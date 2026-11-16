La humanidad pensaba que había domesticado al gato. Un experimento ha demostrado que los gatos llevan miles de años partiéndose de risa

Quienes conviven con un gato reconocen perfectamente la escena: el animal se planta delante de una puerta cerrada, mira a su dueño y comienza a maullar hasta que alguien se levanta del sofá. Durante décadas, los científicos han intentado comprender qué hay detrás de ese comportamiento. Un experimento realizado en Brasil acaba de aportar una pista extraordinariamente reveladora.

El misterioso lenguaje de los gatos. Los gatos disponen de un sofisticado repertorio de comunicación que incluye movimientos corporales, expresiones faciales y diferentes vocalizaciones. Sin embargo, hay algo especialmente curioso en el maullido: los gatos adultos apenas lo utilizan para comunicarse entre ellos, mientras que los domésticos recurren a él constantemente en presencia de los humanos. Los gatos asilvestrados, además, maúllan con mucha menos frecuencia que sus congéneres domésticos.

Desde hace décadas, los científicos sospechan que esta vocalización se ha convertido en una herramienta especialmente útil para relacionarse con nosotros. La cuestión era determinar si simplemente expresan sus emociones o si están intentando que hagamos algo.

Un problema que solo podía resolver un humano. Para averiguarlo, un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo, liderado por Naila Fukimoto, diseñó un experimento con 38 gatos domésticos cuyos dueños aseguraban que eran especialmente vocales a la hora de comer. Los investigadores introdujeron la comida favorita de cada animal en una pequeña caja de plástico perforada, de manera que pudieran verla y olerla, pero no alcanzarla.

Las pruebas se realizaron en los propios hogares de los gatos y fueron supervisadas mediante videollamadas. En las mismas, los animales se enfrentaron a dos situaciones de un minuto de duración: una con su cuidador presente, en silencio, pero prestándoles atención, y otra completamente solos.

Un gato del estudio explicando, con toda sensatez, que la situación actual es, sencillamente, inaceptable

Cuando desaparece el humano, desaparece la protesta. Los resultados, publicados hace unos días en la revista Animal Behaviour, fueron bastante contundentes. Los gatos emitieron un total de 86 maullidos cuando sus dueños estaban presentes, frente a solo 20 cuando se quedaron solos. Es decir, maullaron 4,3 veces más cuando había alguien que podía ayudarlos.

El análisis estadístico reveló, además, que las posibilidades relativas de que un gato maullara eran más de 16 veces superiores en presencia de su cuidador. Lo interesante es que el problema era exactamente el mismo en ambas situaciones: la comida seguía encerrada en la caja. Lo único que había cambiado era la presencia de alguien capaz de abrirla.

"No sé a qué demonios espera para abrirme la puerta"

No era solo el maullido, era también la mirada. Los investigadores descubrieron que el 56% de los maullidos registrados en presencia de los dueños se produjo mientras los gatos los miraban. En ocasiones, los animales alternaban repetidamente la mirada entre la persona y el recipiente, como si estuvieran señalando aquello que necesitaban.

Cuando se quedaban solos, en cambio, tendían a permanecer inmóviles y mirar hacia la puerta. Los científicos interpretan estos comportamientos como evidencias de una “señalización específica del destinatario”: los gatos no estaban simplemente vocalizando al aire, sino dirigiendo sus mensajes hacia un interlocutor concreto.

El humano como departamento de reparaciones. El hallazgo apunta a una diferencia fundamental entre expresar frustración y solicitar que alguien resuelva el problema que la provoca. Si los maullidos fueran únicamente una reacción emocional ante la imposibilidad de alcanzar la comida, cabría esperar que los gatos siguieran protestando cuando estaban solos.

Sin embargo, ajustaban su comportamiento dependiendo de si había alguien disponible para atenderlos. Esto refuerza la hipótesis de que el maullido doméstico funciona como una herramienta para conseguir recursos de los humanos: comida, atención, caricias o acceso a lugares cerrados. Dicho de otra manera, el gato no solo parece estar comunicando que algo va mal, sino también a quién le corresponde solucionarlo.

Un idioma que todavía no sabemos traducir. Los investigadores advierten de que sus resultados no demuestran que los gatos comprendan conscientemente que los humanos pueden resolver sus problemas, y tampoco que todos los maullidos sean peticiones deliberadas. La razón, como en la mayoría de estudios, es numérica. La muestra era relativamente pequeña, estaba formada por animales especialmente vocales y el experimento se limitó a una situación relacionada con la comida.

Dicho esto, una futura línea de investigación consistirá en analizar las características acústicas de los maullidos para determinar si los gatos utilizan sonidos diferentes dependiendo de lo que quieren conseguir. Es decir, si han desarrollado algo parecido a un repertorio de peticiones específicamente dirigido a nosotros.

La domesticación al revés. Durante miles de años, los humanos hemos convivido con los gatos, convencidos de que somos nosotros quienes hemos domesticado a estas criaturas. Sin embargo, el estudio brasileño aporta una perspectiva realmente fascinante: los gatos parecen haber aprendido a utilizar una de sus vocalizaciones para modificar nuestro comportamiento.

Y aunque todavía no podamos traducir exactamente lo que dicen, la próxima vez que un gato se plante delante de una puerta cerrada, nos mire y maúlle, quizás convenga reconsiderar nuestra interpretación. Todo apunta a que no está protestando porque la puerta está cerrada.

Puede que simplemente nos esté diciendo que la abramos de una maldita vez.

Imagen | Nortlio, Kovis Lo, Simone Ivan Conte, PXHere, PD

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