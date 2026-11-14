CyberGhost adelanta su Black Friday: una de las mejores VPN sale ahora por 2,19 euros al mes con cuatro meses de regalo

Cuando pensamos en el Black Friday, normalmente solemos poner el foco en las ofertas más interesantes en dispositivos de todo tipo, como pueden ser móviles, portátiles o teles. Sin embargo, también hay muchos servicios y herramientas que lanzan ofertas en esta época del año. Si estás buscando una VPN y quieres una de las mejores que hay, puede que la oferta anticipada de Black Friday de CyberGhost te encaje muy bien: podemos hacernos con su VPN desde 2,19 euros al mes si elegimos su plan de dos años. Y te llevas cuatro meses extra.
CyberGhost - plan de dos años (mensual)
Descuentazo para una VPN rápida y muy segura
Se trata de un descuento del 82 % que está disponible para el plan de dos años de esta VPN. Unas líneas más abajo seguiremos hablando de la oferta, pero antes vamos a pararnos un poco para echar un vistazo a lo que ofrece CyberGhost en todos sus planes. Se trata, como hemos dicho, de una de las mejores VPN que hay y que nos va a permitir pasar nuestro tráfico en Internet a través de un túnel seguro. De esta forma, nadie podrá interceptar nuestra información, independientemente de que la usemos en casa o en una red WiFi pública.
CyberGhost permite utilizar su VPN en hasta siete dispositivos diferentes con una misma cuenta, por lo que podrás usarla, a la vez, en tu móvil, PC o tablet. Además, su app está disponible para casi cualquier sistema operativo, como Windows, MacOS, iOS, Android y más.
Dispone de servidores en más de 100 países, algo ideal porque siempre vamos a tener un servidor al que conectarnos. CyberGhost promete, además, no llevar ningún tipo de registro de actividad del usuario, por lo que podemos estar tranquilos en materia de privacidad. Todo redondeado por un período de 45 días donde podremos solicitar el reembolso completo si no estamos conformes con esta VPN.
Ahora sí, turno de la oferta. Con el 82 % de descuento que tiene CyberGhost, pagaríamos un total de 61,32 euros por los dos años. Sin embargo, unido a este descuento, tenemos cuatro meses extra, por lo que en realidad tendríamos VPN durante 28 meses. Una oportunidad muy atractiva para poder tener una VPN segura y rápida en varios dispositivos a la vez sin necesidad de gastar demasiado.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | CyberGhost
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