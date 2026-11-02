Los hosteleros le han puesto ya una tarea al próximo Gobierno: que los 'mercaurantes' dejen de ser un negocio redondo

Quedan aún cuatro semanas para el 29N y más aún para que los votos emitidos ese día den forma a un Gobierno, sea del color que sea. Nada de eso ha impedido a los hosteleros poner una lista de tareas al Ejecutivo que en teoría deberá regir el destino del país hasta 2030. La patronal del sector acaba de remitir a los partidos que concurrirán el 29N 30 propuestas que, en su opinión, resultan claves para su futuro. Entre ellas se habla de tributos, formación, burocracia… y también (de forma velada) de Mercadona y el resto de cadenas de supermercados que están apostando por los mercaurantes.

El aviso es interesante tanto por lo que dice como por lo que sugiere de forma indirecta: aunque los mercaurantes son muy jóvenes, ejercen ya tanta presión en el sector que su regulación se ha vuelto una prioridad para los hosteleros.

Poniendo deberes. Hostelería de España presume de ser un altavoz clave del sector y “la única organización empresarial” que representa a nivel nacional a más de 300.000 negocios que dan empleo a 1,85 millones de personas y aportan el 6,7% del PIB nacional. Apoyándose en esas cifras y con el 29N a tiro de piedra, hace unos días envió a los partidos una lista de propuestas relacionadas con el sector, ideas que, insiste, deberá tener en cuenta el nuevo Ejecutivo.

Se trata de 30 sugerencias que al resto de la sociedad nos sirven para otra cosa: comprender qué preocupa a los hosteleros. En el texto se pide por ejemplo que se “blinde” el IVA reducido del 10% en la hostelería, se reclama la creación de una Dirección General centrada en el sector y que se aligere la burocracia que soportan las pymes y autónomos. Son solo tres de sus 30 propuestas, entre las que se desliza otra idea tan o incluso más interesante: el colectivo pide las mismas normas de juego para todos.

📢 Hostelería de España traslada a los partidos políticos 30 propuestas para reforzar la competitividad del sector en la próxima legislatura. El documento recoge medidas en cinco ámbitos clave: fiscalidad, empresas y autónomos, gastronomía y turismo enogastronómico, formación profesional y sostenibilidad. Entre las prioridades, destacan la reducción de las cargas fiscales, el apoyo a la contratación y al empleo, la simplificación administrativa y el impulso a la inversión, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las más de 300.000 empresas hosteleras de nuestro país. 🔗 https://t.co/rAOGm4cBfy #HosteleríaDeEspaña #HosteleríaDigital — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 27, 2026

¿Qué significa eso? En el comunicado colgado en su web, la asociación desliza un par de ideas genéricas, pero sin dar nombres concretos. Ni siquiera baja al detalle. Los hosteleros se limitan a reclamar “unas condiciones de competencia equivalentes entre quienes desarrollan una misma actividad, equiparando las exigencias fiscales, sanitarias, laborales y de licencias en los distintos formatos de oferta gastronómica”. Dicho de otro modo: las mismas reglas de juego para todos los negocios que venden comidas y bebidas.

“Asimetría competitiva”. En el documento enviado a los partidos (consultado por El País) la patronal es mucho más incisiva. Su foco se centra en todos los negocios que están compitiendo con los hosteleros “sin equiparación fiscal ni cumplimiento de la normativa sanitaria”, incluidos los particulares que se dedican a servir comidas preparadas en sus domicilios, “ejerciendo actividades de economía sumergida y poniendo en grave riesgo la salud y derechos de ciudadanos”. A buenos entendedores, sobran palabras.

“La comida y bebida consumida en espacios de degustación, abiertos al público y con concurrencia en espacios comerciales, clubes y asociaciones, deben cumplir con la misma normativa que en esa misma actividad se exige en bares y restaurantes”, insiste el colectivo tras advertir de que sufre “una clara asimetría competitiva” que impacta en el día a día de un sector que representa el 6,7% del PIB.

Importa el qué… y el cuándo, que es lo que explica que la advertencia de Hostelería de España sea tan relevante. La asociación no solo ha decidido alzar la voz en vísperas del 29N, marcando el camino a seguir al próximo Gobierno; lo hace además unos meses después de denunciar de forma pública la competencia que ejercen los mercaurantes. La queja fue entonces mucho más afilada y la verbalizó directamente el presidente de la asociación, José Luis Álvarez Almeida.

“Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados o supermercados que quieren ser bares. Eso es competencia desleal. Nosotros lo que les decimos es que desde un punto de vista económico y de la competencia que monten lo que quieran, pero todos tenemos que jugar en igualdad de condiciones y ser iguales ante la ley”, argumentó Álvarez Almeida en mayo, durante el discurso de clausura de la Asamblea Anual de Hostelería de España. Allí pudo escucharle in situ, entre otros, el ministro de Turismo, Jordi Hereu.

¿Son solo avisos? No. En Cataluña el sector ha ido un paso más allá y ha acudido a la justicia, convencido del controvertido encaje legal de los mercaurantes. En junio el Gremi de Restauració, la asociación que representa a los restaurantes, bares y cafés de Barcelona, anunció una denuncia administrativa contra 30 establecimientos de Mercadona que, en su opinión, incumplían la normativa y perjudicaban a los bares tradicionales. ¿El motivo? Una supuesta vulneración de la ordenanza barcelonesa que regula qué (y cómo) se puede hacer exactamente en un súper.

“Son espacios de restauración, concedidos y acondicionados como tales. Y prueba de ello es que disponen del surtido: servilletas, vasos, cubiertos, cubos para separar los residuos e incluso microondas. Algunos llegan a disponer de hasta 30 plazas”, denunciaba la asociación. Mercadona alegó que cumple la legislación (“no es una zona de restauración, sino de descanso”) y no está haciendo otra cosa que adaptarse a los clientes, pero la demanda recrudeció la polémica.

Toa Heftiba (Unsplash).

¿Por qué esa preocupación? Porque en España los hosteleros ya no compiten solo entre sí o, como mucho, con grandes multinacionales del sector. Ahora lo hacen también con supermercados que han visto en la preparación y venta de platos cocinados un auténtico filón. A lo largo de los últimos años cadenas como Alcampo, Carrefour o Mercadona (por citar algunas) se han lanzado a elaborar platos que los clientes (y esa es la gran innovación) pueden comer dentro del propio establecimiento, sin necesidad de salir del local, en áreas con mesas y sillas que recuerdan a comedores.

En ellos los clientes encuentran tres ventajas: una oferta variada, buenos precios y sobre todo un servicio ágil y rápido. Nada de esperar por menús de tres platos. El cliente llega, selecciona y come. Y todo a cambio de precios muy contenidos con los que difícilmente puede competir un bar de barrio. Los mercaurantes nos ahorran tener que cocinar, nos evitan andar con túperes y suplen un menú del día cada vez más caro. La fórmula funciona tan bien que la expansión de esta clase de servicios ya ha captado el interés de los analistas.

La cifra: 700 millones. Hay otro motivo por el que Hostelería de España le dedica tanta atención al tema. A pesar de que los mercaurantes son relativamente jóvenes nos estamos gastando ya cientos y cientos de millones de euros en ellos, dinero que (en gran parte) dejan de ingresar los bares y restaurantes tradicionales. Solo Mercadona facturó alrededor de 700 millones de euros en 2025 a través de la sección ‘Listo para comer’. Quizás no parezca mucho a la vista de los ingresos globales que maneja la cadena (41.858 millones de euros), pero hay que tener en cuenta dos claves.

Primero, que ‘Listo para comer’ es una sección muy joven que echó a andar en 2018. Segundo, que si ampliamos la ‘foto’ e incluimos también la venta de alimentos preparados, como refrigerados, envasados y cremas, el volumen de facturación asciende a 3.000 millones entre España y Portugal. Hay estudios que sugieren además que cada vez estamos más interesados (y nos gastamos más) en platos preparados y listos para comer que se venden en los supermercados.

A la vista de esos datos, los hosteleros exigen que si los súper van a rivalizar con ellos en su mismo terreno al menos tengan que cumplir las mismas reglas, con “condiciones equivalentes” a nivel laboral, fiscal y sanitario.

Imágenes | Xataka y Toa Heftiba (Unsplash)

En Xataka | El menú del día de los bares lleva años contra las cuerdas. Ahora Mercadona amenaza con llevárselo por delante