Brasil hundirá un túnel bajo el canal del mayor puerto de Latinoamérica: de una hora en coche a unos 5 minutos

Entre las ciudades brasileñas de Santos y Guarujá hay un canal de acceso que las separa y que sirve para acceder al mayor puerto de contenedores de Latinoamérica, el de Santos, el de Santos: en 2024, fue capaz de mover 5,48 millones de contenedores (TEU), unos 1,56 millones más que el segundo (Manzanillo, en México).

Para llegar de un municipio a otro tienes dos opciones: usar el sistema de transbordadores al que le cuesta de media unos 18 minutos o ir por carretera y emplear una hora de viaje para recorrer esos cerca de 40 kilómetros. Si te decantas por la embarcación, malas noticias: las colas pueden alargarse durante horas, porque por esta conexión cruzan más de 21.000 vehículos al día, según el Ministerio de Portos e Aeroportos. Brasil quiere solucionarlo con un túnel inmerso bajo el canal que una ambas ciudades.

El primer túnel sumergido de Brasil. El túnel tendrá 1,5 kilómetros de longitud, de los cuales 870 metros irán bajo el canal de acceso al puerto. Además, tendrá tres carriles de circulación en cada dirección, una pasarela exclusiva para peatones y ciclistas y una galería de servicios. En el lado de Guarujá se prevé un acceso de dos kilómetros que enlaza con la BR-101 (la autopista Río-Santos), reforzando así la conexión vial entre el puerto y la costa norte del estado.

Cuando esté operativo, las autoridades esperan reducir ese trayecto en coche de una hora a cinco minutos como mucho, como recoge BNews Sao Paulo. La obra correrá a cargo del grupo portugués Mota-Engil, que ganó la subasta de a la española Acciona en septiembre del año pasado, y que tiene entre sus accionistas a la china CCCC, que además tiene experiencia en este tipo de obras. Se trata de una colaboración público - privada, con una inversión inicial es de 6.800 millones de reales (unos 1.150 millones de euros) y que dará trabajo a 9.000 personas, según la web oficial del proyecto. La concesión dura 30 años e incluye construcción, operación y mantenimiento.

Por qué un túnel. Construir una infraestructura por debajo del agua pudiendo hacer un puente, más sabiendo que el trazado es inferior a dos kilómetros, es una decisión que llama la atención pero que tiene sentido: los buques que llegan a Santos son cada vez más altos, así que la vía submarina se consideró la opción más viable para no interrumpir su circulación, algo que sí que pasaría con un puente levadizo. Además, según el gobernador Geraldo Alckmin, habría hecho falta construir un puente de 80 metros, lo que podría afectar al proyecto del aeropuerto de Guarujá.

Cómo lo van a hacer. La técnica es la del túnel inmerso: se prefabrican módulos de hormigón en un dique seco, se remolcan flotando y se hunden en una zanja dragada del fondo del canal. Uno de los muchos ejemplos de este tipo de construcción: el túnel entre Hong Kong-Zhuhai-Macao, con un tramo submarino de 6,7 kilómetros formado por 33 elementos. El túnel quedará a unos 21 metros de profundidad para no interferir con la navegación.

Hasta 2031 como poco. El calendario oficial reserva 2026 para proyectos y licencias. La construcción comenzará en 2027 con el dique seco y los dragados. En 2028 comenzarán a fabricar los módulos y el año siguiente, a sumergirlos. Los trabajos de montaje se dilatarán hasta 2030, como explica el secretario de Estado de Alianzas de Inversión, Rafael Benini. El pronóstico más favorable apunta a que el túnel entrará en funcionamiento en 2031. No obstante, los plazos de estas obras son delicados y para muestra, el túnel de Fehmarnbelt, entre Dinamarca y Alemania, que arrastra demoras por problemas con el hundimiento de módulos. Eso sí, el túnel europeo será mucho más grande.





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