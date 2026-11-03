Premios Xataka Verisure 2026: cómo conseguir tu entrada para la gala del próximo 17 de noviembre

El próximo 17 de noviembre celebraremos en Madrid nuestros Premios Xataka Verisure 2026, y nos encantaría invitarte a acompañarnos en nuestra gran noche de la tecnología. Si deseas asistir de forma presencial, te explicamos cómo puedes conseguir tu entrada.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Agenda

Cuándo: 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 Dónde: Cines Capitol (Madrid)

Cines Capitol (Madrid) Horario: Comienzo de la gala a las 20.00 (hora peninsular española), aunque os contaremos más sobre apertura de puertas y acceso por correo, cuando recibas tu confirmación.

Solicita tu entrada en este formulario

Si quieres acompañarnos de forma presencial el 17 de noviembre en los Cines Capitol, regístrate por favor en el siguiente formulario. Las entradas son gratis y se entregarán en riguroso orden de inscripción hasta completar aforo (importante: regístrate rápido si no quieres quedarte sin entrada). Durante el proceso de registro podrás indicar si deseas venir con acompañante o no.

En unos días te llegará al correo un email de confirmación con todos los detalles sobre el evento y sobre la fiesta. ¡Atento a tu bandeja de entrada!

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Nota: Si no te funciona el formulario, puedes apuntarte aquí.

¿No estás en Madrid y no quieres perdértelo igualmente? No te preocupes, en nuestra web retransmitiremos en directo la gala de premios.

¡Muchas gracias y os esperamos el 17 de noviembre!