HOY SE HABLA DE

CyberGhost adelanta su Black Friday: una de las mejores VPN sale ahora por 2,19 euros al mes con cuatro meses de regalo

Es una herramienta que puedes utilizar en hasta siete dispositivos diferentes y que te permitirá, entre otras cosas, navegar de forma segura en WiFis públicos

Cyberghost Black Friday Portada
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
947 publicaciones de Juan Lorente

Cuando pensamos en el Black Friday, normalmente solemos poner el foco en las ofertas más interesantes en dispositivos de todo tipo, como pueden ser móviles, portátiles o teles. Sin embargo, también hay muchos servicios y herramientas que lanzan ofertas en esta época del año. Si estás buscando una VPN y quieres una de las mejores que hay, puede que la oferta anticipada de Black Friday de CyberGhost te encaje muy bien: podemos hacernos con su VPN desde 2,19 euros al mes si elegimos su plan de dos años. Y te llevas cuatro meses extra.

CyberGhost - plan de dos años (mensual)

CyberGhost - plan de dos años (mensual)

Hoy en CyberGhost (desde) — 2,19
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuentazo para una VPN rápida y muy segura

Cyberghost Black Friday Portada

Se trata de un descuento del 82 % que está disponible para el plan de dos años de esta VPN. Unas líneas más abajo seguiremos hablando de la oferta, pero antes vamos a pararnos un poco para echar un vistazo a lo que ofrece CyberGhost en todos sus planes. Se trata, como hemos dicho, de una de las mejores VPN que hay y que nos va a permitir pasar nuestro tráfico en Internet a través de un túnel seguro. De esta forma, nadie podrá interceptar nuestra información, independientemente de que la usemos en casa o en una red WiFi pública.

CyberGhost permite utilizar su VPN en hasta siete dispositivos diferentes con una misma cuenta, por lo que podrás usarla, a la vez, en tu móvil, PC o tablet. Además, su app está disponible para casi cualquier sistema operativo, como Windows, MacOS, iOS, Android y más. 

Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online
En Xataka
Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online

Dispone de servidores en más de 100 países, algo ideal porque siempre vamos a tener un servidor al que conectarnos. CyberGhost promete, además, no llevar ningún tipo de registro de actividad del usuario, por lo que podemos estar tranquilos en materia de privacidad. Todo redondeado por un período de 45 días donde podremos solicitar el reembolso completo si no estamos conformes con esta VPN.

Ahora sí, turno de la oferta. Con el 82 % de descuento que tiene CyberGhost, pagaríamos un total de 61,32 euros por los dos años. Sin embargo, unido a este descuento, tenemos cuatro meses extra, por lo que en realidad tendríamos VPN durante 28 meses. Una oportunidad muy atractiva para poder tener una VPN segura y rápida en varios dispositivos a la vez sin necesidad de gastar demasiado.

Hoy en Action (por 16,77 euros): la bomba de aire inalámbrica 3 en 1 de Grundig para llevar siempre en el coche
En Xataka
Hoy en Action (por 16,77 euros): la bomba de aire inalámbrica 3 en 1 de Grundig para llevar siempre en el coche

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | CyberGhost

En Xataka | Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online

En Xataka | Alternativas Google Drive: los mejores servicios de almacenamiento en la nube para tus archivos

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios