicicleta, fuerza, HIIT y de running: ando preparándome para una media maratón y podría utilizar el Huawei Watch 6 Pro como entrenador de cabecera. La marca ofrece una aplicación para el móvil completa y visual, con un servicio premium opcional que añade opciones extra, como la planificación de prácticas deportivas. Con mi reloj la app venía con un año de Health+ gratis, es un buen detalle. Sin que se haga imprescindible la suscripción: se le puede sacar todo el provecho al smartwatch sin pagar de más.

Ficha técnica del Huawei Watch 6 Pro



HUAWEI WATCH 6 Pro 46,4 mm PANTALLA LTPO AMOLED circular táctil de 1,5 pulgadas 466 x 466 píxeles, 310 ppp Brillo máximo de 3.500 nits Brillo automático DIMENSIONES Y PESO 46,4 x 46,4 x 10,99 mm 57 gramos sin correa SISTEMA OPERATIVO HarmonyOS 7 COMPATIBILIDAD Android 9 o posterior iOS 13.0 o posterior SALUD ECG, frecuencia cardiaca y SpO2 en la yema del dedo Estrés, respiración, temperatura de la piel y HRV Análisis de arritmias por onda de pulso Monitorización del sueño y de la respiración durante el sueño HUAWEI TruSleep, calendario de ciclo y Stay Fit Monitorización de altitud, Health Glance, Health Insights y Healthy Living SENSORES Acelerómetro y giroscopio Brújula y barómetro Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental Sensor de temperatura de la piel Sensor ECG Sensor de profundidad RESISTENCIA IP68 e IP69 5 ATM Resistencia para buceo hasta 40 metros BATERÍA 867 mAh Hasta 4,5 días de uso típico o 3 días con AOD Ahorro de batería: hasta 11 días de uso ligero, 7 días de uso típico o 4,5 días con AOD Carga aproximada en 90 minutos Base de carga inalámbrica CONECTIVIDAD eSIM con LTE TDD, LTE FDD y 3G WCDMA WiFi de 2,4 y 5 GHz GNSS de doble banda L1 y L5 con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS NFC Bluetooth 5.2 MATERIALES Cuerpo de aleación de titanio Trasera de cerámica CORREA Ancho de 22 mm Para muñecas de 140 a 210 mm CONTROLES Y AUDIO Micrófono y altavoz Motor lineal Botón superior, botón inferior y X-Tap central El botón superior funciona también como corona giratoria PRECIO Desde 629 euros

Huawei Watch 6 Pro, la opinión de Xataka

Como dije al inicio, Huawei ha demostrado de sobra que sabe cómo hacer relojes. Con el Huawei Watch 6 Pro lleva toda su experiencia al límite, sin que suponga una exagerada evolución con respecto a sus predecesores, como el Huawei Watch 5 Pro. Si ya tienes uno de estos modelos, el salto no está justificado.

Es un reloj que te mantiene al día de la salud sin ser un dispositivo médico. Mide el ejercicio con precisión, incita a moverse, ofrece un hardware de lo más completo y, por pedir, echo en falta más aplicaciones instalables. La AppGallery sigue justa en posibilidades, sobre todo al compararla con la Play Store de Wear OS y la App Store de watchOS. Aun así, el Huawei Watch 6 Pro viene con la mayoría de lo que cualquiera usará para su ritmo diario. Yo no he necesitado más.

Es un relojazo, con todas las letras. De los mejores que he probado y de los que más me ha dolido retirarlo de la muñeca. Soy un firme convencido de los Huawei Watch, tanto de los normales como de los GT. Forman parte de mis recomendaciones fijas.

¿Te lo recomiendo?

Pues sí, rotundo. Aunque con matices: no es un reloj barato, debes tenerlo en cuenta. Es de lo más completo que hay en el mercado, eso se paga. Sin que le haya visto más inconvenientes aparte de una autonomía algo menos holgada que sus hermanos, como el Huawei Watch GT7 Pro. Si quieres un reloj bonito, con todo lo que se puede tener en un smartwatch y no quieres preocuparte ni de Android ni de iPhone, pocas opciones se me ocurren mejores que el Watch 6 Pro. A mí me ha convencido.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Llevo catorce años cambiando de reloj inteligente y sigo esperando la frase más simple de todas: "cárgame antes de dormir"

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.