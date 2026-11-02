Carrefour tiene hoy muy rebajada esta tele MiniLED de LG con 55 pulgadas y 144 Hz: es ideal para salones muy luminosos

Hemos entrado en el mes del Black Friday y estamos empezando a ver ofertas muy interesantes en prácticamente cualquier tienda. Carrefour lleva meses ofreciendo teles de todo tipo con descuentazos y este 2 de noviembre la cosa no iba a ser diferente: tenemos este LG 55QNED83B6A disponible por 599 euros, su precio más bajo hasta la fecha.

Smart TV QNED evo 55" (139,7 cm) LG 55QNED83B6A con IA, 4K MiniLED, 144 Hz, Procesador Inteligente a8 AI Processor 4K Gen6, Dolby Digital Plus, AI Sound Pro Hoy en Carrefour — 599,00 € LG — 699,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor Mini LED que es ideal para videojuegos

El PVP de este televisor es de 899 euros, por lo que podemos aprovechar ahora mismo un descuento de 300 euros. Se trata de un televisor de 55 pulgadas ideal para habitaciones o salones de tamaño medio que cuenta con tecnología QNED unida a retroiluminación MiniLED. Esto se traduce en colores vivos y precisos, pero también en una mayor cantidad de zonas de atenuación local, logrando así un mejor resultado que los televisores LED convencionales.

La tecnología MiniLED, además, logra niveles de brillo elevados, lo que, unido al tratamiento antirreflejos de esta tele de LG, hace que también sea una tele muy interesante para habitaciones muy luminosas. Cuenta con sistema operativo WebOS que es muy intuitivo de usar y compatible con la gran mayoría de aplicaciones. Además, es compatible tanto con Gemini como con Copilot.

Uno de los aspectos más interesantes de este televisor es que es perfecto para jugar. Además de tener puertos HDMI 2.1, cuenta con una tasa de refresco real de 144 Hz y VRR, por lo que podremos aprovechar los 120 fps a los que llegan consolas como PlayStation 5 Pro o Xbox Series X en algunos juegos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del televisor LG 55qned83b6a ✅ LO MEJOR Precio mínimo: La oferta de Carrefour la deja más barata que nunca.

La oferta de Carrefour la deja más barata que nunca. MiniLED y con tecnología QNED: Un buen combo que nos asegura colores vivos y un nivel de brillo muy alto. También cuenta con tecnología antirreflejos.

Un buen combo que nos asegura colores vivos y un nivel de brillo muy alto. También cuenta con tecnología antirreflejos. Ideal para videojuegos: Sus 144 Hz nativos y sus puertos HDMI 2.1 hacen que sea ideal para jugar. ❌ LO PEOR 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 55 pulgadas con buena calidad de imagen y tecnología antirreflejos, especialmente si quieres usarlo para jugar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ves la tele casi siempre a oscuras, por lo que quizás te puede encajar mejor un televisor OLED.

También te puede interesar

TCL 55Q6C 55 Pulgadas QD-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, Google TV | Dolby Vision IQ & Atmos, 144Hz Motion Clarity Pro, Game Master, Sonido Onkyo 2.1, Apple AirPlay 2 Hoy en Amazon — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 55E8S - MiniLED 55 pulgadas Smart TV 4K, Quantum Dot Color, 144 Hz | Mini LED, Subwoofer integrado, Hi-View AI Engine, Total HDR Solution, Filmmaker Mode, AMD FreeSync Premium Hoy en Amazon — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Carrefour, LG

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Las mejores teles para jugar y exprimir tu PS5 o Xbox Series X