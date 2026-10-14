Premios Xataka Verisure 2026: reserva el 17 de noviembre para celebrar con nosotros la gran fiesta de la tecnología

¡Ya tenemos fecha! Ya queda cada vez menos para los Premios Xataka Verisure 2026 y, como todos los años, nos hace mucha ilusión invitaros a todos a acompañarnos el próximo 17 de noviembre. Será un evento presencial en el centro de Madrid (Cines Capitol), aunque se podrá seguir en directo desde cualquier parte del mundo desde Xataka.com.
Durante el evento premiaremos los dispositivos y las tecnologías más importantes del año, algo en lo que vosotros podréis participar a través de las votaciones que comienzan hoy mismo.
Además, os adelanto que habrá sorpresas: este año cambiamos de presentadores y nos visita un Xataka Leyenda de prestigio internacional, con el que charlaremos en el escenario.
Nos encantaría que nos acompañaras en el que es nuestro momento más importante del año. Toma nota de todos los detalles:
Cuándo y dónde
- Cuándo: 17 de noviembre a las 20h
- Dónde: Cines Capitol (Madrid) y Xataka.com
- Entradas: Próximamente (gratuitas y por orden de inscripción)
Si no puedes venir físicamente a la gala, no te preocupes: la ceremonia se retransmitirá por streaming de forma íntegra a través de nuestra web.
Cómo conseguir tu entrada
Puedes asistir a la gala y compartir este gran momento tan especial con nosotros de forma totalmente gratuita. El próximo 28 de octubre habilitaremos un formulario en el que podrás solicitar tu entrada.
Además, si perteneces a nuestra comunidad Xtra, atento al correo porque próximamente te escribiremos para que puedas solicitar tus entradas de forma preferente. Si aún no te has unido, ¡todavía estás a tiempo!
El aforo es limitado, por lo que las entradas se entregarán por orden de llegada hasta completar todas las plazas disponibles.
Ayúdanos a elegir los dispositivos más importantes del año
Si no te puedes desplazar hasta Madrid, no te preocupes, porque igualmente puedes participar en los Premios Xataka Verisure de este año. Desde hoy mismo comenzaremos las votaciones y podrás ayudarnos a elegir los dispositivos y las tecnologías más relevantes del año.
Para ir abriendo boca y preparando esas votaciones, puedes echar un vistazo al repaso que hemos ido haciendo del estado actual de la tecnología en las principales categorías en nuestro especial "Camino a los Premios Xataka 2026":
Móviles:
- 2026 es el año en el que mejores móviles plegables Android hemos visto. La pregunta es qué pasará tras la llegada del iPhone Duo
- De qué hablamos en 2026 cuando hablamos de un móvil premium: esto es lo que están haciendo los fabricantes para que gastemos más
- Con la crisis de la RAM, la gran pregunta de los móviles en 2026 es si merece o no la pena comprarse un gama alta
- Tenemos que dar el premio a mejor móvil calidad-precio 2026. Posiblemente sea el año más complicado de la historia para hacerlo
- En 2026 todos los fabricantes tienen un móvil consagrado a la fotografía: estos son los más ambiciosos del año
Tablets y smartwatch:
- Dónde han quedado los tablets en 2026, probablemente el año más importante para los teléfonos plegables
Televisores, altavoces y auriculares:
- Nuestra tele de dentro de cinco años se está fraguando ya hoy, y este 2026 hemos visto muchos avances que queremos ya en nuestro salón
- En 2026 el rival a batir sigue siendo el OLED: estas son las tecnologías que quieren hacerle sombra
- Este año ha quedado claro: ya no hay que gastarse un pastizal para tener una tele brutal. Y China tiene mucho que ver
- Hace mucho tiempo que el buen altavoz no es solo el que se escucha bien. En 2026, esto es lo que más importa
- La cancelación de ruido es solo el mínimo esperable: esto es todo lo que los auriculares más avanzados ofrecen en 2026
Ordenadores y periféricos:
- Los portátiles convertibles llevan años siendo "los que prometen mucho" del sector. Este es el camino que están siguiendo en 2026
- 2026 nos ha traído varios prodigios técnicos en componentes de ordenador. También es el año en el que menos usuarios pueden permitírselos
- Las fronteras entre un monitor gaming y uno para trabajar cada vez están más difusas y eso son muy buenas noticias
Electrodomésticos y otros dispositivos en el hogar:
- Brazos, vapor con agua caliente... los robots aspiradores más avanzados de 2026 deberían dejar de llamarse solo "aspiradores"
- Las lavadoras y frigoríficos son en 2026 más inteligentes y sofisticados que nunca: su reto es convencerte de que merecen la pena
- Es 2026 y el boom de las freidoras de aire parece no tener techo: esto te estás perdiendo si compraste una airfryer al principio
- La revolución del hogar conectado solo es posible con routers que van más allá del WiFi 7: así están dando un salto en 2026
- Si me hubieras preguntado hace años sobre el mejor dispositivo de domótica, te habría dicho que un altavoz. En 2026 el cuento ha cambiado mucho
Coches:
- Un mercado patas arriba: cómo la entrada masiva de los coches híbridos chinos ha reconfigurado 2026
- Las ocho razones por las que el coche eléctrico se ha convertido en la compra más sensata en España en 2026
IA y plataformas VOD:
- Seguir el ritmo de la IA en 2026 es imposible: el reto de descubrir cuál es el mejor chatbot a día de hoy
- Nunca antes hemos tenido más herramientas IA para ser más productivos: lo difícil es encontrar la suite perfecta
- Todo lo que valoramos en pleno 2026 de una plataforma de streaming. Aparte del precio, claro
Próximamente más información
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¡Muchas gracias y te esperamos el 17 de noviembre!
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