En 2010 vimos una avispa rara en este idílico pueblo de Navarra. Hoy las velutinas ya ocupan el 18% de la España peninsular

Es 5 de enero de 2019. De noche. Un equipo baja un nido de avispas asiáticas de un sauce blanco en Nigrán (Pontevedra). Está a 12 metros del suelo y en él vivían 1979 avispas velutinas, sin contar los huevos. Era una colonia en plena producción.

El único problema es que esa colonia debería de haber llevado semanas muerta: la velutina es un reloj. Los nidos se apagan entre noviembre y diciembre y solo las reinas pasan el invierno. En enero, en Pontevedra, esas avispas asiáticas no se habían ni enterado.

Y esto explica mejor que nada la forma en la que esta especie invasora se ha hecho con cada vez más zonas del país.

Baztán, 2010. La primera avispa asiática confirmada en España apareció en agosto de 2010 en Amaiur, en el valle navarro del Baztán. Quince años después, la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica la sitúa en unos 88.900 km², más del doble que en el periodo 2012–2018: en torno al 18% de la superficie peninsular.

No es, evidentemente, que las avispas tengan infectadas casi un 18% de la península. El Ministerio divide la geografía española en una cuadrícula de 10 × 10 kilómetros y, según su última cartografía, hay al menos un avispero de velutinas en 889 de esas cuadrículas.

¿Y sabemos cómo crecen? Sí, se están moviendo al este. El núcleo histórico de las velutinas está donde siempre, en el noroeste; pero si entramos en detalle, nos damos cuenta de que Cataluña y el Aragón oriental han pasado de 39 cuadrículas a 229. También hay puntos en Castellón.

Y el motivo de fondo, creen los expertos, es el calor. La dureza del invierno es una de las barreras que tenía a estas voraces avispas bajo control. Pero el frío está retrocediendo y, en esas circunstancias, los avisperos no paran ni un momento.

Se puede ver en esta cartografía: octubre de 2026 ha sido muy cálido en la España peninsular. Hablamos de 1,5 °C por encima de lo normal, el décimo más cálido de la serie. Pero hay un matiz clave: en el norte de Galicia y en zonas de Asturias y Cantabria, el núcleo histórico de la invasión, la anomalía rondó los cero grados. El calor ha aguantado sobre todo en el interior y el Mediterráneo, que es justo por donde avanza el frente.

¿Y ahora qué? Hoy por hoy, casi todo el esfuerzo se concentra en primavera y verano. Galicia capturó más de 230.000 reinas en 2025, y el 93% de las retiradas de nidos de ese año se hicieron en época estival. El problema es que la eficacia de esas trampas para reducir nidos no está demostrada y, en el proceso, caen muchos insectos autóctonos. Estamos cazando moscas a cañonazos.

Pero algo es algo. Y teniendo en cuenta su impacto en el medioambiente y el riesgo para la salud que conllevan, no podemos desperdiciar nada.

Imagen | Manuel Torres Garcia

En Xataka | Ya no hay forma de escapar del avispón asiático en España