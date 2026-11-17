En la primavera de 1919, miles de neoyorquinos que salían de Grand Central Terminal se encontraron con una imagen insólita. Park Avenue había dejado de parecer una de las grandes avenidas de Manhattan para convertirse en una monumental exposición de armamento alemán. La Primera Guerra Mundial había terminado cinco meses antes, pero Estados Unidos todavía tenía un problema gigantesco por resolver.

La guerra había terminado, la factura no. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 había puesto fin a los combates de la Primera Guerra Mundial, pero no a sus consecuencias económicas. Estados Unidos todavía necesitaba miles de millones de dólares para sufragar los gastos militares, mantener a sus tropas en Europa y repatriar a cientos de miles de soldados.

Para conseguirlos, el Gobierno lanzó en abril de 1919 su quinta gran campaña de financiación de la guerra, denominada Victory Liberty Loan, con el objetivo de recaudar 4.500 millones de dólares. Y en Nueva York tuvieron una idea extraordinaria para convencer a los ciudadanos de que prestaran su dinero al Estado: utilizar los restos del ejército que acababan de derrotar.

Una pirámide de cascos alemanes. El general John J. Pershing, comandante de las fuerzas expedicionarias estadounidenses en Europa, envió 12.000 cascos militares alemanes a Nueva York. Con ellos se levantaron dos enormes pirámides en Park Avenue, a la altura de las calles 46 y 49, cerca de Grand Central Terminal. Los cascos, colocados sobre estructuras huecas, eran los característicos Pickelhauben, reconocibles por su peculiar pincho metálico.

Cada pirámide estaba coronada por una figura alada de la Victoria, obra del escultor Herbert Adams, y rodeada de armamento alemán capturado. La espectacular instalación quedó inmortalizada en una fotografía de 1919 en la que aparecen decenas de empleados de la compañía ferroviaria New York Central Railroad posando ante una de ellas.

Victory Way en Park Avenue: dos pirámides cubiertas de cascos alemanes, Nueva York, 1919

El desfile que nunca llegó a celebrarse. La procedencia de aquellos cascos escondía una historia todavía más sorprendente. Según publicó The Genoa Tribune el 2 de mayo de 1919, las tropas estadounidenses habían encontrado unos 85.000 cascos en un almacén militar de Coblenza en diciembre de 1918. La prensa de la época aseguraba que habían sido encargados en 1916 para equipar a los soldados que protagonizarían la entrada triunfal del ejército alemán en París.

Los cascos permanecían pulidos, engrasados y cuidadosamente envueltos en papel, esperando una victoria que jamás llegó. Es posible que esta versión deba interpretarse con cierta cautela por su posible componente propagandístico, pero la ironía era extraordinaria: el material destinado a celebrar la victoria alemana terminó sirviendo para financiar la de sus enemigos.

Debajo de los cascos había una estructura de soporte hueca

Cinco manzanas de propaganda. Porque las pirámides eran solo una pequeña parte de una instalación mucho más ambiciosa. El tramo de Park Avenue comprendido entre las calles 45 y 50 fue rebautizado temporalmente como Victory Way e inaugurado el 21 de abril de 1919. Según la crónica publicada cinco días después por The Commercial and Financial Chronicle, la exposición incluía 63 cañones alemanes de 77 milímetros, 75 cureñas y cientos de fusiles, ametralladoras y morteros.

A lo largo de la avenida se levantaron 52 columnas de unos 17 metros de altura coronadas por águilas, entre las que ondeaban las banderas de los 48 estados que entonces formaban Estados Unidos. Incluso se programaron exhibiciones de aviones y dirigibles militares. Manhattan se había convertido en un gigantesco escaparate de la derrota alemana.

Aunque fue retirado gradualmente de las líneas del frente, el Pickelhaube era sinónimo de Alemania

El casco que la guerra había convertido en una reliquia. La elección del Pickelhaube no era casual. Aquel casco de cuero con pincho, introducido en el ejército prusiano en el siglo XIX, se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles del militarismo alemán. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial había demostrado su inutilidad frente a la metralla y los fragmentos de proyectiles.

La escasez de cuero obligó a fabricar versiones de fieltro prensado, chapa metálica e incluso papel, y en 1915 se introdujo un modelo con el pincho desmontable. A partir de 1916, Alemania comenzó a sustituirlo por el Stahlhelm, un casco de acero mucho más eficaz. Si se quiere también, cuando Nueva York levantó sus pirámides, estaba exhibiendo un símbolo del poder alemán que la propia guerra había dejado obsoleto.

Compre un bono y llévese un casco. El despliegue patriótico tenía una finalidad eminentemente comercial. Durante la inauguración de Victory Way, el subsecretario del Tesoro Martin Vogel resumió la campaña con una frase que adaptaba las palabras de Shakespeare: “Amigos, estadounidenses, compatriotas, prestadme vuestros oídos, pero prestadle al Gobierno vuestro dinero durante cuatro años”.

Los cascos se utilizaron como incentivos para la adquisición de bonos y como premios para quienes colaboraban en su venta. El archivo histórico de la Marina estadounidense documenta la llegada a Brooklyn, el 20 de febrero de 1919, de un cargamento de 86.000 cascos, y señala que quienes compraban bonos por valor de 10.000 dólares podían recibir uno como obsequio. El 8 de mayo comenzó, además, una subasta de 11.500 cascos procedentes de las pirámides.

El enemigo acabó ayudando a pagar la guerra. La campaña Victory Liberty Loan terminó superando sus objetivos: Estados Unidos recibió suscripciones por unos 5.250 millones de dólares, frente a los 4.500 millones que pretendía recaudar. Naturalmente, aquella extraordinaria cantidad no procedía de la venta de los cascos, sino de los préstamos de millones de ciudadanos al Gobierno.

Sea como fuere, las pirámides de Park Avenue habían cumplido su función: transformar la victoria militar en un espectáculo capaz de movilizar el dinero de los estadounidenses. Y mientras los monumentos se desmontaban y los cascos acababan en manos de particulares, quedaba para la posteridad una de las imágenes más insólitas de la posguerra. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos había encontrado la manera de utilizar hasta los mismísimos cascos de su enemigo para ayudar a pagarla.

Imagen | Hickory daily record, Library of Congress

En Xataka | Ya sabemos lo que sintieron los soldados de la Primera Guerra Mundial cuando vieron un tanque: lo mismo que nosotros con los drones

En Xataka | En 1919, Alemania hundió su propia flota para que no cayera en manos enemigas. La era nuclear convirtió sus restos en un tesoro inédito