RTX 5090, 64 GB de RAM DDR5 y un diseño brutal: así es el PC gaming Asus de altísima gama que destaca en el Black Friday de Coolmod

2026 no está siendo un buen año para renovar hardware si configuramos nuestros propios equipos por piezas. Sobre todo, si necesitamos memoria RAM y SSD. Pero, curiosamente, en el terreno de los sobremesa premontados seguimos viendo muy buenos precios a día de hoy. Quizá no tan buenos como tiempo atrás, pero sí lo suficiente como para poder estrenar un equipo al completo en plena crisis.
Asus ROG NUC 16 Edition 20th
Entre este tipo de PC ya ensamblados encontramos opciones de todo tipo para toda clase de necesidades y bolsillos: desde modelos modestos y económicos hasta auténticas bestias que cuestan varios miles de euros. Pues bien, si en nuestros planes entra ir a por alguno de estos últimos, ahora Coolmod tiene una opción para no dejar escapar (si el bolsillo lo permite): este Asus de altísima gama, rebajado a 6.599,95 euros.
Un PC compacto y potente para no tener que actualizar durante años
En apenas unos días tendrá lugar el Black Friday de 2026, una edición que puede suponer un salvavidas para renovar hardware ahorrando un pellizco en un año, como es este 2026, en el que todo sube sin parar. Pero ni siquiera hace falta esperar al Viernes Negro para aprovechar buenos descuentos, gracias a los Black Friday anticipados de tiendas como Coolmod.
Precisamente, en el Black Friday de esta tienda especializada en hardware y componentes destaca un equipo por su potencia, su diseño, el hardware que encierra y también su precio. Bastante alto, porque aunque rebajado sigue superando los 6.000 euros. Pero también muy interesante, teniendo en cuenta la rebaja que tiene aplicada y comparando con lo que cuesta en otras tiendas.
Más allá de su precio, el Asus ROG NUC 16 Edition 20th es un PC gaming de edición limitada con un diseño brutal, compacto y sobre todo potente. Encierra la NVIDIA RTX 5090, el Intel Core Ultra 9 290HX, 64 GB de memoria RAM DDR5 y 2 TB de almacenamiento SSD. Con Windows 11 Home de serie. Esto es: jugar a más de 60 FPS en calidad ultra y resolución 4K, así como llevar a cabo cualquier tarea exigente de trabajo u ocio. Y todo ello, sin tener que actualizar a corto plazo.
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⚡ EN RESUMEN: Asus ROG NUC 16 Edition 20th
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... el presupuesto de lo permite y buscas una rebaja interesante en un PC gaming de gama alta
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⛔ NO LO COMPRES SI... no le vas a sacar el máximo partido. En ese caso, alternativas como las siguientes tienen una mejor relación calidad precio
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