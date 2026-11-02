OpenAI combinará Chat y Work. Y hará realidad lo que muchos temían: ChatGPT y Codex compartirán los límites de uso

Durante mucho tiempo, nuestra principal preocupación al abrir ChatGPT era conseguir una buena respuesta. Ahora hay otra pregunta que empieza a acompañar a quienes lo utilizan para algo más que conversar: cuánto margen queda antes de encontrarse con un límite. Y no porque todos los usuarios estén agotando sus cuotas, sino porque este tipo de herramientas han dejado de ser simples espacios para hacer preguntas y se han convertido en plataformas para analizar, crear y ejecutar trabajos completos. Hemos ganado posibilidades, sí, pero también hemos tenido que aprender un lenguaje de tokens y asignaciones que antes quedaba lejos de nuestras conversaciones.

Ahora OpenAI ha anunciado un cambio concreto en la forma de utilizar sus herramientas. En un correo que hemos recibido, la compañía explica que empezará a probar en las próximas semanas una experiencia que reunirá Chat y Work, inicialmente con un grupo reducido y con vistas a ampliarla después. El anuncio incluye otra decisión: a partir de diciembre de 2026, ChatGPT y Codex compartirán una asignación de uso en los planes Plus, Pro y Business. Eso sí, la integración de las dos pestañas no supone la desaparición de Codex como experiencia independiente dentro de la aplicación de escritorio.

Pongamos un ejemplo para entender las diferencias. Podemos abrir ChatGPT, subir un documento y pedirle que lo analice, pero también recurrir a Work para encargarle un trabajo más amplio que implique consultar archivos, utilizar aplicaciones y ejecutar diferentes pasos. Si lo que necesitamos es desarrollar software o modificar un proyecto de programación, entra en juego Codex, especializado precisamente en esas tareas. Son experiencias distintas, aunque no siempre estén tan separadas en lo que permiten hacer. Hasta ahora, esa distinción también se reflejaba en sus límites: Work y Codex compartían una asignación, mientras que los modelos del chat convencional tenían sus propios límites.

Una misma cuota para trabajar con IA

Esa separación ofrecía cierto margen a los usuarios. En mitad de una tarea, ChatGPT podía sugerirnos continuar en Work, pero teníamos la posibilidad de aceptar la propuesta o permanecer en la conversación y utilizar los límites propios de Chat, sin recurrir a la asignación compartida de Work y Codex. No siempre obteníamos las mismas capacidades, aunque para determinados trabajos el resultado podía ser suficientemente parecido. Con el cambio anunciado, esa posibilidad de preservar la cuota de Work pierde parte de su utilidad: las operaciones realizadas con modelos incluidos en la nueva asignación también descontarán de ella, aunque decidamos seguir en Chat.

La clave está en cómo se descontará ese consumo. Según OpenAI, no todas las peticiones tendrán el mismo peso: los modelos más avanzados y las operaciones complejas suelen consumir una mayor parte de la asignación disponible. La compañía habla de tokens, unidades de información que sus modelos procesan y generan, pero todavía no ha detallado cómo se traducirá el nuevo sistema en capacidad de uso para cada plan ni cuánto consumirán tareas concretas. Por tanto, no podemos establecer una equivalencia fiable en informes, conversaciones o proyectos. Cuando se agote la cuota, tocará esperar a que se restablezca o recurrir a las alternativas de pago disponibles.

Hay una palabra que destaca especialmente en el comunicado: "ilimitado". La compañía asegura que el plan del destinatario incluye Instant sin consumir la nueva asignación, aunque su propia documentación establece restricciones frente al uso abusivo y mantiene límites específicos para determinadas funciones. Tampoco fija un umbral general y público que permita saber cuándo pueden aplicarse esas salvaguardas. Y hay otra cuestión importante: Instant puede resolver muchas necesidades cotidianas, pero no ofrece necesariamente las mismas capacidades que los modelos de razonamiento avanzado o las herramientas de trabajo autónomo. Para quienes utilizan ChatGPT como herramienta profesional, esa diferencia está lejos de ser un detalle menor.

El correo contiene otra afirmación que merece especial atención. OpenAI prevé que la mayoría de los usuarios no tenga que esperar más a menudo para recuperar su asignación, aunque no explica cómo ha llegado a esa conclusión. Tampoco ofrece cifras que permitan comparar las condiciones actuales con las futuras. Es cierto que el 29 de octubre anunció una ampliación de las cuotas de Work y Codex para determinados planes Pro y Business Premium, pero no incluyó una mejora equivalente para Plus. Así que, de momento, tenemos una previsión tranquilizadora de la compañía y una pregunta sin respuesta: cuánto cambiará realmente la experiencia de quienes pagan por utilizar estas herramientas.

Esta transformación no llega de la nada. Lo que comenzó en 2022 como un chatbot gratuito fue incorporando suscripciones como Plus, Team y Pro, hasta convertirse en una plataforma capaz de ejecutar trabajos que van mucho más allá de responder preguntas. También ha cambiado la escala económica del negocio: en mayo, Greg Brockman, presidente de OpenAI, declaró que la compañía esperaba gastar 50.000 millones de dólares en computación durante 2026, según Reuters. Es una cifra que ayuda a entender el coste de operar estos sistemas, aunque no demuestra que la nueva política de límites responda directamente a ese gasto.

La prueba definitiva no llegará con el anuncio, sino cuando los suscriptores empiecen a trabajar bajo las nuevas condiciones. OpenAI señala que se podrá consultar la asignación disponible y su fecha de restablecimiento en Ajustes → Uso; si se agota, las alternativas serán esperar, cambiar de plan o comprar créditos para las funciones compatibles. Son opciones concretas, pero no responden a la cuestión que queda abierta: cuánto trabajo avanzado permitirá realizar cada suscripción respecto a hoy. Hasta que conozcamos esas cifras y veamos su efecto, la integración será una promesa de comodidad con consecuencias todavía por medir.

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