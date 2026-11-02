Shein, Temu y AliExpress tienen un nuevo problema en Europa: cada categoría de producto importado paga dos euros de tasa aduanera

Hasta hace solo unos meses, pedir un cable USB de 50 céntimos a China, salía más barato que bajar a la tienda de la esquina y comprarlo, teniendo en cuenta que el pedido tenía que volar más de 10.000 km, pasar aduanas, y cubrir los costes de logística para entregarlo en tu domicilio una semana más tarde.

Eso cambió el 1 de julio con la entrada de en vigor de la tasa de la Unión Europea a los productos llegados de China. Desde el 1 de noviembre, ese peaje vuelve a subir con la entrada en vigor de una nueva tasa de dos euros destinada a cubrir el coste de procesar estos pedidos en las aduanas de la UE.

Dos euros por categoría que se suman

El nuevo reglamento delegado fija en dos euros la tasa de gestión aduanera por cada categoría de artículo. Según especifican desde el bufete de abogados Garrigues, una categoría reúne las mercancías de un envío con la misma clasificación arancelaria, descripción y, en su caso, origen. Por ejemplo, cinco camisetas iguales pagarían esa nueva tasa una sola vez, mientras que un pedido que incluya una camiseta y un reloj pagarían dos veces la tasa por tratarse de productos distintos.

Esta tasa se suma al arancel transitorio de tres euros que ya se aplicó el pasado mes de julio y se estará vigente hasta julio de 2028. Es decir, siguiendo el ejemplo del cable de 50 céntimos del principio, ahora el comprador pagaría una factura total de 5,50 euros por el mismo cable, al incluirse las dos tasas.

A diferencia de la tasa que entró en vigor en julio, que se aplica a envíos con un valor inferior a 150 euros, la nueva tasa no tiene en cuenta el valor del paquete. Eso hace que vaya directa a la desincentivación las compras de productos de pequeño valor, un nicho en el que se basa el crecimiento de plataformas como Amazon, AliExpress, Temu o Shein.

Sobre el papel, este sobrecoste no lo paga el comprador. A ojos de la UE, las plataformas y los vendedores online son consideradas importadoras y responden de los trámites ante la aduana como lo haría cualquier empresa de exportación. Sin embargo, en la realidad, estas plataformas pueden absorber el coste en forma de campañas de promoción, o subir los precios de sus productos, lo cual pondrá freno a su competitividad con los productos locales.

Tras el estreno del arancel de julio, una prueba mostró que Temu y AliExpress sumaban 3,63 euros con IVA al pagar. Shein dejó el total intacto. Según recogía El País, para Raúl Mínguez, director del servicio de estudios en la Cámara de Comercio de España: "Es muy probable que las empresas vayan repercutiendo progresivamente parte de este gravamen en los precios o en el transporte".

El arancel de julio ya movió las cifras

Según fuentes de la Comisión Europea, desde que entró en vigor la nueva tasa a los pequeños paquetes en julio, los envíos de este tipo de paquetes cayeron un 60%. Aun así, siguen llegando unos cinco millones de paquetes al día a las fronteras europeas. En Francia, el volumen de ventas de Temu cayó un 50% entre junio y julio, y el de AliExpress un 37%.

Desde la entrada en vigor de la medida, las aduanas neerlandesas (uno de los principales puntos de entrada para estos productos procedentes de China) anotan un descenso del 46% en paquetes.

De acuerdo a lo publicado por Euronews, este descenso respondería a un cambio de estrategia logística de las empresas que estarían optando por "importar en grandes volúmenes y almacenar dentro de la UE para revender sus productos". Es decir, puede que el hábito de compra en estas plataformas de e-commerce siga igual, y solo haya cambiado la logística entre la tienda y el comprador.

Representantes de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) admiten que "la lógica de la tasa es cubrir los costes de control". El eurodiputado Dirk Gotink es responsable de la reforma aduanera en el Parlamento Europeo. Para él, el arancel de tres euros "ya ha reducido de forma significativa el flujo de paquetes, pero todavía no es suficiente".

Este nuevo arancel vendría a compensar el esfuerzo en recursos que están soportando los servicios aduaneros que deben procesar todo ese volumen de envíos. Por ello, la normativa contempla que el importe de esta tasa no es definitivo, porque Bruselas lo revisará cada dos años según el coste real de los controles.

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