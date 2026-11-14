En 2004 el PSOE dio un vuelco electoral. Automáticamente los científicos notaron algo: un cambio en los embarazos y las bodas

Cuando una pareja decide tener hijos valora cuestiones como su estabilidad laboral, el precio de vivienda, si tendrá o no apoyo familiar (benditos abuelos) o la marcha de la economía, pero… ¿Entra la política en esa ecuación? ¿Pueden influir unas elecciones en la demografía de un territorio, alterando, aunque sea brevemente, la natalidad, la tasa de abortos y el número de enlaces? Un estudio realizado por investigadores de la Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) y Cambra de Barcelona cree que sí. Y mucho.

Al menos esa es la conclusión que han sacado al analizar las elecciones de 2004, una de las más convulsas de la democracia, cuando contra todo pronóstico y pese a los sondeos que daban ganador al PP, la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero acabó imponiéndose con 164 escaños.

¿Demografía y elecciones? Correcto. No son dos conceptos que suelan relacionarse, pero los economistas manejan indicios (dentro y fuera de nuestro país) que sugieren que están estrechamente entrelazados. De hecho, hay pruebas de que un vuelco electoral puede tener un efecto demográfico similar al de ciertos subsidios pronatalidad, como los famosos ‘cheques bebé’ implantados en España entre 2007 y 2010.

La lógica es muy sencilla: un giro inesperado en las urnas puede levantar el ánimo y las expectativas económicas de quienes simpatizan con el partido ganador, pero hunde las de sus detractores. Y lo hace hasta tal punto que ese pesimismo acaba dejándose sentir en indicadores demográficos clave, como la tasa de natalidad o el índice de nupcialidad.

Wikipedia (Gobierno de España).

¿Y cómo lo sabemos? Analizando casos concretos, que es justo lo que hizo hace unos meses un grupo de investigadores catalanes. En un artículo publicado en Journal of Population Economics explican en detalle cómo el giro inesperado que se vivió en España durante las elecciones de marzo de 2004, cuando el PSOE se impuso al PP, tuvo “consecuencias demográficas inmediatas”, sobre todo en los municipios con mayor voto popular.

“Se registró una caída de los embarazos, un repunte transitorio pero significativo de los abortos y una disminución de matrimonios durante los meses posteriores a las elecciones”, resume la UPF, que en su comunicado no habla de un aumento de la fecundidad o de las nupcias en ayuntamientos de mayoría progresista.

¿Por qué las elecciones de 2004? Que se hayan centrado justo en los comicios de 2004 no es casualidad. Aunque el 29N se promete lleno de curvas y hay quien lo presenta ya como la cita electoral “más trascendental de los últimos 50 años” en España, difícilmente será tan convulso como la recta final del 14M de 2004.

Tras meses con el PP liderando los sondeos, la candidatura de Zapatero acabó imponiéndose a la de Mariano Rajoy con el 42,6% de los votos. ¿El motivo? El 11M y su gestión por parte del Ejecutivo puso patas arriba el tablero político. Ese vuelco se entiende mejor con dos cifras: si el 4 de marzo los sondeos veían factible que el PP obtuviese la mayoría absoluta con 176 escaños, el resultado real fue de 148.

¿Cómo afectó a la demografía? Los investigadores catalanes detectaron cuatro efectos claros. Uno de carácter financiero y los otros tres a nivel demográfico. El primero fue “un deterioro agudo y persistente en las expectativas económicas de los simpatizantes del PP”, una amplia masa de votantes que tras ocho años de gobierno de José María Aznar se encontraron de repente con otro (inesperado) del PSOE.

Los investigadores calculan que durante los meses posteriores al 14M las previsiones económicas de la población afín al PP se contrajeron entre 0,6 y 0,8 puntos. “Este cambio es de mayor magnitud que la diferencia en las expectativas entre un momento de expansión y uno de crisis económica”, detalla la UPF. Con ese telón de fondo, se entiende mejor que los indicadores demográficos empezasen a alterarse en los municipios de perfil más conservador.

¿De qué cambios hablamos? Ahí entran en juego las otras tres alteraciones de las que hablábamos antes. En su paper los economistas de la UB, UPF y Cambra de Barcelona señalan cómo en los ayuntamientos más afines al PP se percibió “una disminución inmediata en el número de embarazos mensuales de 0,14 por cada 1.000 mujeres”. No solo eso. También registraron “un repunte rápido y transitorio” en la tasa de abortos. Para ser más precisos, durante el mes siguiente constataron un alza de casi 0,05 por cada mil mujeres.

Quizás no parezca un gran cambio, pero los investigadores hacen una comparación que ayuda a coger perspectiva. “Esta magnitud es comparable al efecto demográfico que tuvo en 2007 la introducción de la ayuda del ‘cheque bebé’ de 2.500 euros”, recuerdan. Es una reflexión importante si tenemos en cuenta que probablemente se trata de la política pronatalidad más ambiciosa del Ejecutivo y tuvo un coste millonario.

¿Hay más cambios? Sí. Por si eso no fuera suficiente, el estudio constata una caída a corto plazo en el número de parejas que se casaban tras un embarazo, así como “una reducción más persistente” en la tasa general de nupcialidad, con 0,05 enlaces menos por cada mil mujeres. En resumen, explican los autores del informe: “Los resultados sugieren que los shocks políticos que afectan a las expectativas económicas pueden tener efectos sociales mucho más amplios”.

Jeremy Wong Weddings (Unsplash).

¿Ocurre solo en España? No. En su paper los economistas catalanes citan otro estudio que analiza el efecto demográfico que tuvo en EEUU la victoria de Donald Trump en 2016. Y sus conclusiones son igual de fascinantes: según sus cálculos, desde la elección de Trump y hasta finales de 2018 en los condados demócratas nacieron 38.000 bebés menos de lo previsto en las proyecciones demográficas. El efecto fue diametralmente opuesto en los territorios republicanos, donde se concibieron 7.000 bebés más de lo esperado.

“Cuando el partido al que apoyas gana las elecciones, tus expectativas sobre la economía son optimistas, ya que piensas que la situación económica va a ir a mejor, y viceversa”, concluyen los investigadores catalanes. Un giro brusco e inesperado en las urnas no solo altera el panorama político, cambia también las perspectivas económicas y altera la planificación de los hogares. “Estos efectos no solo son cuantitativamente sustanciales, también se extienden a la decisión de interrumpir embarazos e iniciar matrimonios”.

Imágenes | Jim Luo (Unsplash), Wikipedia (Gobierno de España) y Jeremy Wong Weddings (Unsplash)

En Xataka | La lenta pero inexorable "japonización" de España: los nacimientos han caído un 50% desde la época del baby boom