HyperX Cloud III S Wireless, análisis: prometer más de 100 horas sin cargarlos parecía una exageración hasta que los probé

El mercado de los periféricos gaming está saturado de auriculares que intentan justificar su precio con lucecitas RGB, diseños variopintos o especificaciones a las que no todos sacan partido. Ahora bien, cuando me siento —de nuevo— frente al PC después de trabajar, lo único que realmente importa es que no me acaben doliendo las orejas, que no me deje tirado a mitad de la partida y que suene bien. HyperX lleva tiempo perfeccionando esta fórmula, y con estos cascos de diadema quieren evolucionar uno de los aspectos más relevantes: la batería.

He pasado las últimas semanas jugando a 'Project Zomboid', ‘WoW’ y 'Fortnite', entre otros, con los HyperX Cloud III S Wireless. No son unos auriculares premium prohibitivos para el bolsillo, ni pretenden competir con el sonido de unos monitores de estudio, sino que logran algo más sencillo: conformar un conjunto notable donde todo funciona como debe. Te cuento cómo ha sido mi experiencia usándolos.

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Necesitas imperativamente cancelación de ruido activa (ANC)

Lo esencial en 30 segundos

Los HyperX Cloud III S Wireless son unos auriculares circumaurales de gama media enfocados en el jugador de PC y consolas. Su reclamo es una batería que, en mis pruebas, supera las 100 horas cuando se usan con el pinchito USB de 2,4 GHz y muchas más si solo se usan vía Bluetooth. Por unos 150 euros, ofrecen transductores en ángulo de 53 mm, un chasis reconocible de aluminio y acero, y la clásica espuma viscoelástica de la marca. Prescinden de tecnologías costosas como el ANC en favor de ejecutar los fundamentos —comodidad, estabilidad y autonomía— de forma impecable.

8,3 Diseño 7,0 Calidad de sonido 7,5 Ergonomía 9,0 Experiencia de uso 8,5 Batería 9,5 A favor La batería: en 2,4 GHz, todavía dura más

Muy cómodos. Se asientan de maravilla y no generan presión

La conectividad dual (2,4 GHz y Bluetooth) es estable En contra Carecen de rotación en las copas, algo que puede restar para ti

No son unos auriculares discretos para sacar del setup de casa

El micrófono cumple, pero no sustituirá a uno de mesa si buscas grabar o streaming

Nuestra experiencia con los HyperX Cloud III S Wireless

El triunfo de la comodidad. Hay auriculares que, pasadas las dos horas, me recuerdan que los llevo puestos. Me suele doler la coronilla con los auriculares cableados de Xbox Series, pero con estos Cloud III S Wireless no me ha sucedido en absoluto.

Se sienten bastante cómodos; no quedan holgados, sino muy bien asentados en la cabeza y las orejas. El peso ronda los 340 gramos, en la media de la competencia, pero el reparto de la presión está tan bien logrado que no he tenido quejas.

Es cierto que carecen de rotación lateral (swivel) en las copas; en mi caso no me penaliza, me basta con su inclinación, pero entiendo perfectamente que haya quienes puedan echar de menos ese punto extra de ajuste.

Una batería que dura. Prometer esas cifras en autonomía es un reclamo potente, pero vivirlo cambia la experiencia. He viciado a varios títulos en mi PC, entre ellos ‘Fortnite’, y me he olvidado de cargarlos.

Literalmente: es un lujazo la tranquilidad que transmiten, sea cual sea el momento que me los ponga. Funcionan bien tanto por Bluetooth como con el receptor USB, aunque para jugar (y para evitar cualquier tipo de latencia) es preferible tirar de este segundo.

Equilibrio. HyperX ha entendido muy bien a su público. Estos auriculares no buscan ser lo más de lo más en fidelidad, ni intentan que su micrófono compita con uno de condensador de mesa.

Su logro es reunir todas las piezas en un conjunto notable, y lo consiguen. El sonido tiene cuerpo, los pasos y disparos se posicionan bien en el estéreo, y el micrófono aísla lo suficiente como para que en Discord se escuche de forma clara.

Botones funcionales pero con margen de mejora. Me costó bastante acostumbrarme a la distribución de los botones. La rueda de volumen cumple, aunque se siente algo pequeña para mi gusto; sigo prefiriendo otras soluciones como la de Xbox, que permiten regular el nivel girando directamente el lateral.

Con los días, la mano acaba mecanizando el gesto. Por otro lado, la ubicación del botón de silencio para el micrófono no está mal, pero se echa en falta un relieve o una textura más diferenciada para no dudar al tocar a ciegas.

Un interruptor útil. Alternar entre los modos inalámbricos es sencillo gracias a un botón que conmuta entre ambos. Me ha venido bien puntualmente: estoy en el ordenador, me llega un audio de WhatsApp al teléfono, pauso el juego, le doy al botón de cambio e instantáneamente estoy escuchando el audio en los auriculares.

El móvil se conecta en apenas un par de segundos. Esa agilidad para cambiar de dispositivo sin tener que volver a emparejar le otorga una versatilidad mayúscula en el día a día.

Ficha técnica de los HyperX Cloud III S Wireless



HyperX Cloud III S Wireless Dimensiones y peso Auriculares: 11,5 × 21 × 22,3 cm – 340 gramos Brazo de micrófono: 12 g Llave USB inalámbrica: 4,3 g driafragma y audio Transductores dinámicos en ángulo de 53 mm (imanes de neodimio) 20 Hz – 20.000 Hz 64 Ω 111,94 ± 3 dBSPL a 1 kHz (1 mW) | THD: < 2% CANCELACIÓN DE RUIDO activa No (reducción de ruido por hardware en el micrófono MEMS) batería Hasta 120 horas (mediante RF 2,4 GHz) Hasta 200 horas (mediante Bluetooth) FORMATOS DE AUDIO Audio espacial posicional DTS Headphone:X Audio USB: reproducción estéreo a 24/16 bits (96/48 kHz) | micro monoaural 16 bits (48/16 kHz) Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, HID, SPP conexión Inalámbrica: RF 2,4 GHz (dongle USB) y Bluetooth 5.3 USB-C a USB-C (USB 2.0) compatibilidad PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch, móviles Extras Brazo extraíble: condensador electret / tecnología MEMS de 10 mm, patrón omnidireccional, con filtro de malla integrado e indicador LED de muteo (100 Hz – 10 kHz, sensibilidad de -42 dBV) Micrófono integrado: micro interno para llamadas precio 124,99 euros

HyperX Cloud III S Wireless, la opinión de Xataka

La marca ha sido pragmática con estos auriculares: pulir lo que importa cuando uno se sienta a jugar. Es cierto que por su precio, la inclusión de cancelación de ruido le habría sentado de maravilla para redondear el producto, pero están tan bien rematados que resulta difícil ponerle reproches más allá de eso.

Tampoco sería justo que penalizase en exceso al micrófono. Cumple en llamadas, sea a través de programas como Discord o ingame en títulos multijugador, cancelando el ruido ambiente de forma más que digna. No puedo negar que, como comenté en detalle, la disposición de los botones requiere un periodo de adaptación —especialmente por la rueda de volumen— y que la ausencia de rotación le resta ergonomía a fisonomías concretas. Sin embargo, en el cómputo global, sus virtudes pasan por encima de estas pequeñas sombras.

Los HyperX Cloud III S me han conquistado por una sencilla razón: prescinden de florituras para ejecutar de forma sobresaliente lo esencial. Sonido contundente y equilibrado, cómodos para jugar durante horas y la versatilidad de su conectividad completan unos auriculares notables. Quien busque rendimiento sin muchos extras, saldrá contento.

¿Te los recomiendo?

Sí, especialmente si te fatiga el uso de auriculares in-ear y buscas dar con unos que destaquen en ergonomía para tus sesiones de gaming. Aunque no desentonan escuchando música de forma casual, distan de ofrecer la fidelidad y el detalle de los dedicados. Su terreno es la partida y el sofá o escritorio.

Ahora bien, descártalos si quieres grabar podcasts o emitir en directo con la máxima calidad, si necesitas unos auriculares para viajar o si tu cabeza pide un aparato más personalizable. Tampoco son para quien busque unos auriculares de estudio de gama alta.

Imágenes | Xataka

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de HyperX. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas y cómo hacemos estas reviews.

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