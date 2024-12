Mark Zuckerberg cree que en 2030 no sacaremos tanto el smartphone del bolsillo: haremos casi todo desde las gafas

En la reciente celebración del evento Meta Connect 2024 Mark Zuckerberg presentó su llamativo Project Orion pero también incidió sobre el creciente éxito de las Meta Ray-Ban.

Las gafas conectadas están convirtiéndose en un producto cada vez más versátil y atractivo, y para el fundador de Meta la cosa irá a más. De hecho, tras el evento concedió una entrevista e indicó que "las gafas inteligentes se van a convertir en la próxima gran plataforma de computación".

Destacó, eso sí, que eso no significa que los móviles vayan a desaparecer. Zuckerberg recordó rápidamente cómo los móviles, que son la gran plataforma de computación de nuestro tiempo, no han sustituido del todo al PC ni lo han matado: "cada nueva plataforma no tiende a sustituir a la vieja", explicó. Aun así, sí vaticinó un cambio de tendencia futura:

"Lo que creo que pasará con las gafas es que vamos a llegar a ese punto, probablemente en algún momento de la década de 2030, en el que tendrás tu teléfono contigo pero va a quedarse más tiempo en tu bolsillo porque vas a hacer más y más cosas con tus gafas que quizás hoy haces con tu móvil. Es como lo que pasa con tu ordenador. Hay probablemente cosas que se podrían hacer de forma más potente o mejor en tu teléfono pero las gafas van a ser tu principal plataforma de computación".

En otra reciente entrevista con la youtuber Cleo Abram volvió a incidir en esa predicción y destacó que las gafas permitían disfrutar de una experiencia más natural y social frente a unos teléfonos que suelen ser obstáculos para ese tipo de interacciones:

"Creo que la tendencia en la computación es cada vez más omnipresente, más natural y más social. Quieres ser capaz de interactuar con la gente que te rodea, y creo que [las gafas inteligentes] probablemente van a ser la próxima gran plataforma después de los teléfonos".

Las gafas ciertamente plantean una experiencia menos intrusiva y más natural al interactuar con alguien, y este tipo de producto poco a poco está ganando interés por parte de otros fabricantes. Google tiene su Project Astra, Baidu prepara las suyas y hasta Apple parece estar desarrollando un dispositivo en esa línea.

