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Hoy en Action la powerbank perfecta para llevarla en el bolsillo: es ideal para viajes o festivales y está disponible en varios colores

Un dispositivo muy práctico para ganar un extra de autonomía en el móvil u otro dispositivo

Action
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Alberto García

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Hay momentos en los que podemos echar en falta un pequeño extra de autonomía, sobre todo si vamos de viaje o salimos de casa y no contamos con el dispositivo pertinente. Para ello, viene bien tener a mano una batería portátil como la de Fresh ’n Rebel que vende Action en sus tiendas, ya que es pequeña y muy barata (12,95 euros). Eso sí, solo está disponible en establecimientos físicos.

Como alternativa, Amazon tiene por un precio de 27,99 euros la Anker Zolo. Sí, es más cara que la de Fresh ’n Rebel, pero tiene el doble de capacidad (10.000 mAh), puede recargar dispositivos por cable o por carga inalámbrica y ofrece una potencia de 30W.

Anker Zolo (10.000 mAh)

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Hoy en Amazon — 27,99
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Una powerbank pequeña y muy barata

Bateria Portatil Fresh N Rebel

La powerbank o batería portátil de Fresh ’n Rebel destaca sobre todo por su formato. Se acopla al móvil en lugar de utilizar un cable, permitiendo que podamos conectarla mientras utilizamos el móvil evitando que podamos dar pequeños tirones al cable.

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También incorpora un puerto USB-C que sirve para recargar la powerbank y viene con un protector para el conector USB-C. Además, es lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo, por lo que es ideal para utilizarla en momentos puntuales cuando viajamos o vamos a algún festival, por poner unos ejemplos.

Por otro lado, esta batería portátil cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, una cifra que, pese a no ser demasiado alta, es suficiente para ganar un pequeño extra de autonomía en el móvil u otro dispositivo. Además, cabe mencionar que la batería se encuentra disponible en cuatro colores: beis, negro, rosa y púrpura.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la powerbank Fresh ’n Rebel hoy

 LO MEJOR

  • Es lo suficientemente pequeña como para guardarla en un bolsillo.
  • Incluye protector para el conector USB-C.
  • Es muy económica y está disponible en cuatro colores.

❌ LO PEOR

  • Su capacidad de 5.000 mAh puede quedarse justita a la hora de recargar por completo un móvil.
  • Solo está disponible en establecimientos físicos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una batería portátil pequeña y muy económica para utilizar en momentos puntuales.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres recargar por completo un móvil u otro dispositivo, ya que la capacidad de esta batería portátil es de solo 5.000 mAh.

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Imágenes | Action y Compradicción (cabecera), Fresh ’n Rebel

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