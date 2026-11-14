Ante el problema de las riadas, en parte de Valencia ya subvencionan hasta 500 euros por instalar barreras en la puerta de tu casa

71 litros por metro cuadrado en media hora. Eso fue lo que cayó sobre Torrent la noche del 16 de septiembre, dentro de los casi 97 litros en total, según AVAMET. Fue suficiente para devolver a la ciudad al recuerdo de la dana de 2024, una gravísima e irresponsable desgracia que acabó con 232 personas fallecidas. Dos meses después, el Ayuntamiento ha decidido que parte de la defensa esté en la puerta de cada casa: una subvención de hasta 500 euros para comprar barreras antiinundación.

Hold the door. El pasado martes, el consistorio aprobó las bases de la nueva línea, con 50.000 euros iniciales ampliables. Cubre hasta el 70% del coste, con un máximo de 500 euros por inmueble o patio de entrada, sin contar el IVA. Vale tanto para barreras compradas o instaladas durante 2026 como para las que se adquieran en los 3 meses posteriores a la concesión. La idea es tan sencilla como parece: sistemas que se colocan rápidamente en puertas y accesos solo cuando hay riesgo de inundación.

Quién puede pedirla. Propietarios de viviendas y locales en planta baja y comunidades que deseen proteger los accesos al edificio, ya sean personas físicas o jurídicas. Da igual que sea residencia habitual, segunda vivienda o alquiler. Los garajes quedan fuera, salvo que compartan único acceso con viviendas u otros locales, y tendrán convocatoria propia. Ojo con el “ya”: el plazo son 15 días hábiles desde que la convocatoria se publique en el BOP de Valencia, y habrá que presentar la titularidad del inmueble y la factura o el presupuesto de obra.

Primero, los que ya se mojaron. Tendrán prioridad las viviendas que acrediten entrada de agua o daños del pasado 16 de septiembre. Después se atenderá al resto por orden de solicitudes completas, hasta agotar el dinero. Si todas las ayudas fueran al máximo, 50.000 euros darían para un centenar.

Contexto: solo esa noche Emergencias gestionó 478 incidentes en la provincia, 45 de ellos en Torrent hasta las 23:00. Quince personas fueron desalojadas de un local de comida rápida y algunas viviendas se inundaron por desagües y terrazas. El agua volvió a entrar en bajos y garajes que ya había castigado la riada de 2024.

Siete semanas de trámite. La alcaldesa, Amparo Folgado, anunció el 21 de septiembre que pedía a los técnicos una ayuda extraordinaria para instalar barreras en portales y comercios. Anunció también compuertas en las entradas del aparcamiento municipal de la avenida Juan Carlos I. Estas láminas metálicas harían las veces de pequeño promontorio para recircular el agua calle abajo y no entrar en el hogar de cada vecino, pero en ningún caso sustituyen las grandes actuaciones que precisa la ciudad.

Barrera, no dique. Si el agua entra por los desagües (algo común cuando en el exterior supera cierta altura) o las terrazas, como ocurrió en septiembre, una barrera en la puerta no sirve de nada. La Generalitat ha impulsado obras en el barranco de la Horteta con 5,8 millones, dentro de un plan de cerca de 10 millones en l’Horta Sud. En la rotonda de Parc Central, donde está previsto construir el tanque de tormentas, el agua se acumuló como en un navajo.

La propia alcaldesa reclamó obras urgentes en los barrancos para evitar nuevas inundaciones. El Estado, por su parte, aprobó una línea de 60 millones para los municipios más afectados por la dana. Ahí entran en juego las válvulas antirretorno, bombas de achique y la impermeabilización.

Un problema mucho más amplio. Lo ocurrido en Torrent forma parte de algo que va mucho más allá de l’Horta Sud. En octubre, la DANA Adam provocó acumulaciones extraordinarias en la Safor y volvió a inundar municipios como Gandía y Oliva. Ya contamos en Xataka cómo estas inundaciones dibujan un patrón preocupante. Todavía se construye, se compra y se vende en suelo inundable, pese a que Torrent es, junto a Paterna y Sagunto, las poblaciones con más suelo seguro.

Torrent también figuró entre las localidades con mayores acumulados durante el aviso rojo, con 72,6 l/m². Octubre cerró con dos avisos rojos por lluvias torrenciales, el de los días 1 y 2 y el de la dana Adam, los días 18 y 19. El primero llegó con un ES-Alert y AEMET temiendo más de 250 litros. Adam fue, además, la tercera dana que AEMET localizaba en la costa mediterránea en menos de un mes. Y noviembre acaba de inaugurar en su segunda semana un periodo de lluvias intensas.

Más agua, menos margen. Los datos no permiten afirmar que haya más danas, pero sí apuntan a que las que golpean el este son más intensas y “explosivas”. Con un Mediterráneo que se niega a enfriarse, la cosa no mejora. Y además son muy difíciles de predecir: unas pocas decenas de kilómetros de desplazamiento deciden dónde descarga. El margen de aviso es corto y, aunque todo esté a punto, la intensidad puede superar lo que aguantan las infraestructuras. Ahí es donde una barrera que se coloca en minutos gana sentido. Si la pregunta es cómo proteger una planta baja de la próxima tromba, Torrent lo tiene claro: empezar por la puerta.

Imágenes | Barreras antiinundaciones NUX

En Xataka | Hemos hablado con un meteorólogo para entender cómo es posible que la Gota Fría siempre nos pille sin estar preparados