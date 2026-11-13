Las gafas inteligentes siguen dejando dudas en materia de privacidad. A pesar de ello, Google y Samsung acaban de lanzar las suyas

Mark Zuckerberg tiene claro que las gafas inteligentes son el nuevo ‘smartphone’. A pesar de la gran acogida de las Meta Glasses estos años y al gran avance de la IA generativa, todavía no estamos en ese punto. Lo que sí podemos decir es que, en términos de privacidad, se puede hacer mucho más. Y ahora se suman Google y Samsung.

Estas nuevas gafas, bautizadas como "Intelligent Eyewear" y construidas sobre la plataforma Android XR, ya están disponibles para su reserva en Estados Unidos y Corea del Sur a un precio desde 395 dólares. Saldrán a la venta el próximo 10 de diciembre. Bajo estas líneas te contamos todo lo que hacen y lo que no.

Quién hace qué

El proyecto es una colaboración a tres bandas. Samsung diseña el hardware, Google suministra el software basado en Gemini, y las marcas de gafas Warby Parker y Gentle Monster se encargan del diseño y el ajuste. En julio tuvimos ocasión de probarlas de primera mano, pero hasta ahora no conocíamos cuándo iban a llegar a las tiendas.

Warby Parker ofrece tres estilos, Alden, Reid y Wren, en colores Pine, Saddle y Jet Black, con lentes graduadas o de sol. Los precios empiezan en 395 dólares, y las gafas se venden únicamente en EEUU.

Gentle Monster ofrece seis estilos en colores más llamativos, incluyendo rojo oscuro, rosa, gris y amarillo, con lentes transparentes, tintadas, azules o marrones. Los precios empiezan en 449 dólares, y se venderán en EEUU y Corea del Sur.

El hardware

Todos los modelos tienen un peso de entre unos 40 y 45 gramos, algunas de ellas incluso más ligeras que las de Meta. Cuentan con un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles, pudiendo grabar vídeo a una resolución de hasta 3K y 30 fotogramas por segundo, con estabilización de imagen y HDR.

Las gafas incorporan además altavoces de oído abierto en las patillas, y cuatro micrófonos. Y en cuanto a su chip, utilizan un Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Sobre la autonomía de las gafas, se estiman unas nueve horas de funcionamiento, con estuche de carga que proporciona hasta siete cargas más. Eso sí, todo depende de tu uso, pues si utilizas intensamente la cámara o interactúas mucho con Gemini, lógicamente la duración será menor.

Cabe destacar además que las gafas incluyen Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E y resistencia al agua IPX4.

Qué pueden hacer

No hay que confundirlas con las gafas con pantalla que pudimos probar hace unos años en el Google I/O. Esas todavía se encuentran en desarrollo y de momento ni se les espera (será porque Google no quiere repetir el mismo error de las Google Glasses). En lo que respecta a estas gafas, su funcionamiento es muy similar a las de Meta. Se interactúa por voz, mediante toque en la montura o a través de la cámara. También puedes activar al asistente mediante "Hey Gemini" (“Hey Google” parece que sigue funcionando también).

Justin Payne, Director Sénior de Gestión de Productos de Google, ve las gafas como un "dispositivo centrado en Gemini", según comparte a Wired, razón por la cual han cambiado la palabra de activación.

Entre los ejemplos que destaca Google, podemos preguntar por un mural o cartel que tengamos en frente por la calle, o recibir la recomendación de un libro mientras miras una estantería. También podemos ver el cartel de un evento y consultar nuestro calendario para guardar la fecha, añadir artículos a la lista de la compra, comprobar cómo va nuestro Uber, contar con instrucciones en Google Maps, etc.

Lógicamente, como tienen altavoz y micrófono, también podemos atender a llamadas, mensajes, responder, o escuchar música. Y otra cosa interesante es que cuentan con traducción en tiempo real en más de 70 idiomas. Para ello debemos mirar a la persona que tenemos al frente y estar más o menos cerca para que los micrófonos puedan captar lo que dice.

En cuanto a accesibilidad, Google afirma que Gemini Guided Vision ofrece descripciones habladas a personas con discapacidad visual, como leer letras pequeñas, detectar diferencias de color o encontrar objetos.

Curiosamente, las gafas también se pueden controlar desde un Pixel Watch o un Galaxy Watch, con compatibilidad con Fitbit Air a partir del año que viene. Puedes hacer un doble pellizco desde el reloj para reproducir o pausar o un giro de muñeca para cerrar algún proceso. Por otro lado, una función exclusiva del Pixel Watch es que podrás hacer un doble pellizco con la palma hacia arriba para invocar a Gemini.

Qué no hacen

Igual esto alivia a algunas de las personas que se quieran hacer con estas gafas: la cámara no siempre está encendida. Gemini utiliza la cámara solamente cuando tu petición implica mirar algo. Además, no están construidas en torno a la cámara. Payne contaba a Wired que están pensadas más para asistirte a lo largo del día que para capturar contenido. Y sobre esto, se pueden grabar clips de vídeo de hasta 90 segundos.

Curiosamente, la compatibilidad con teléfonos móviles también es reducida. Desde Google cuentan que las gafas son compatibles con un iPhone 13 Pro o posterior, un Pixel 7 o posterior, o un teléfono de la serie Samsung Galaxy S o Z con One UI 9 o posterior. La compañía informará sobre una futura expansión en la compatibilidad de los teléfonos a partir de 2027. Ha sido un soft launch, ya que solamente están disponibles en Estados Unidos y Corea del Sur, por lo que la compañía está probando cómo encajan en el día a día de los usuarios para ampliar disponibilidad.

Lo que se sabe sobre la privacidad de las gafas

La postura de Google es que respeta la privacidad "a ambos lados de la lente". Las medidas que describe son:

Luz de grabación: un LED blanco se enciende cuando la cámara captura fotos o vídeo para la galería. Si la luz se cubre o se manipula, las gafas dejan de grabar, y Google dice que realiza una comprobación de hardware mientras las gafas se cargan. La grabación también se detiene cuando te las quitas.

un LED blanco se enciende cuando la cámara captura fotos o vídeo para la galería. Si la luz se cubre o se manipula, las gafas dejan de grabar, y Google dice que realiza una comprobación de hardware mientras las gafas se cargan. La grabación también se detiene cuando te las quitas. Interruptor de apagado: cada par tiene un interruptor físico para que puedas llevarlas como gafas normales.

cada par tiene un interruptor físico para que puedas llevarlas como gafas normales. Difuminado de rostros: las gafas difuminan automáticamente los rostros de las personas de tu alrededor antes de que Gemini procese los elementos visuales.

las gafas difuminan automáticamente los rostros de las personas de tu alrededor antes de que Gemini procese los elementos visuales. Datos de Gemini: las peticiones a Gemini basadas en cámara no se guardan en tu Historial de Gemini y no se utilizan para entrenar a la IA ni para personalización de anuncios, según la compañía.

las peticiones a Gemini basadas en cámara no se guardan en tu Historial de Gemini y no se utilizan para entrenar a la IA ni para personalización de anuncios, según la compañía. Restricciones: Google cuenta que no dejará que las aplicaciones de Play Store realicen transmisiones en directo desde las gafas, y el reconocimiento facial en tiempo real está descartado.

Google cuenta que no dejará que las aplicaciones de Play Store realicen transmisiones en directo desde las gafas, y el reconocimiento facial en tiempo real está descartado. Términos de uso: los usuarios deben aceptar no grabar a personas sin consentimiento o en lugares sensibles. Google puede deshabilitar remotamente las gafas si se incumplen sus términos de uso.

Fecha y disponibilidad

Tal y como hemos mencionado, las nuevas gafas de Google y Samsung ya se pueden reservar, y llegarán a las tiendas de Estados Unidos y Corea del Sur a partir del próximo 10 de diciembre. Parten de los 395 dólares. Google no ha confirmado aún cuándo harán acto de aparición en el resto del mundo, así que tendremos que estar atentos para conocer más información al respecto.

Imágenes | Google

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