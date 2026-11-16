Nos han dicho que para ahuyentar a las ratas del jardín hay que plantar tres plantas aromáticas. Hay dudas al respecto

Cuando se tiene un jardín o un patio en casa, el riesgo de que nos encontremos en alguna ocasión una rata en alguna de las esquinas es bastante alto, lo que para muchos puede provocar un ataque de nervios por el pánico que tienen a estos animales. Es por ello que existen muchos métodos diferentes que nos prometen acabar con la presencia de estos animales en el jardín; siendo uno de los famosos plantar plantas aromáticas que supuestamente las repele.

La idea. Es bastante simple: solo hay que plantar menta, lavanda y ajo. Con este trío parece que el peligro de tener ratas en el jardín desaparece por completo, pero la realidad es que si se tira del hilo para ver de dónde viene tal afirmación, nos encontramos que no hay ningún estudio científico que lo haya podido comprobar.

Y es que esta receta viene del 'Denver Urban Gardens', una ONG sin ánimo de lucro que está dedicada a gestionar huertos urbanos comunitarios. Aquí en sus últimas guías sugieren que plantar hierbas de un olor intenso como la menta, la lavanda o el ajo alrededor del huerto puede actuar como elemento disuasorio. El problema es que hablamos de especulación, ya que se basan en el hecho de que como a las ratas les desagradan los olores fuertes, quizás con estas plantas no anidan.

Hay más remedios. Más allá de tener plantas aromáticas, también se apuesta por usar trapos empapados en amoniaco o incluso mezclar aceite de abeto balsámico con serrín. Y esto último tiene bastante sentido, como apunta la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que tiene registrado el aceite de abeto balsámico como principio activo autorizado para fabricar repelentes de roedores.

Sin embargo, se apunta a que este producto puede no servir para las plagas que ya están asentadas en el propio jardín con nidos bien establecidos. Al parecer, está más encaminado a repeler a ratas que pueden llegar de manera esporádica.

Lo que dice la ciencia. Cuando se consulta a los especialistas sobre estos métodos caseros, podemos tener como referencia el Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California (UC IPM), uno de los mayores referentes mundiales en control de roedores. Durante un seminario web sobre ratas celebrado en 2024, la doctora Niamh Quinn, especialista en vertebrados plaga de la institución, fue tajante al apuntar que no se ha demostrado que ninguna planta viva disuada a las ratas de entrar o permanecer en una zona.

Y para darle más rigor, podemos ceñirnos al estudio publicado en 2016 en el Journal of Chemical Ecology, donde se analizaron 54 publicaciones relacionadas con los repelentes vegetales. Los autores aquí concluyeron que los compuestos derivados de las plantas funcionan de una manera muy irregular cuando se pasa del laboratorio a recintos cerrados y al campo abierto. Es este el motivo que justifica por qué hay pocos repelentes de origen vegetal registrados.

Que funciona de verdad. Si una rata encuentra comida fácil y refugio seguro, no va a dar media vuelta porque haya una mata de lavanda o unos dientes de ajo junto a la valla. Esto hace que la mejor prevención que se puede hacer sea eliminar fuentes de alimentos, guardando tanto la basura como el pienso de las mascotas.

Además de esto, se apunta a la necesidad de mantener la vegetación recortada y evitar las acumulaciones de leña, escombros o trastos pegados a las paredes. Y si ya bloqueamos sus vías de entrada a los patios sellando cualquier hueco estructural, mejor que mejor.

Imágenes | Nikolett Emmert

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