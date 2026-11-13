Claude también se cae en todo el mundo y se suma al caos de Outlook y Teams

El asistente de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, está sufriendo nuevamente problemas este viernes. Son muchos los usuarios que han informado de problemas para iniciar sesión y utilizar el servicio. Según la propia página de estado de Anthropic, claude.ai y la herramienta de agentes Claude Cowork figuran actualmente con un rendimiento ‘degradado’. La API de la compañía, la consola de desarrolladores y Claude Code aparecían como operativos en el momento de redactar este artículo.

El fallo más documentado se encuentra en el lado de Microsoft 365. Anthropic afirma que, desde el jueves, su conector para los servicios de Microsoft ha estado fallando en la mayoría de las solicitudes a las herramientas de correo, calendario y búsqueda, y que el plugin de Claude para Outlook también se ha visto afectado.

Los servicios de Microsoft llevan varias horas caídos, y la compañía se encuentra investigando los problemas. Azure, Microsoft 365 y varios servicios de Microsoft influyen en gran medida en la operativa de muchas otras compañías, incluido Anthropic. De momento, lo único que podemos hacer es estar atentos a las páginas de status de Anthropic y Microsoft 365 para conocer más información al respecto.

Actualizaremos este artículo una vez se conozcan más detalles de lo ocurrido.

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