Microsoft 365 lleva más de 12 horas caído: ni Outlook ni Teams ni el resto de la suite funciona en todo el mundo

Miles de usuarios en todo el mundo se han encontrado esta mañana con un correo más relajado de lo habitual. No es el preludio de un viernes tranquilo, es que Microsoft Outlook está caído y muestra un error en lugar del correo. Teams también se encuentra en la misma situación, sobre todo en calendarios y reuniones.

Microsoft ha ido publicando partes de estado en sus redes sociales, pero cada parche que ponía provocaba un error en otro punto del sistema que hacía que el arreglo durara poco. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, descartaba desde su perfil en X que la caída de sus servidores se trate de un ciberataque: "Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética"

De América al resto del mundo. Según informaba Microsoft desde su canal en X, una parte de la infraestructura de los buzones de Exchange Online, su correo en la nube, estaba "experimentando una carga elevada". Poco después reconoció que el problema podía afectar a usuarios de cualquier región del planeta.

Según Downdetector, la interrupción ha alcanzado ya a 74 países y los avisos de caída de Outlook rozaron las 140.000 notificaciones en el pico, una cifra más de 2.000 veces superior a la habitual.

Servidores que dejaron de responder. Según recoge BBC, una notificación de Microsoft aseguraba que "varios servidores han quedado inesperadamente fuera de servicio". El resto de la infraestructura tuvo que asumir ese trabajo y el conjunto se saturó. De ahí la carga elevada que la empresa citó en varias regiones.

Más tarde detalló dónde estaba el punto débil que provocaba que el sistema no pudiera restablecerse. Un proceso de los servidores encargado de establecer las conexiones seguras se desbordó y dejó de procesar peticiones. Con ese proceso al límite, los equipos que volvían a funcionar se caían de nuevo una y otra vez.

Reinicios que no se sostenían. Según apuntaba ABC News, la compañía pausó los despliegues y desvió tráfico fuera de la infraestructura dañada para reiniciar los servidores afectados. Eso hizo que parte del servicio en EEUU se recuperara. Sin embargo, el riesgo de caída seguía latente.

Durante la noche Microsoft observó recuperación parcial en varias regiones, pero no pudo estabilizar la mejora. 12 horas más tarde, las incidencias siguen abiertas y no hay una previsión estimada para la recuperación completa del servicio.

Más allá del correo. Con la caída de los servidores de Microsoft, también cayó la sincronización de los calendarios de Teams y los servicios de Copilot, SharePoint y Defender. La mensajería básica de Teams siguió funcionando en gran parte. Sin embargo, el error de Microsoft va más allá de los productos de Microsoft y también está afectando a servicios de terceros que usan los servidores de Microsoft. OpenAI y Anthropic han notificado fallos en sus conectores con Microsoft 365, así que el contagio de la caída de la suite ofimática también ha llegado a herramientas relacionadas con la IA.

¿Ataque o fallo interno? Pese a que en primera instancia Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, aseguraba que el ciberataque quedaba descartado, la compañía no ha confirmado ni desmentido oficialmente el motivo de la caída masiva.

Este no es el primer susto que Microsoft se ha llevado este año. En enero Microsoft 365 sufrió otra caída de casi diez horas en EEUU. A finales de agosto, miles de usuarios de Outlook no pudieron abrir su buzón. Con esta, ya son tres grandes caídas en el servicio de ofimática de la compañía dejando incomunicadas a millones de empresas en todo el mundo.

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Imagen | Unsplash (Ed Hardie)