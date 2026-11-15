EEUU mira al fondo del agua para montar sus centros de datos y los Grandes Lagos tienen todas las papeletas

Los centros de datos para la IA generan rechazo a lo largo y ancho del planeta y Estados Unidos, uno de los lugares donde más datacenters hay, ya les ha dicho que no hasta en referéndums. Da igual, siguen siendo esenciales para el despegue de la inteligencia artificial y hay mucho dinero encima de la mesa como para dejarlos aparcados en un cajón. Así, ya han mirado al espacio y también al agua. En los Grandes Lagos aún no hay ninguno propuesto, pero un grupo ecologista ya se ha anticipado a esa posibilidad, como recoge The Guardian.

La administración está a favor. Trump tiene claro que Estados Unidos gana con los centros de datos y que si no se montan en su territorio, se irán a China, como defendía en un mitin en Ohio. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) también respalda su desarrollo, aunque asegura que usará sus competencias para proteger la calidad del agua. De momento, la EPA no ha recibido ninguna solicitud para construir un centro de datos submarino en los Grandes Lagos. De momento.

Por qué importa. Porque los Grandes Lagos suministran agua potable a más de 30 millones de personas, como recoge la EPA, y el lago Erie ya es el más cálido de los cinco y uno de los más contaminados. La Lake Erie Foundation recuerda que en la proliferación de algas, además de los nutrientes procedentes de los fertilizantes, también depende del calor. En pocas palabras: porque un centro de datos sería lo que le faltaba al lago Erie.

Desgraciadamente, la regulación va por detrás: de los ocho estados de la región, solo Nueva York dispone de una moratoria estatal sobre centros de datos y finaliza a mediados de 2027.

Qué está haciendo EEUU con los datacenters submarinos. En Estados Unidos, la empresa DeepGreen Holdings ya pedido los permisos iniciales para sus proyectos acuáticos frente a las aguas de Maine y Alaska, según TechSpot. El conjunto ocuparía unos 6,7 kilómetros cuadrados, estaría compuesto 66 módulos de computación y unas 300 turbinas mareomotrices, como recoge el mismo medio.

En ambas localizaciones hay poblaciones de ballenas en peligro de extinción que potencialmente sufrirían sus efectos. En cuanto a potenciales centros de datos en Grandes Lagos, preocupa especialmente el Erie, rodeado por la provincia canadiense de Ontario, Ohio, Pensilvania, Nueva York y Michigan. Por cierto, la ciudadanía de Conneaut, a orillas del lago Erie, ya dijo no a los centros de datos el pasado 3 de noviembre.

Ya son una realidad. En 2018, Microsoft montó un datacenter experimental frente a Escocia y fue un éxito: registró un 87 % menos de fallos en los servidores que en uno equivalente en tierra. Sin embargo, el proyecto terminó en 2024 y de momento, la empresa liderada por Satya Nadella asegura que no tienen intenciones de desplegar otro. En cambio, China sí que ha pisado el acelerador: el primero está en la Bahía de Qingshui y tiene el honor de ser el primer centro de datos submarino comercial del mundo y este verano puso en marcha otro de 24 MW frente a Shanghái alimentado por energía eólica marina.

¿Los Grandes Lagos son el lugar ideal? Sobre el papel, son candidatos perfectos: tienen cantidades abundantes de agua fría, sin sal y están cerca de ciudades como Chicago, Toronto o Detroit. Nir Kshetri, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, defiende dos ventajas en The Conversation: el bajo coste de refrigeración y la cercanía a la población, que reduce la latencia.

Es cierto que no hay gran fauna como en el océano, pero la fauna también se vería alterada: Kshetri admite también que que verter agua caliente puede alterar el oxígeno, el pH y la vida marina. Helena Volzer, de Alliance for the Great Lakes, advierte para The Guardian que un aumento de 1 a 3 °C puede provocar un choque térmico que altere el metabolismo, reduzca el oxígeno y desplace a los peces. Y eso sin hablar de posibles riesgos de fugas de fluidos, baterías o equipos eléctricos. Luego está el problemilla del hielo: el invierno pasado se heló casi todo el lago Erie y no sabemos cómo afectaría el hielo a esas instalaciones.

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Portada | SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center and ORBIMAGE



