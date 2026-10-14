Mejores escritorios elevables. Cuál comprar y 7 modelos recomendados

Si trabajas en casa, sabrás que pasar muchas horas delante de tu ordenador puede acabar provocando dolores de espalda. Tener una buena silla ergonómica es importante. Pero si quieres tener totalmente adaptado tu despacho para evitar los problemas de salud, un escritorio elevable es un compañero indispensable. Al poder usarlo de pie, nos permite no tener que estar más tiempo del necesario sentados en la silla. Aunque el mercado ofrece grandes alternativas, una de nuestras favoritas es el escritorio elevable eléctrico Flexispot.

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Flexispot es uno de los fabricantes más conocidos del mundo en lo que respecta a los escritorios elevables. No es para menos, ya que cuenta con numerosos modelos de altísima calidad, como este del que os hablamos. Lo bueno de este escritorio es que, al contrario que otros de la marca, incorpora tanto la estructura como el tablero. Por tanto, no tenemos que preocuparnos por comprar el tablero por separado. Además, dependiendo del espacio que tengamos disponible y de nuestras necesidades, podemos optar por diferentes tamaños, desde los 140 cm de ancho hasta los 200 cm.

Por lo que respecta a la altura, es capaz de ajustarse en un rango de entre 70 y 119 cm. Esto significa que podremos usarlo tanto sentados como de pie sin ningún tipo de problema. Además, soporta un máximo de 100 kg, por lo que no habrá problema en tener nuestro PC, monitor y otros dispositivos encima del tablero. Incorpora un sistema anticolisión y accesorios para la gestión de cables y dispositivos como auriculares. Además, su panel de control permite guardar hasta 4 alturas.

Los destacados

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Por qué destacan

Todo el mundo sabe que los escritorios elevables destacan por la posibilidad de poder utilizar nuestro ordenador tanto sentados como de pie. Sin embargo, hay varios aspectos que debemos valorar antes de decantarnos por un modelo u otro. A continuación, te vamos a hablar de las características que hay que tener presentes al elegir un escritorio elevable.

Rango de altura. Dado que, como hemos explicado antes, estos escritorios permiten adaptar la altura del escritorio, es importante saber hasta dónde son capaces de subir (y de bajar). El estándar tradicional para usar un escritorio sentado se encuentra en los 72 cm. En cuanto a la altura máxima, aunque hay modelos que son capaces de llegar a alturas muy elevadas, a priori los 119 centímetros deberían ser suficientes para la mayoría de la gente. La clave reside en que, tanto sentados como de pie, el centro del monitor quede a la altura de nuestros ojos.

Panel de control. Dependiendo de la marca y la gama, podemos encontrar paneles de control totalmente diferentes. Lo normal es que incorporen botones mecánicos con los que poder ajustar la altura de manera manual, además de poder guardar diferentes alturas en la memoria interna del escritorio. Lo recomendable es que cuenten con 4 alturas, aunque con 2 muchos tendrán más que suficiente. Los modelos de gama alta suelen incluir botones capacitivos y pantallas LED, lo que les da un toque más premium.

Tablero. Un factor importante antes de decantarnos por un escritorio u otro es si incluye o no tablero. En el caso de que lo incluya, es necesario que sus dimensiones encajen con el lugar donde queramos instalarlo. El mínimo recomendable es optar por unas dimensiones de 120 x 60 cm. No obstante, si necesitamos una superficie bastante grande, los 160 o 180 cm ganan más fuerza. Además, si no queremos tener la sensación de estar demasiado cerca de la pantalla, los escritorios con 80 cm de ancho son la opción más recomendada, siempre que tengamos espacio suficiente.

La otra posibilidad es que tan solo nos hagamos con la estructura del escritorio. Esto permite una mayor personalización, ya que podremos instalar el tablero que nosotros deseemos. Algo interesante si ya contamos con uno o queremos un diseño muy concreto. En ese caso, es importante observar las longitudes con las que sea compatible el escritorio.

Peso máximo. Dependiendo de la cantidad de dispositivos que tengamos encima de nuestro escritorio, el peso puede jugar un papel fundamental. En el caso de tener un monitor, un portátil y los periféricos tradicionales, con un peso de 70 kg tendremos más que suficiente. Sin embargo, si tenemos varias pantallas con brazos, ordenadores de sobremesa pesados y otros dispositivos, quizás lo recomendado pasa por apostar por escritorios de 100 kg.

Mecanismo de elevación. Aunque hoy en día son poco comunes, hay escritorios elevables manuales. Estos funcionan con una manivela que ajusta la altura dependiendo de la dirección a la que la giremos. Sin embargo, incluso los modelos económicos actuales ya suelen apostar por motores eléctricos. Estos bajan y suben la altura del escritorio de forma automática pulsando el botón correspondiente. Sin embargo, es importante observar si cuenta con uno o dos motores, ya que esto puede afectar a la estabilidad del tablero a la hora de cambiar la altura, especialmente en las más elevadas.

Otras opciones a considerar

Songmics Escritorio Eléctrico. Si es tu primera incursión en el mundo de los escritorios elevables y no quieres hacer una inversión demasiado elevada, este modelo es muy interesante. Cuenta con un tamaño de 160 x 70 cm, por lo que tendremos espacio más que de sobra para poder colocar nuestros dispositivos.

Uno de sus grandes atractivos es su panel de control intuitivo, que incluye cuatro ranuras de memoria para guardar diferentes alturas, que van desde los 72 cm hasta los 120 cm. Aunque su estabilidad puede resentirse levemente en la posición más alta, su relación calidad-precio es indiscutiblemente atractiva para presupuestos ajustados.

ErGear escritorio elevable eléctrico. Si buscas una opción todavía más económica y compacta, el modelo de ErGear es la alternativa perfecta. En este caso, nos encontramos con un modelo que incorpora un tablero de 120 x 60 cm, lo que lo hace ideal para espacios bastante reducidos. Además, soporta un total de hasta 80 kg, peso más que suficiente para su gama.

Cuenta con un panel inteligente LED y un motor bastante silencioso (55 dB) que no molestará cuando queramos elevarlo hasta los 118 cm que permite alcanzar. Cabe destacar que el tablero viene dividido en dos piezas, por lo que la junta central será visible, pero a cambio incluye prácticos ganchos laterales para colgar auriculares o mochilas.

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Flexispot E1 Pro. Esta opción es perfecta para aquellos que ya cuenten con un tablero, o prefieran hacerse con uno a su medida. Flexispot ha incorporado en este modelo hasta 2 motores, lo que mejora tanto la velocidad como el consumo (< 0,5 W) y ruido (< 50 dB) del dispositivo. Lo bueno de esta estructura es que permite instalar tanto tableros de 120 cm como de hasta 180 cm.

El rango de altura se sitúa entre los 70 y 119 cm. Gracias a su panel de control, podremos guardar hasta 4 alturas diferentes. Además, este modelo también soporta los 100 kg de peso, por lo que es perfecto para configuraciones con muchos dispositivos. Finalmente, cabe señalar que incluye accesorios para la gestión de cables, clips adhesivos para el escritorio e incluso ganchos laterales para los auriculares.

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Flexispot EC5 Plus. En el caso de que busquemos una opción todavía más completa, este otro modelo de Flexispot es una opción fantástica. Una de sus principales diferencias es que su panel de control, además de permitir guardar 4 alturas diferentes, también cuenta con dos puertos USB, para poder cargar nuestro móvil u otros dispositivos.

El rango de altura también cambia, ya que este modelo permite ir desde los 60 cm hasta los 125 cm, lo que también lo convierte en una opción ideal para los más peques. Gracias a su diseño de pata de 3 etapas y al mayor grosor de estas, es un modelo más estable. Además, es capaz de soportar hasta 120 kg de peso. Y al igual que en el caso anterior, soporta tableros de entre 120 cm y 180 cm.

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MITZZON Escritorio Elevable. IKEA lleva tiempo apostando por los escritorios elevables, y este modelo es una de las mejores opciones de su catálogo. Cuenta con un tablero de 140 x 60 cm, en el que además se incluyen rendijas para cables o para instalar una regleta directamente en el mismo.

Su panel de control es bastante más sencillo, incluyendo tan solo dos botones de memoria, aunque sin pantalla LED que indique la altura. Aun así, es capaz de ajustar su altura entre los 62 cm y los 126 cm, por lo que tenemos un rango bastante amplio.

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IDÅSEN Escritorio Elevable. Esta otra gama de IKEA destaca por incorporar la tecnología "Desk Control". Gracias a ella, podemos controlar la altura del escritorio desde nuestro teléfono móvil descargando su aplicación. No obstante, eso implica sacrificios en su panel de control, siendo el más rudimentario de todos los que encontramos en la lista.

Su estructura es robusta y estable, por lo que no sufre problemas al subir el tablero de 120 x 70 cm. La altura mínima en este caso es de 63 cm, mientras que la máxima alcanza los 127 cm. Además, ofrece una garantía de hasta 10 años, algo que no todos se atreven a ofrecer.

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Configuraciones y extras

Las características que mencionábamos más arriba son las más importantes al buscar un escritorio elevable. Sin embargo, hay otros aspectos menos trascendentales que pueden acabar decantando la balanza en favor de uno u otro. A continuación os hablamos de alguno de ellos.

Materiales. Es importante que los materiales de la estructura (y del tablero, si viene con él) sean de la suficiente calidad. Especialmente porque optar por modelos de baja calidad puede acabar provocando caídas de nuestros dispositivos cuando cambiamos la altura. O, en el caso de los tableros, que sean susceptibles de rayones o que no sean del todo agradables al tacto.

Gestión de cables. Algunos escritorios elevables suelen incorporar accesorios para ayudarnos con la gestión de cables. Puede ser a través de bandejas que instalamos en la parte inferior del tablero, o mediante clips adhesivos para ordenarnos encima del propio escritorio. Además, algunos modelos cuentan con superficies adaptadas directamente para instalar regletas u ordenar directamente los cables en ellas.

Accesorios. Más allá de lo que acabamos de comentar, hay fabricantes que también incorporan accesorios para poder tener ordenados otros dispositivos, como el gancho para auriculares, o que ofrecen soluciones para guardar nuestras libretas, agendas o libros, como bolsillos de almacenaje.

USB de carga. Los modelos de gama alta suelen contar con paneles de control que incorporan puertos USB. Esto permite que, más allá de poder cambiar la altura de nuestro escritorio, también seamos capaces de cargar dispositivos como nuestro smartphone o smartwatch, entre otros.

Preguntas frecuentes

¿Realmente merece la pena invertir en un escritorio elevable?

Absolutamente. Alternar entre estar sentado y de pie durante tu jornada laboral reduce la fatiga, mejora la circulación y previene los temidos dolores de espalda y cuello. Es una inversión directa en tu salud y productividad, especialmente si pasas más de 6 horas diarias frente a la pantalla.

¿Es complicado el montaje de estos dispositivos?

La gran mayoría de los modelos actuales están pensados para que puedas ensamblarlos en casa en menos de una hora con herramientas básicas. Sin embargo, debes tener en cuenta que opciones con sistemas de gestión de cables más sofisticados o estructuras muy pesadas requerirán un poco más de paciencia, tiempo y, a ser posible, la ayuda de una segunda persona.

¿Qué ventaja tiene comprar solo la estructura sin el tablero?

Adquirir únicamente el motor y las patas te ofrece una libertad de personalización total. Es la opción ideal si ya tienes una mesa de madera de gran calidad de la que no quieres desprenderte, o si tu espacio exige unas medidas de tablero muy específicas que no encuentras en los modelos estándar. Además, suele suponer un ahorro en el coste inicial, con respecto a los modelos más caros.

¿Cuántos kilos puede soportar un escritorio eléctrico?

La capacidad varía mucho según el motor y la gama. Los modelos de entrada suelen soportar entre 50 y 70 kg, lo cual es más que suficiente para un par de monitores, un portátil y tus periféricos. Si trabajas con torres de ordenador muy pesadas, brazos articulados o equipos de sonido, lo ideal es dar el salto a estructuras de doble motor, que pueden levantar hasta 120 kg manteniendo una estabilidad impecable durante la elevación.

¿Consume mucha electricidad el motor del escritorio?

No, el consumo es prácticamente insignificante. El motor solo gasta energía durante los pocos segundos que tarda en subir o bajar la mesa. En modo reposo (standby), el gasto energético del panel de control es mínimo, por lo que no notarás ningún impacto real en tu factura de la luz a final de mes.

Recomendación final

Aunque hay muchas opciones de diferentes gamas, creemos que el escritorio elevable eléctrico de Flexispot es la opción más inteligente para la gran mayoría de usuarios. Especialmente porque es un modelo que cuenta tanto con la estructura como con un tablero incorporado, con unas dimensiones de 140 x 80 centímetros.

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Gracias a su doble motor, es capaz de subir y bajar a una velocidad de 25 mm/s, con un consumo de menos de 0,5 W y con un ruido inferior a los 50 dB. Esto también permite que la capacidad de carga máxima sea de 100 kg, por lo que podremos contar con varios dispositivos encima del tablero. Además, ofrece una estabilidad fantástica al cambiar de altura.

Su panel de control permite guardar hasta 4 alturas diferentes, además de incluir un sistema anticolisión para evitar sacudidas al bajar o subir. Su estructura es de acero de alta resistencia, lo que aumenta aún más la sensación de estabilidad. Además, es un modelo que incluye accesorios para la gestión de cables y para mantener ordenados nuestros accesorios.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Flexispot, IKEA, Songmics, ErGear, TheStandingDesk en Unsplash

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