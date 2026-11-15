LG xboom Blast, análisis: es grande y pesa, pero es un altavoz Bluetooth mucho más versátil de lo que dejan caer su diseño y colores

La gama xboom de LG lleva más o menos una década en el mercado y desde entonces la marca ha explorado todo lo que se podía explorar en el terreno del audio doméstico. Hace un par de años además comenzaron una colaboración con el artista will.i.am, ofreciendo una línea de producto con un diseño más desenfadado, fluido y jovial. Algo similar a lo que ha estado haciendo JBL hasta ahora con sus altavoces Bluetooth.

Llevo unas cuantas semanas probando el nuevo xboom Blast, un altavoz Bluetooth grande y robusto con 220 W de potencia nominal, batería reemplazable y diseño ergonómico para llevártelo donde quieras (ojo que pesa). Al ser un producto tan versátil, lo he estado usando en todo tipo de situaciones, incluso como altavoz de cine en casa para la tele, y está claro que LG ha desarrollado este altavoz con esa idea de versatilidad en mente, ya sea para fiestas, para llevártelo a la playa, acampada, o a cualquier lugar donde necesites un volumen serio. Bajo estas líneas te cuento qué nos ha parecido.

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Quieres un altavoz potente para todo tipo de situaciones: fiestas, reuniones en el jardín, playeo, sistema doméstico, etc.

Necesitas algo que pueda soportar polvo, agua y golpes sin pensarlo dos veces.

Quieres un solo altavoz que sirva para todo, práctico e inalámbrico.

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Buscas algo ligero y compacto para llevar en una bolsa.

Quieres un sistema de sonido para una situación más específica

Tienes un presupuesto ajustado: por unos 500 euros, no es barato.

Lo esencial en 30 segundos

El Blast es un altavoz grande y pesado con dos woofers, uno a cada lado, y dos tweeters de cúpula de seda en el medio. LG lo califica en 220 W en modo CA (140 W para los woofers y 80 W para los tweeters) y 210 W con batería. También cuenta con protección IP68 y MIL-STD-810H, y hasta 36 horas de autonomía, según el fabricante.

Puedes usarlo como un altavoz Bluetooth normal, pero vale la pena instalar la aplicación LG ThinQ. Te ofrece un ecualizador, controles de iluminación, calibración de sala y accesos directos. No es un altavoz para espacios pequeños o para personas que quieren viajar ligero, pero si quieres potencia y resistencia en una sola caja, es una opción muy sólida.

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Nuestra experiencia con el LG xboom Blast

Diseño hecho para transportar. Esto no es un altavoz pequeño, y LG lo sabe. Hay un asa en la parte superior para transportarlo en horizontal y una correa retráctil en uno de los woofers laterales para levantarlo en vertical. La iluminación RGB de los laterales se puede controlar desde la aplicación y añade un toque festivo sin resultar recargada. Dado que los woofers se encuentran a cada lado, el altavoz tiene que colocarse en horizontal, por lo que ocupa más espacio del que parece a primera vista.

Múltiples formas de conectar. Es compatible con Bluetooth 6.1 y con soporte multipunto, lo que te permite conectar más de un dispositivo. También hay una entrada de audio USB-C, que permite una conexión por cable para la reproducción sin pérdidas. Luego tienes además Party Link, que permite emparejar dos Blast para obtener sonido estéreo, o varios altavoces LG compatibles a través de Auracast.

Como uso algo así más específico, lo tuve puesto en el salón justo debajo de mi televisor, haciendo de barra de sonido improvisada. La calidad de sonido fue sobresaliente y conectarlo fue tan sencillo como activar el Bluetooth, vincularlo al televisor y ya. Desde luego se ha transformado en un potente sustituto de la barra de sonido en casa. Y además inalámbrico. No vas a conseguir la experiencia de un sistema multicanal con monitores de sonido en cada punta de la habitación, pero si quieres potencia bruta y buenos bajos de inmediato, ahí llevas.

ThinQ, la app multidispositivo de LG. Desde la aplicación puedes ajustar el sonido, controlar la iluminación, configurar temporizadores, escuchar la radio y encender y apagar el altavoz. El botón MY en el panel superior es un acceso directo muy práctico, pues lo configuras una vez y te lleva directamente a la música que quieres escuchar.

También cuenta con calibración de espacio, que utiliza el micrófono del altavoz para adaptar el sonido a la estancia. La app en sí es lo que te puedes imaginar de una app para vincular electrodomésticos y dispositivos en casa: mucha paja y experiencia que deja que desear. Pero desde luego cumple con su función.

Sonido con mucho peso. Los graves son, desde luego los protagonistas. Y es que con un woofer a cada lado y radiadores pasivos, las frecuencias bajas son profundas y plenas sin sentirse fuera de control. Lo interesante además es que en frecuencias más altas el sonido también se comporta muy bien, con cierta claridad.

Cabe destacar que el perfil predeterminado Bass Boost puede ser un poco excesivo, por lo que cambiaría al modo estándar o a una ecualización personalizada si lo usas a diario. El ecualizador tiene seis bandas con un ajuste de +1-10 dB, por lo que hay margen de sobra para afinarlo.

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Potencia que cumple lo prometido. La potencia alcanza picos de 76 W en cada woofer y unos 34 W en cada tweeter en una prueba rápida. Eso suma aproximadamente los 220 W que promete LG. El DSP del altavoz también interviene para proteger los transductores cuando lo fuerzas demasiado, por lo que se mantiene limpio a volumen alto.

Es duro. Tiene certificación IP68, lo que significa protección completa contra el polvo y la inmersión en agua, y MIL-STD-810H, que cubre caídas, calor, vibraciones y más. Tiene un tacto agradable en una combinación de malla, plástico y goma que queda muy bien, y se siente sólido para uso en exteriores. La batería además es reemplazable, aunque necesitas quitar unos cuantos tornillos para llegar a ella, y el altavoz también funciona sin la batería puesta, conectándolo simplemente a la red eléctrica con el cable de alimentación que incorpora en la caja.

Autonomía para todo un día y más. LG estima que la batería dura hasta 36 horas, lo cual es más que suficiente para un largo día al aire libre o varias noches de fiesta sin tener que buscar una toma de corriente. Lógicamente el consumo variará depende del uso, pero en nuestras pruebas no hemos tenido objeción en este sentido. La batería tiene una capacidad nominal de 99,1 Wh, por lo que no supera el límite permitido para llevarla en un avión. La carga tarda unas tres horas y, dado que el altavoz también funciona directamente conectado a la red eléctrica con un cable de alimentación estándar, puedes mantenerlo enchufado.

Ficha técnica del LG xboom Blast

LG xboom Blast Potencia de salida 220 W en modo AC (140 W woofers + 80 W tweeters); 210 W en modo batería (130 W + 80 W) Canales 2.2 (estéreo) Woofers 2 × 5,25 pulgadas Tweeters 2 × 20 mm, de cúpula Radiadores pasivos 3 Bluetooth 6.1, con multipunto Formatos de audio SBC, AAC Audio por cable Entrada de audio USB-C Multialtavoz Party Link (modos dual y multi), Auracast Batería Extraíble, hasta 36 h de reproducción según LG Alimentación Adaptador AC; salida USB-C Consumo 85 W en activo, 0,3 W en espera Protección IP68, MIL-STD-810H Modos de sonido Estándar, Voces claras, Bass Boost, AI Sound; EQ personalizada en la app Extras Calibración espacial, iluminación RGB, Google Assistant y Siri, Google Fast Pair, actualizaciones de software (FOTA) Dimensiones 502 × 225 × 206,5 mm peso 6,39 kg precio 498,60 euros

LG xboom Blast, la opinión de Xataka

El LG xboom Blast es un altavoz estupendo para quienes buscan algo muy versátil que cumpla en todo tipo de situaciones y quieren algo potente, con mucho volumen, buenos graves y un diseño práctico que sirva para exteriores. Suena con fuerza, tiene varias opciones de conectividad, es inalámbrico, y con la app de LG ThinQ tienes opciones bastante interesantes de ecualización, iluminación y otros parámetros. Es grande, pesa y no es barato. Por unos 500 euros, solo tiene sentido si crees que vas a aprovechar toda esa potencia allá donde quiera que vayas.

¿Te lo recomiendo?

Si organizas fiestas, te gusta dar la lata en la playa o quieres simplemente un altavoz muy potente y versátil, desde luego que sí. En caso de que escuches música principalmente a solas y crees que no vas a aprovechar toda su potencia, un altavoz más ligerito probablemente te encaje mejor. Eso sí, para el uso adecuado para el que está pensado, posiblemente estemos hablando de uno de los altavoces para fiestas más completos que puedes comprar ahora mismo.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



