La empresa gallega Sargadelos cree que Nvidia copió su logotipo de uno de sus diseños: "En el fondo, nos gusta"

No pocas empresas, al sospechar que una multinacional les ha copiado, llaman inmediatamente a los abogados. Claro, a ver cómo litigas con Nvidia, la cual, tras su sorpaso a Apple, se ha tirado más de un año siendo la marca más valiosa del planeta. Así que una pequeña firma gallega de cerámica ha elegido otra postura: publicar la comparación en su propia web y que sean los clientes quienes opinen.

Sargadelos colgó en su blog de noticias una pregunta: ¿se parece el logotipo de Nvidia a la forma P de sus vajillas, un diseño que, asegura, crea y comercializa desde hace más de cincuenta años? La marca ya ha emitido su veredicto, que es que sí, que a su juicio es una copia, pero se lo toman con humor: “Que nos copien, nos prestigia y, en el fondo, nos gusta”. Pero ahora mismo bastante tendrá Jensen Huang tras su dimisión, a quien le crecen los amantes con cada nueva declaración. Su renuncia forzada como CEO nos recuerda que nadie es intocable. Y eso aplica tanto para Nvidia como para Sargadelos: ambas han estado a punto de morir un montón de veces.

Un ilustrado entre hierro y caolín. La empresa, lo que se dice gallega, no es del todo. Porque todo empieza con Antonio Raimundo Ibáñez, un asturiano de Oscos nacido en 1749 en una familia noble sin fortuna que se instaló en Ribadeo y prosperó con el comercio marítimo. Entretanto, la mítica “n” de nVidia data de 1993, el mismo año de la fundación, la cual se mantuvo sin alterar hasta 2006, cuando llegó el rediseño actual: el ojo perdió el negro, la tipografía se volvió más gruesa y la cursiva se sustituyó por una N mayúscula.

Sigamos con nuestro relato: en 1791 levantó con un socio la siderurgia de Sargadelos, que tras un contrato de munición en 1794 acabó fabricando desde cañerías hasta fuentes y barandillas. Con la protección de Godoy, el negocio creció, y en 1806 abrió la primera fábrica de loza de Galicia, aprovechando el caolín de la zona y el hueco que dejó la falta de cerámica inglesa. Carlos IV lo hizo marqués en 1808. Pero en 1809, en plena guerra de la Independencia, lo asesinaron.

Esplendor y ruina. La fábrica sobrevivió al marqués, pero a duras penas: cerró en 1832 y renació con nuevos socios. Su gran momento llegó en 1845, cuando una sociedad de Santiago asumió la gestión y trajo ceramistas ingleses de Staffordshire. En 1849 daba trabajo a más de mil familias y repartía su producción con 205 carros y 22 barcos de cabotaje. Eran los años de la célebre serie de la góndola y de las vajillas para Isabel II. Pero el regreso de la familia Ibáñez al mando en 1862, un puñado de pleitos y la falta de inversión la hundieron. En 1875 cerró para siempre. ¿Para siempre?

Un pintor, un exilio y un laboratorio. Durante casi un siglo, Sargadelos fue un recuerdo local. Hasta que Isaac Díaz Pardo, pintor, ceramista e intelectual galleguista, dio en los años cuarenta con un libro de 1922 sobre las antiguas fábricas. De las ruinas, en 1949 abrió un taller en O Castro de Samoedo, en Sada. Aquí ya se empieza a gestar una idea.

En 1955 viajó a Argentina, donde coincidió con exiliados gallegos como Luis Seoane, y de aquellas conversaciones nació en 1963 el Laboratorio de Formas, una iniciativa sin ánimo de lucro para rescatar, a través del diseño, la memoria artística de Galicia. Todo muy arty. En 1970 se inauguró una nueva fábrica circular en Cervo, junto a las ruinas de la original. Dos años después fueron declaradas Conjunto Histórico-Artístico.

Azul cobalto y muchos libros. El nuevo Sargadelos combinó el blanco y el azul cobalto con motivos prerrománicos y medievales, cruceiros, figuras mitológicas y series de retratos, de Rosalía de Castro a Picasso. De hecho, este rincón fue mucho más que una fábrica: tuvo editorial propia, un museo de arte contemporáneo en Sada y galerías que funcionan a la vez como tiendas y librerías de literatura gallega y portuguesa.

Quiebras, plantes y desplantes. Pero aquí no acaba la historia. Díaz Pardo dirigió el grupo hasta que, a comienzos de los 2000, otros accionistas lo apartaron. Murió en 2012, a los 91 años. Y, con una crisis en ciernes, la empresa volvió a tambalearse: en 2004 tomó el mando Segismundo García, y en 2013 la empresa pidió protección ante sus acreedores y despidió a 70 trabajadores. En 2014 se declaró insolvente, con unos cinco millones de deuda. Lo lógico era cerrar. Hasta que las aguas volvieron a su cauce y en 2016 volvieron a anunciar beneficios.

El último susto llegó en abril de 2025: la Inspección de Trabajo detectó 36 deficiencias de seguridad en Cervo, entre ellas la exposición a polvo de sílice, que había causado silicosis a, al menos, dos empleados. García respondió a una multa de 5.000 euros anunciando el cierre inmediato de la fábrica.

El ERTE y el cierre fantasma. Si Huang salvó seis veces a Nvidia, la supervivencia de Sargadelos esta vez dependió de la Xunta. Intervino, aflojaron la cartera ante una factoría de tanto valor histórico y se reanudó la producción. Pero (sí, este artículo tiene más giros que una novela de García Márquez), y este pero es importante, en noviembre se repitió la sombra de una muerte anunciada con un ERTE para 86 trabajadores. Fue entonces cuando Segismundo García dimitió como consejero delegado y, si bien sigue como administrador único, ahora es un consejo asesor quien toma las decisiones.

Marca incombustible. Con todo, Sargadelos vive uno de los mejores momentos en cuanto a imagen pública. Hoy día producen joyería, perfumes y hasta juguetes infantiles. Sus diseños han aparecido en películas de Almodóvar, ha colaborado con Chipperfield o Jasper Morrison y este verano Estrella Galicia lo eligió para un casco de Marc Márquez inspirado en sus grifos de cerveza. El grupo mantiene abiertas las dos fábricas, de Cervo y Sada, donde suma unos 245 empleados aproximadamente.

La ironía de la copia. Por eso la pulla a Nvidia tiene su gracia. Ibáñez montó su fábrica imitando la loza inglesa, con técnicas importadas de Bristol y jarrones inspirados en Wedgwood. Más de dos siglos después, Sargadelos disfruta del otro lado de la historia, de ser la casa a la que, dicen, le han copiado.

El patrón artístico al que aducen se ha visto en decenas de cuadros y composiciones arquitectónicas, pero aquí queda la duda, en el aire. Y que Nvidia conteste es lo de menos: ya ha logrado que se hable de una vajilla en la que es la mejor campaña de marketing en el peor momento de Nvidia del último lustro.

Imágenes | Sargadelos / Composición propia a partir un prompt de ChatGPT

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