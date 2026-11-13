Ryanair adelanta a 60 minutos el cierre del equipaje facturado en todos sus aeropuertos

Tal y como contábamos en abril, Ryanair ha cambiado el límite de tiempo para entregar el equipaje facturado en el aeropuerto. Desde este martes 10 de noviembre, los mostradores de entrega de maletas y facturación cierran una hora antes de la salida programada, en lugar de 40 minutos como antes. Te contamos en qué cambia todo y en qué te puede influir.

Hay que facturar antes. El cambio solo afecta a los pasajeros que quieren facturar una maleta en el aeropuerto y deben acercarse a los mostradores de la aerolínea. En este caso, llegar tarde puede significar que se les deniegue el embarque y, según las condiciones de la tarifa, perder el valor del billete, tal y como apuntan desde El Confidencial. Básicamente, para tenerlo claro, para un vuelo que sale a las 12:00, la maleta debe entregarse antes de las 11:00.

En detalle. La aerolínea anunció la medida en abril y volvió a recordárselo a los pasajeros a finales de octubre. Dara Brady, directora de marketing de Ryanair, declaraba que el cambio dará a los pasajeros que facturan una maleta "más tiempo" para pasar el control de seguridad y de pasaportes y llegar a la puerta antes de que empiece el embarque, especialmente en las horas punta, cuando las colas son más largas.

Quiénes están afectados. Ryanair afirma que alrededor del 20 % de sus pasajeros factura una maleta. El 80 % restante viaja únicamente con equipaje de mano y mantiene su rutina habitual, según las propias cifras de la aerolínea.

Qué no cambia. La facturación online sigue cerrando dos horas antes de la salida, y que la regla no altera ni las dimensiones del equipaje ni las tarifas. Solo cambia el plazo límite para la entrega de las maletas. Esto se aplica a todos los aeropuertos en los que opera Ryanair.

El argumento de la aerolínea. Ryanair presenta la norma como una forma de proteger a los pasajeros. Afirma que el nuevo plazo debería reducir el pequeño número de viajeros que pierden sus vuelos tras quedarse atascados en las colas de seguridad o de pasaportes. Ya tuvimos el caso de Milán o el de Tenerife Sur y East Midlands, donde muchos pasajeros no pudieron embarcar por las largas colas en el control de pasaportes.

Entre líneas. Igual 20 minutos no es mucho sobre el papel, pero cabe destacar que la carga al final recae sobre el pasajero. Y es que las colas del aeropuerto siguen siendo las mismas, mientras que el tiempo disponible para cumplir con el plazo de entrega de equipaje se reduce. La medida también pone el foco en la minoría que factura maletas, un grupo al que Ryanair lleva tiempo empujando a viajar ligero a través de su estricta política de equipaje.

Kioscos de autoservicio. Paralelamente al nuevo plazo, Ryanair está desplegando kioscos de autoservicio para la entrega de equipaje integrados en su app, donde los pasajeros pueden facturar sus maletas e imprimir sus propias etiquetas de equipaje. La aerolínea tenía previsto disponer de ellos en más del 95 % de sus aeropuertos antes de octubre.

Imagen de portada | Niels Baars

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