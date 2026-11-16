La tecnología Bluetooth promete un gran salto a partir de 2027, y en el sector del audio van a ser los primeros en notar la diferencia. Y es que el Bluetooth Special Interest Group (SIG), la organización que mantiene el estándar, ha adoptado una nueva función llamada High Data Throughput (HDT) como parte de Bluetooth Core 7.0. Esto eleva la velocidad máxima de Bluetooth Low Energy (LE) a 7,5 Mbps, casi cuatro veces el límite actual. Se espera que los productos compatibles comiencen a llegara partir del año que viene. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Audio sin pérdidas. Hoy en día, conseguir audio sin compresión o de alta resolución a través de Bluetooth suele implicar depender de tecnologías propietarias como LDAC de Sony o aptX Lossless de Qualcomm, que solo funcionan cuando tanto tu teléfono como tus auriculares son compatibles con la misma. HDT pretende integrar esa capacidad en el propio estándar. Esto podría hacer que el audio inalámbrico premium esté mucho más presente en futuros auriculares, sin depender del códec de ninguna empresa en particular.

Si los fabricantes lo adoptan, que es muy probable, la compatibilidad debería extenderse a una amplia gama de auriculares, altavoces y todo tipo de hardware específico de sonido.

En detalle: El aumento de velocidad proviene de una nueva capa física, la parte del chip de Bluetooth que envía y recibe señales de radio. Tal y como comparte el medio CNET, los nuevos esquemas de modulación permiten que esta capa empaquete más datos en cada transmisión. La tasa actual de 2 Mbps se remonta a Bluetooth 5.0 en 2016. La base de HDT abarca 2, 3 y 4 Mbps, mientras que los 6 y 7,5 Mbps son opcionales, y cualquier dispositivo que sea compatible con 7,5 Mbps también debe admitir los 6 Mbps. Tendremos qué ver a qué tasas podrán alcanzar nuestros dispositivos cuando la función vaya aterrizando.

Entre líneas. Como el sistema en teoría podría mover los mismos datos en menos tiempo, puede pasar más tiempo en modos de bajo consumo, lo que debería traducirse en una mejor eficiencia. El SIG también afirma que HDT está diseñado para mantener las conexiones estables en entornos más exigentes, especialmente importante en lugares abarrotados donde las señales inalámbricas compiten. Además, muchas transmisiones de audio de alta resolución viajan actualmente a través de Wi-Fi, y enviarlas a través de Bluetooth LE podría quitar esa carga en nuestra red doméstica.

Más allá de los auriculares. El SIG espera que los wearables, las gafas de realidad virtual o aumentada, los aparatos para el hogar inteligente y los dispositivos con IA integrada también se beneficien. Damon Barnes, director de marketing técnico del SIG, declaraba a CNET que un reloj inteligente podría sincronizar horas de datos de entrenamiento captados por sus sensores con un teléfono en segundos, y un producto para el hogar inteligente podría finalizar una actualización de firmware con un tiempo de inactividad apenas visible. Oyvind Strom, de Nordic Semiconductor, contaba además a Heise Online que las gafas inteligentes podrían descargar datos para su procesamiento y así ofrecer mejores experiencias de IA.

Qué esperar. No esperes que tus dispositivos actuales mejoren, pues HDT es una parte opcional de Core 7.0, por lo que cada fabricante decide si lo incluye, y los dispositivos existentes no lo obtendrán. Ambos extremos de la conexión deben admitirlo también, pues tanto los teléfonos, como tablets y ordenadores portátiles que se conecten necesitan HDT, no solo los auriculares. De momento, los móviles que incluyan el modem FastConnect 8800 de Qualcomm tendrán soporte para Bluetooth 7 y HDT.

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