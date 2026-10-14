Premios Xataka Verisure 2026: reserva el 17 de noviembre para celebrar con nosotros la gran fiesta de la tecnología

¡Ya tenemos fecha! Ya queda cada vez menos para los Premios Xataka Verisure 2026 y, como todos los años, nos hace mucha ilusión invitaros a todos a acompañarnos el próximo 17 de noviembre. Será un evento presencial en el centro de Madrid (Cines Capitol), aunque se podrá seguir en directo desde cualquier parte del mundo desde Xataka.com.

Durante el evento premiaremos los dispositivos y las tecnologías más importantes del año, algo en lo que vosotros podréis participar a través de las votaciones que comienzan hoy mismo.

Además, os adelanto que habrá sorpresas: este año cambiamos de presentadores y nos visita un Xataka Leyenda de prestigio internacional, con el que charlaremos en el escenario.

Nos encantaría que nos acompañaras en el que es nuestro momento más importante del año. Toma nota de todos los detalles:

Cuándo y dónde

Cuándo: 17 de noviembre a las 20h

17 de noviembre a las 20h Dónde: Cines Capitol (Madrid) y Xataka.com

Cines Capitol (Madrid) y Xataka.com Entradas: Próximamente (gratuitas y por orden de inscripción)

Si no puedes venir físicamente a la gala, no te preocupes: la ceremonia se retransmitirá por streaming de forma íntegra a través de nuestra web.

Cómo conseguir tu entrada

Puedes asistir a la gala y compartir este gran momento tan especial con nosotros de forma totalmente gratuita. El próximo 28 de octubre habilitaremos un formulario en el que podrás solicitar tu entrada.

Además, si perteneces a nuestra comunidad Xtra, atento al correo porque próximamente te escribiremos para que puedas solicitar tus entradas de forma preferente. Si aún no te has unido, ¡todavía estás a tiempo!

El aforo es limitado, por lo que las entradas se entregarán por orden de llegada hasta completar todas las plazas disponibles.

Ayúdanos a elegir los dispositivos más importantes del año

Si no te puedes desplazar hasta Madrid, no te preocupes, porque igualmente puedes participar en los Premios Xataka Verisure de este año. Desde hoy mismo comenzaremos las votaciones y podrás ayudarnos a elegir los dispositivos y las tecnologías más relevantes del año.

Para ir abriendo boca y preparando esas votaciones, puedes echar un vistazo al repaso que hemos ido haciendo del estado actual de la tecnología en las principales categorías en nuestro especial "Camino a los Premios Xataka 2026":

Móviles:

Tablets y smartwatch:

Televisores, altavoces y auriculares:

Ordenadores y periféricos:

Electrodomésticos y otros dispositivos en el hogar:

Coches:

IA y plataformas VOD:

Próximamente más información

No te pierdas ninguna de las novedades sobre los Premios aquí, en nuestra web, y en nuestros perfiles en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn).

¡Muchas gracias y te esperamos el 17 de noviembre!