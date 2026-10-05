Los portátiles convertibles llevan años siendo "los que prometen mucho" del sector. Este es el camino que están siguiendo en 2026

Todavía recuerdo cuando Lenovo presentó el IdeaPad Yoga en 2012. Aquel portátil tenía una bisagra capaz de girar la pantalla 360 grados y, con ese gesto, pasar del formato convencional a otros modos de uso, incluido uno pensado para manejarlo como una tablet. También podíamos colocarlo en modo tienda o dejar la pantalla orientada hacia nosotros para consumir contenido sin tener el teclado delante. La promesa era muy atractiva: tener un portátil para trabajar y, cuando hiciera falta, transformar ese mismo dispositivo en algo mucho más cercano a una tablet.

Han pasado catorce años desde entonces y basta mirar una universidad, una oficina o una cafetería para encontrarnos con que el convertible sigue ocupando un segundo plano. Los datos de mercado ayudan a explicar esa impresión: IMARC divide el sector entre portátiles tradicionales y 2-en-1, y sitúa a los primeros como el segmento claramente dominante. Pero eso no significa que la categoría haya quedado atrás: ha madurado, los fabricantes han refinado la fórmula y siguen apareciendo modelos nuevos. Llegados a 2026, la pregunta interesante es precisamente qué ha cambiado de verdad durante todo este tiempo.

El Lenovo IdeaPad Yoga 13 de 2012 fue uno de los equipos que popularizaron el concepto moderno de portátil convertible | Imagen: Lenovo

Si colocáramos uno de los convertibles actuales junto a aquellos primeros Yoga, encontraríamos enormes diferencias en casi todo menos en la idea que los sostiene. Samsung, HP, Lenovo o Acer siguen utilizando una pantalla táctil unida al teclado mediante una bisagra, aunque ahora lo hagan con cuerpos más estilizados, mejores paneles y una construcción mucho más refinada. La industria ha dedicado estos años a perfeccionar el concepto más que a sustituirlo por otro. Y eso deja también intacta una de sus peculiaridades: al usarlo como tablet seguimos llevando detrás todo el teclado y la estructura del portátil.

Microsoft llevó con Surface Pro 3 la fórmula del 2-en-1 desmontable a una de sus generaciones más reconocibles | Imagen: Microsoft

Pero aquella no fue la única forma de intentar unir portátil y tablet. En paralelo se consolidó otra idea: que el teclado pudiera separarse por completo y que la pantalla fuese, en realidad, el propio ordenador. Microsoft convirtió esa fórmula en una de las señas de identidad de Surface, y con el tiempo otros fabricantes la llevaron a terrenos muy distintos. Así, el 2-en-1 terminó bifurcándose en dos caminos principales: el convertible 360º, que sigue siendo ante todo un portátil flexible, y el detachable, que parte de una tablet a la que podemos añadir un teclado cuando lo necesitamos.

Durante buena parte de estos años, el convertible también quedó en una especie de terreno intermedio. Si buscábamos la máxima movilidad, una tablet podía resultar más ligera y cómoda; si necesitábamos exprimir el rendimiento para jugar, renderizar, editar vídeo o afrontar cargas profesionales exigentes, los portátiles convencionales y los equipos gaming ofrecían más margen. Hubo excepciones muy potentes, pero el 2-en-1 tenía que conciliar necesidades que no siempre apuntaban en la misma dirección. Apple representa bien la estrategia contraria: ha mantenido separados los MacBook y los iPad, mientras otros fabricantes han seguido intentando que un único dispositivo pueda acercarse a ambos mundos.

Lo verdaderamente nuevo está dentro

La diferencia empieza a aparecer cuando dejamos de mirar la bisagra y nos fijamos en lo que hay alrededor. Los convertibles actuales ya participan de prácticamente todas las grandes tendencias del portátil moderno: pantallas OLED, altas frecuencias de refresco, procesadores Core Ultra o Ryzen AI y NPUs dedicadas a acelerar determinadas cargas de inteligencia artificial. Lo hemos visto en equipos como el Galaxy Book4 Pro 360, que analizamos en Xataka, en la familia OmniBook X Flip de HP y también en el LG gram Pro 2en1 16T90TP, que combina una pantalla OLED 3K de 120 Hz con un chasis de 1,4 kg y 12,4 mm de grosor.

El Galaxy Book4 Pro 360 permite plegar completamente el teclado para utilizar la pantalla táctil con el S Pen | Imagen: Xataka

El cambio se aprecia todavía mejor cuando miramos hasta dónde puede llegar hoy uno de estos equipos. El ASUS ProArt PX13 de 2026 puede configurarse con un Ryzen AI Max+ 395 y hasta 128 GB de memoria unificada dentro de un chasis de 13,3 pulgadas, 1,39 kg y 15,8 mm de grosor. No es, ni pretende ser, el convertible medio, pero precisamente por eso resulta interesantísimo: demuestra que elegir un formato capaz de transformarse ya no implica necesariamente renunciar a un hardware pensado para edición de vídeo, renderizado 3D u otras cargas profesionales exigentes.

El ASUS ProArt PX13 lleva el formato convertible de 360 grados a un terreno claramente profesional | Imagen: ASUS

ARM también está viviendo una segunda oportunidad dentro de esta categoría. No partimos de cero: ASUS y HP ya presentaron en 2017 el NovaGo y el Envy x2 con Snapdragon 835, y Lenovo se sumó en 2018 con el Miix 630. Lo distinto en 2026 es la escala. El Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 y el Acer Swift Spin 14 AI llegan con chips de la familia Snapdragon X2, mientras Microsoft mantiene Surface dentro de esa misma apuesta. Un dato interesante: TrendForce estima que la penetración de los portátiles Windows on Arm orientados a IA pasará del 1,2% en 2025 al 3,2% en 2026.

Microsoft utilizó la marca Copilot+ PC para identificar una nueva generación de equipos preparados para cargas de IA | Imagen: Microsoft

Durante 2026 también vimos muchos de estos equipos llegar con otra etiqueta: Copilot+ PC. Microsoft la había creado en 2024 para identificar ordenadores con un hardware preparado para determinadas funciones de IA, y los convertibles entraron de lleno en esa categoría junto al resto del mercado. Acer, Microsoft y otros fabricantes la utilizaron para presentar sus nuevas generaciones, pero la compañía de Redmond ya ha empezado a retirar esa denominación. De cara a 2027 seguiremos viendo NPUs y funciones de IA, aunque ya no necesariamente ese distintivo acompañando a los equipos.

El HP OmniBook X Flip 14 combina un formato convertible de 360 grados con pantalla táctil OLED | Imagen: Xataka





Los detachables también han seguido evolucionando, aunque los datos no apuntan a una explosión de ventas. Según IDC, sus envíos mundiales cayeron un 6,1% interanual en el segundo trimestre de 2026. Eso no ha impedido que Surface Pro continúe siendo la referencia más reconocible de esta forma de entender el 2-en-1, mientras ASUS ha llevado la fórmula al terreno creativo con el ProArt PZ14, un equipo con pantalla OLED 3K a 144 Hz y una orientación claramente prémium. Y no todo ocurre en esa gama: el Chromebook Duet Gen 9 de Lenovo conserva la misma filosofía de teclado desmontable en un dispositivo mucho más sencillo y orientado a usos cotidianos.

Hay algo que en 2026 juega en contra: el precio

Hay, sin embargo, una limitación que no depende de la bisagra ni del procesador: el contexto económico del propio mercado del PC. Volviendo a los datos de las consultoras, IDC calcula que el precio medio de venta crecerá un 18,3% en 2026, en un escenario donde la disponibilidad y el coste de memoria y almacenamiento siguen bajo presión. Al mismo tiempo, como hemos señalado varias veces, parte de la capacidad industrial se está desplazando hacia servidores y HBM para IA.

Volver al Yoga de 2012 después de recorrer todo este camino deja una sensación curiosa: la idea básica ha cambiado poquísimo, pero el ordenador que construimos alrededor de ella no tiene casi nada que ver. El convertible no terminó convirtiéndose en un formato universal, aunque tampoco lo necesitó. Encontró usuarios, fabricantes y situaciones donde esa flexibilidad sigue aportando valor, mientras su hardware se acercaba cada vez más al de portátiles convencionales de gama alta. La categoría llega así a unos Premios Xataka 2026 en los que queda por descubrir qué propuestas terminarán imponiéndose.

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En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

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