Brazos, vapor con agua caliente... los robots aspiradores más avanzados de 2026 deberían dejar de llamarse solo "aspiradores"

Hace al menos dos décadas que los robots aspiradores llegaron a los hogares, si bien la auténtica revolución y democratización ha ocurrido en la última década por un motivo: no hay nada más cómodo que darle a un botón y que limpie por ti, incluso aunque no lo haga también como lo harías tú a la vieja usanza. Sin embargo, todavía hay que seguir preparando la casa para que el robot limpie bien y no haya accidentes indeseados.

No obstante, los fabricantes se han puesto las pilas con un objetivo: limpiar cada vez mejor y que los usuarios y usuarias hagamos cada vez menos. Más inteligentes, más conectados y por qué no decirlo: también con extremidades. Sea como fuere, en 2026 los robots aspiradores limpian como nunca.

En busca de la limpieza perfecta

Mucho ha llovido también desde que el Roomba i7+ (lo probamos en 2018) se estrenara como uno de los pioneros con una base voluminosa y que hacía algo más que cargar: también vaciaba el depósito de sólidos, de modo que te evitabas ese engorro y también la exposición a alérgenos. Poco a poco esa base multifunción fue llegando al resto de la gama alta para después, democratizarse y convertirse casi en el estándar.

De hecho, esa base pronto ganaría otra función: llenar el depósito para fregar y también vaciarlo y poco después, también limpiar los bajos del robot aspirador. De nuevo, menos mantenimiento y más comodidad. Pues bien, ya que prácticamente nos hemos olvidado de coger el aspirador con cada limpieza para tareas de mantenimiento varias, los fabricantes añadieron una función higiénica: el agua muy, muy caliente. Prácticamente vapor.

Roomba Max 705 Combo. Imagen: Xataka

Porque una cosa es limpiar la mopa (llámese mopa a cualquier elemento que se usa para fregar, algo de lo que hablaremos después) con agua, otra con agua y jabón y muchísimo más efectivo es añadir alta temperatura a la ecuación: por ejemplo el Roborock Qrevo Curv 2 Pro o el Roomba Max 705 Combo se limpian con agua casi hirviendo. Y ya que estamos con ese agua que es mano de santo con la suciedad, ¿por qué no aplicarla al suelo? Al fin y al cabo, recuerdo cómo mi abuela fregaba con detergente, agua calentísima y mucha paciencia para frotar.

Hoy en día la práctica totalidad de la gama alta se limpia y friega con agua que es casi vapor y vaya si se nota: el fregado de los aspiradores de hoy tiene poco que ver con el de apenas hace un par de años. El detergente ha ido llegando con cuentagotas (entre otras cosas, porque suele comprarse por separado y es opcional), pero el calor ha resultado de lo más efectivo.

Dyson Spot+Scrub AI. Imagen: Xataka

Lo que también ha cambiado ha sido el elemento para fregar: de una triste bayeta adherida a la parte inferior del robot a una serie de elementos que hoy en día se resumen en dos: mopas giratorias como las del Dreame X60 Pro Ultra Complete o el Mova E40 Ultra o, lo que está empezando a consolidarse entre los modelos más top: un rodillo de tejido texturizado que va de lado a lado, que imprime cierta fuerza sobre el suelo, como en el Roomba Max 775 Combo o el Dyson Spot+Scrub AI. ¿Y para esquivar las alfombras? Pues las mopas giratorias se quedan en casa (en la base) y los rodillos o bien se elevan o se cubren.

Porque el aspirado ya era solvente, con una buena navegación, capacidad de succión y cepillos, pero el fregado era (nótese el uso de un tiempo pasado) la asignatura pendiente. A día de hoy los robots aspiradores se mueven con solvencia por casa, optimizan el recorrido y, aquellos más avanzados con cámara, láser y algoritmos con IA, son capaces de esquivar y reconocer obstáculos. Eso sí, hay algo contra lo que era imposible luchar: la física. Por donde no cabes es imposible pasar.

Que vivan las extremidades

Dreame X60 Pro Ultra Complete. Imagen: Xataka

Porque un robot aspirador tiene el tamaño que tiene y eso no puede cambiar... pero a los fabricantes se les ha ocurrido algo para minimizarlo y llegar mejor a las esquinas o limpiar en zonas donde hay obstáculos: ponerles extremidades (o algo parecido). Me explico: lo que la mayoría ha hecho ha sido "descoyuntar" una articulación y que el cepillo lateral, la mopa o hasta el rodillo incluso puedan sobresalir un poquito, por ejemplo el Roborock Saros 20 que ves sobre estas líneas.

Pero ojo, porque este modelo de la marca china no solo tenía ese bracito, sino que también innovaba con un mecanismo en el chasis donde están sus ruedas para poder subir mejor peldaños y pequeños escalones como si fuera casi un todoterreno (en honor a la verdad, más como un SUV), como ves justo encima. Según nuestra experiencia, aquí todavía hay margen de mejora, pero al César lo que es del César: si tienes un desnivel de un par de centímetros en el suelo de tu casa, va a poder sortearlo sin problema.

Entre lo bien que esquivan y se mueven los robots aspiradores y un poquito de pereza, mucha gente ponemos el robot aspirador a limpiar una casa desordenada y eso no es lo mejor: ya no es que no se trague los elementos (buena noticia), es que obviamente si hay un obstáculo en una zona, esa zona no la va limpiar. Dicho y hecho: ya hay marcas y modelos que tienen literalmente un brazo, como el Roborock Saros Z70.

Roborock Saros Z70. Imagen: Xataka

No obstante, aún es rara avis en el sector: lo más habitual es que los fabricantes de modelos de gama alta apuesten por esa efectiva pequeña extensión para llegar mejor a las esquinas, incluso por partida doble, como el Dreame X60 Pro Ultra Complete.

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