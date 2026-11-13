Vivimos rodeados de luces y ruido, y nuestro cuerpo lo está pagando: así afecta la ciudad a nuestro sueño

Basta con alejarse del asfalto, apagar el móvil e irse a mitad del campo para que nuestro cuerpo recuerde cómo funcionaba antes de que inventáramos la bombilla. Y es que en el ideario común se puede tener la idea de que estar viviendo en mitad del campo es mucho más saludable que estar en mitad de una gran ciudad, pero la gran pregunta aquí es si hay algún tipo de evidencia detrás que justifique esto.

Los estudios. En este sentido, tenemos como referencia a un estudio publicado en el año 2023 que reclutó a diferentes jóvenes que se fueron a mitad del campo de acampada durante el verano. Lo que se vio es que, al estar expuestos únicamente a la luz natural, su reloj interno se pudo sincronizar perfectamente con el sol.

Pero no hace falta aislarse una semana entera para notar estos efectos. En este sentido, cuatro años después, este mismo equipo de investigación repitió el experimento en invierno y comprobó que un solo fin de semana de acampañada bastaba para conseguir cerca del 69% del adelanto del reloj biológico que se lograba con una semana completa.

El impacto fisiológico. Para entender hasta qué punto la luz artificial altera nuestro descanso sin tener que enviar a la gente de acampañda la ciencia ha recurrido al estudio de dos comunidades argentinas similares, pero que tenían una diferencia: una tenía acceso a la electricidad y la otra no.

Y lo que se vio es que quienes tenían luz eléctrica se acostaban más tarde y dormían menos. Pero no era una simple cuestión de hábitos o de quedarse charlando hasta más tarde, sino que se demostró que la luz artificial retrasa el momento en el que el cuerpo empieza a segregar melatonina, la hormona que nos prepara para dormir.

Los responsables. El primero de ellos sin duda es la luz artificial nocturna, y la falta de luz diurna. Aquí hay muchas pruebas que apuntan a que la contaminación lumínica nos roba nuestro descanso, y concretamente los adolescentes pierden 11 minutos de sueño y se acuestan media hora más tarde.

El otro responsable sin duda es el ruido ambiental excesivo, ya que en las grandes ciudades el tráfico rodado, los aviones o los trenes son enemigos invisibles del descanso. Aquí la revisión sistemática que utilizó la OMS para sus guías europeas concluyó que, por cada 10 decibelios extra de ruido que procede del tráfico, se aumenta significativamente la probabilidad de despertarse por la noche. Y el impacto es importante, ya que la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2025 apuntaba a que casi 16,9 millones de europeos sufren molestias crónicas por el ruido del transporte.

El calor. Las ciudades pecan también por presentar importantes islas de calor debido a la presencia del asfalto, y aquí un estudio analizó pulseras de actividad de más de 47.000 adultos en 68 países modelizando el impacto de las temperaturas nocturnas. Y la previsión es que para el año 2099, el calor podría robarnos entre 50 y 58 horas de sueño por persona al año.

Hay cambios. Vivir en un entorno rural libre de contaminación lumínica no te salvará del insomnio si te llevas la pantalla del móvil a la cama, si tus condiciones socioeconómicas te generan estrés crónico o si tu salud general es precaria. La ciudad nos pone las cosas fisiológicamente más difíciles con su luz artificial y su ruido de tráfico, pero el sueño moderno está amenazado por hábitos y pantallas que ya no entienden de fronteras entre el asfalto y el campo.

Imágenes | Juan Garcia

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