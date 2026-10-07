Las fronteras entre un monitor gaming y uno para trabajar cada vez están más difusas y eso son muy buenas noticias

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo tecnologías que antaño eran exclusivas de monitores para jugar se han ido trasladando al resto de pantallas. Y es que los fabricantes están lanzando monitores todoterreno que rinden muy bien en casi todo.

Los Premios Xataka están a la vuelta de la esquina, y pronto os pediremos ayuda para elegir cuáles han sido los mejores monitores del año. Las pantallas para gaming suelen buscar velocidad y especificaciones llamativas, mientras que los monitores de trabajo ofrecen textos más nítidos, un color preciso y un diseño más sutil. En 2026 hemos visto modelos que ya cumplen con creces ambas vertientes. Por eso, en este texto hemos querido repasar las novedades más interesantes del panorama, con ejemplos concretos. Al lío.

El OLED deja de ser una concesión

La tecnología OLED ha sido la niña bonita de los monitores gaming más premium en los últimos años, gracias a unos negros perfectos y a una respuesta de píxel casi instantánea. La pega en su contra era el brillo y, para uso en oficina, la calidad del texto. Pero ambas cosas están mejorando.

Uno de los ejemplos más claros en este aspecto es el ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3. Es un monitor QD-OLED 4K y con frecuencia de refresco de 240 Hz que se posiciona como uno de los grandes pesados, tanto para jugar como para usarlo en todo tipo de ámbitos. El panel que monta de nueva generación alcanza un brillo pico de hasta 1.000 nits en HDR. Cifras que, si bien se quedan como un OLED normalito en televisores, son decentes si nos vamos a monitores (precisamente porque solemos trabajar en ellos más cerca).

Asus ROG Swift OLED PG32UCDM

También cuenta con una excelente precisión de color, genial para trabajos de edición. Eso sí, barato no es, pues ronda los 1.300 euros. La firma cuenta además con el ROG Strix XG32UCWMG, con panel WOLED que alcanza los 1.300 nits en HDR.

El enfoque de LG Display es el Tandem OLED, que apila capas emisivas para alcanzar un mayor brillo. La nueva gama UltraGear evo de LG utiliza precisamente el Tandem OLED de cuarta generación. LG anuncia un brillo pico de hasta 1.500 nits en HDR.

Los fabricantes también están abordando otras quejas clásicas del OLED, como los negros lavados en habitaciones luminosas. Marcas como Asus o MSI tienen propuestas destinadas a mejorar el contraste y la durabilidad. Recubrimientos como el BlackShield de ASUS o el DarkArmor de MSI (nombres exageradísimos si me preguntan), sirven precisamente para solventar este problema.

Textos bien nítidos para trabajar

Windows trabaja por defecto en torno a una franja vertical de subpíxeles roja, verde y azul. La mayoría de los paneles OLED organizan los suyos de forma diferente, lo que produce bordes coloreados alrededor del texto pequeño.

Lo bueno es que existen paneles OLED con una disposición de franja RGB real. LG Display afirma que su panel de franja RGB 4K de 27 pulgadas es el primero en mantener una tasa de refresco de 240 Hz. También hay soluciones vía software como Better ClearType Tuner y similares que te pueden hacer el apaño si cuentas con este problema.

Monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36

Hay más fabricantes que ofrecen monitores con franja RGB real. ASUS incorpora esta idea en el ROG Swift OLED PG34WCDN, un monitor ultrapanorámico WQHD de 34 pulgadas que ASUS presenta como la primera pantalla para juegos RGB OLED, o el PG27UCWM de 26,5 pulgadas combina un panel Tandem RGB con funciones de modo dual (que permite cambiar de resolución según lo que estés haciendo). Son dos monitores que cumplen extremadamente bien esta función y que por tanto sirven de sobra tanto para jugar, como para trabajar.

Samsung también ha ideado paneles QD-OLED con este tipo de franjas. Los llaman V-Stripe, y los podemos ver en nombres propios como el Alienware AW3426DW o el MSI MPG 341CQR X36 (no me lo ponen fácil con los nombres).

Las tasas de refresco siguen aumentando

Acer Predator XB273U F6

Las frecuencias de refresco en los paneles ya han alcanzado cifras muy por encima de lo que la gente de a pie necesita realmente. El Predator XB273U F6 de Acer, que debutó en el CES, funciona a 500 Hz de forma predeterminada y puede alcanzar los 1.000 Hz a 1280 x 720 utilizando un modo dinámico de resolución y frecuencia. Por otro lado está el UltraGear evo OLED de 27 pulgadas de LG, que combina QHD a 540 Hz con un modo HD a 720 Hz. No necesitas tantos hercios, pero sabes que están ahí.

El modo dual se está volviendo más inteligente a medida que aumentan las resoluciones nativas. Un ejemplo lo tenemos en el ROG Swift OLED PG27UCWM, que conmuta entre 4K a 240 Hz y Full HD a 480 Hz. Un panel 5K permite un paso más limpio hacia los 1440p, que escala de forma más pulida que de 4K a 1080p. El ASUS ROG Strix XG27JCG utiliza exactamente esta idea, al igual que el UltraGear evo GM9 de LG, que baja de 5K a 165 Hz a QHD a 330 Hz.

El Mini LED planta cara

Lo bueno en este segmento es que tienes tecnologías para aburrirte, y si no estás dispuesto a gastarte todo lo que has ganado en un mes en un monitor (como la mayoría de mortales), tienes otras alternativas más económicas y que rinden de sobra. El Mini LED también acampa a sus anchas cada vez más en el terreno de los monitores.

LG UltraGear evo GM9

El mismo que comentábamos antes, el LG GM9, es un gran ejemplo de ello. Cuenta con 2.304 zonas de atenuación local para controlar contraste y brillo. También es extraordinariamente nítido para texto. Como es un LCD con una franja RGB estándar, evita por completo el problema del franjeado del OLED y tampoco debes preocuparte por el quemado del panel (burn-in).

MSI va por el mismo camino. Su MPG 271KRAW18, que aún no tiene fecha de lanzamiento prevista, combina retroiluminación Mini LED de 2.304 zonas con certificación DisplayHDR 1400 y un recubrimiento brillante. Así que si buscas gran brillo y texto nítido, también tienes alternativas más allá de los OLED.

Nvidia hace lo suyo con ‘Pulsar’

El parpadeo de la retroiluminación ha sido durante mucho tiempo una forma de enfocar las imágenes en movimiento en las pantallas LCD, pero no funcionaba bien junto con la tasa de refresco variable, siendo el parpadeo, la pérdida de brillo y las imágenes dobles lo que más se acaba notando. La idea de G-Sync Pulsar es ajustar el parpadeo a medida que fluctúan las frecuencias de fotogramas, haciendo que ambos funcionen juntos.

Nvidia Pulsar es una tecnología que permite ajustar el parpadeo de la retroiluminación a la tasa de fotogramas en cada segundo, mejorando la percepción de fluidez en el movimiento

Nvidia afirma que una pantalla de 360 Hz puede parecer de 1.000 Hz en términos de claridad de movimiento percibida. De esta manera, a pesar de no tener un monitor con una frecuencia de refresco altísima, podemos llegar a percibir más fluidez sin alcanzar de forma nativa tales tasas. Uno de los productos más interesantes en este aspecto es el AOC Agon Pro AGP327KG, un monitor 5K con G-Sync Pulsar. Sus 144 Hz de frecuencia de refresco nativa hacen que el movimiento se note incluso más fluido gracias a esta tecnología.

Eso sí, cabe destacar que Pulsar requiere un procesador Nvidia dedicado dentro del monitor, por lo que no es una función de software.

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En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

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