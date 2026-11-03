Los mejores chollos que hemos encontrado en Amazon hoy, 3 de noviembre

Noviembre acaba de arrancar, un mes en el que, a nivel de ofertas, el Black Friday es uno de los momentos más esperados para anticipar las compras navideñas. Eso sí, hay ocasiones en las que no es necesario esperar a final de este mes para conseguir buenos chollos. Estas son las mejores ofertas en tecnología que hemos encontrado hoy en Amazon:

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2026) 32 pulgadas por 129 euros: QLED y compatible con Apple AirPlay.

32 pulgadas por 129 euros: QLED y compatible con Apple AirPlay. Escritorio elevable Flexispot Q3 por 222,91 euros: de 120 x 60 cm y con puerto USB-C.

por 222,91 euros: de 120 x 60 cm y con puerto USB-C. Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM4C por 199 euros: con cancelación de ruido y conexión multipunto.

por 199 euros: con cancelación de ruido y conexión multipunto. Emisor térmico Cecotec Ready Warm 1800 Thermal por 112,90 euros: con 1.200 W de potencia y temporizador.

por 112,90 euros: con 1.200 W de potencia y temporizador. Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 5G por 259 euros: de 6,99 pulgadas y cámara de 50 MP.

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2026) 32 pulgadas

Si estás buscando una tele buena, bonita y barata para el dormitorio, la cocina o para un salón pequeño, esta de Xiaomi es un chollo ahora. Su PVP recomendado es de 229 euros, pero ahora puedes comprarla con un 40% de descuento, por 129 euros.

La Xiaomi TV F Pro (2026) es una smart TV con panel QLED de 32 pulgadas compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. El sistema operativo bajo el que funciona es Fire TV (el que traen los Fire TV Stick de Amazon) y también es compatible con Apple AirPlay.

Escritorio elevable Flexispot Q3

Para quienes buscan la mejor ergonomía a la hora de trabajar, los escritorios elevables son una pieza de mobiliario para el despacho esencial, ya que permiten alternar entre trabajar sentado o de pie. Este de Flexispot está ahora rebajado a 222,91 euros en Amazon.

Con unas medidas de 120 x 60 cm, este escritorio elevable ofrece el suficiente espacio para trabajar cómodamente. Cuenta con bloqueo infantil y sistema anticolisión que detecta obstáculos y activa automáticamente el retroceso. Se puede regular en altura entre 73,5 y 118 cm e incorpora cuatro memorias de altura. Además, integra un puerto USB-C para conectar tus dispositivos directamente en el escritorio.

FLEXISPOT Escritorio Elevable 120x60 cm, Cajón, USB-C Hoy en Amazon — 222,91 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM4C

Si estás buscando unos auriculares de diadema de calidad, pero a buen precio, estos de Sony están rebajados ahora en Amazon. Su precio recomendado es de 279,99 euros, pero ahora puedes llevártelos con un 29% de descuento, por 199 euros.

Estos Sony WH-1000XM4C están disponibles en tres colores (lavanda, blanco y negro) y cuentan con cancelación de ruido. Son compatibles con iOS y Android y ofrecen conexión multipunto. Además, destacan por contar con una batería que ofrece hasta 34 horas de autonomía.

Emisor térmico Cecotec Ready Warm 1800 Thermal

Ahora que parece que el frío está llegando, es el momento oportuno para preparar nuestro hogar de cara al invierno. Este radiador eléctrico de Cecotec está rebajado en Amazon. Su precio recomendado es de 167,22 euros, pero ahora tiene aplicado un descuento del 32% y lo puedes comprar por 112,90 euros.

Se trata de un emisor térmico de ocho elementos de aluminio y una potencia de 1.200 W. Su diseño es ultrafino, por lo que encaja a la perfección en salones y dormitorios con poco espacio. Ofrece tres modos de funcionamiento e incorpora un temporizador y mando a distancia para controlarlo cómodamente.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 5G

El Redmi Note 17 5G es un móvil bueno, bonito y barato que ahora tiene un 32% de descuento en Amazon. Su PVP recomendado es de 379,90 euros, pero ahora puedes conseguirlo por 259 euros en su versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Este Redmi Note 17 Xiaomi cuenta con una generosa pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas y resolución Full HD+. Su batería tiene una capacidad de 7.700 mAh y admite carga Turbo a 45 W. Su cerebro es el procesador Snapdragon 4 Gen 4 y su sistema fotográfico cuenta con una cámara principal de 50 MP.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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