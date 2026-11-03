Ikea tiene la solución (disponible en dos colores) para usar el portátil en el sofá, la cama y hasta de pie

Si teletrabajamos y nos gustar ir moviéndonos por casa con el portátil, entonces nada como tener varias mesas y espacios definidos donde podamos ir colocándolo sobre la marcha. Para que sólo tengamos que abrir la tapa del equipo y continuar por donde lo habíamos dejado el día anterior o unos pocos segundos antes. Pero esto no siempre es fácil de conseguir, sobre todo si vivimos en un piso o una casa no demasiado grande y no hay hueco para tanto mobiliario.

MITTZON - Mesa para portátil con ruedas Hoy en Ikea — 149,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En ese caso, Ikea tiene una genial solución que, además, es muy versátil por todo lo que ofrece: esta mesa con ruedas, ajustable y disponible en dos colores a un precio de 149 euros. Con envío a domicilio y opción de recogida en tiendas.

Plegable y fácil de guardar cuando no necesitemos usarla

En el catálogo de Ikea hay bastantes soluciones para usar el portátil por casa si no tenemos demasiado espacio. Algunas tan económicas como esta mesa (59,99 euros) y otras, aunque algo más caras (como esta Mittzon), también muy interesantes si el bolsillo lo permite y pensamos sacarle el máximo partido.

Estamos ante una mesa con un tablero inclinable en seis posiciones diferentes, con unas dimensiones de 66 cm. de ancho y 50 cm. de fondo. Ajustable también en altura entre 72 y 116 cm. de un modo muy cómodo, gracias a su mecanismo de muelle neumático que activamos con el pie. Con un peso máximo soportado de 10 kilos y disponible en dos colores (blanco y verde).

Mesa que incluye un portabebidas en la parte izquierda que permite colocar ahí una taza, una lata, un vaso o una botella sin que reste espacio en la propia mesa. Además, también incluye una pieza en la parte delantera (la que queda más cerca de nosotros cuando la usamos) que hace las veces de tope para el portátil, evitando que se resbale y caiga hacia adelante cuando el tablero está muy inclinado.

Con todas estas características y gracias a la forma de sus patas, es una mesa ideal para colocar junto al sofá, el sillón o la cama. Siendo también perfecta para ajustarla a su máxima altura y teletrabajar o usar el portátil de pie. Todo ello, con un asa, unas ruedas y un diseño que permite plegarla y almacenarla ocupando el mínimo espacio cuando no la usemos.

⚡ EN RESUMEN: mesa MITTZON ikea ✅ LO MEJOR Muy versátil , al permitir usarla en sofás, sillones y camas pero también de pie

, al permitir usarla en sofás, sillones y camas pero también de pie Se pliega para almacenarla sin apenas ocupar espacio ❌ LO PEOR Algo más cara que otras alternativas

otras alternativas Disponible únicamente en colores blanco y verde 💡 CÓMPRALA SI... usas a menudo el portátil en casa (para trabajar o por ocio) y te gusta moverte con él entre habitaciones ⛔ NO LA COMPRES SI... ya cuentas con espacios dedicados en cada habitación para colocar el portátil

Mesas para el portátil más económicas

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