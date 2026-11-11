Microsoft promete hasta un 40% más de velocidad en los Windows 11 con solo 8 GB de RAM

Durante las últimas dos décadas, la receta de Microsoft para hacer que Windows tuviera un comportamiento más fluido era sencilla: instalar más memoria RAM. Sin embargo, cuando la memoria RAM se ha convertido en un bien tan escaso (y sobre todo, caro. Carísimo), a Microsoft no le ha quedado más remedio que hacer lo que tenían que haber hecho desde el principio: optimizar el uso de recursos de Windows.

Por eso, Microsoft ha admitido que les ha tocado arremangarse para resolverlo, haciendo que Windows sea capaz de funcionar de forma más fluida en equipos con 8 GB de RAM.

Más datos en RAM, menos visitas al disco. Pavan Davuluri, jefe de Windows y dispositivos de Microsoft, publicó las cifras de esa mejora. Habla de una mayor capacidad de respuesta y de una multitarea hasta un 40% más rápida en equipos de 8 GB. Las cifras de la mejora suenan muy bien, pero antes de celebrarlas, toca ver cómo se midieron.

El cambio de mayor peso es una compresión de memoria ajustada para 8 GB. Según indicaba el responsable de dispositivos de Microsoft, Windows puede conservar hasta 2 GB más de datos activos en la memoria RAM, mientras que antes se apoyaba en la memoria de almacenamiento. Así, una pestaña o una app que dejaste abierta en segundo plano implica una carga menor para el sistema cuando vuelves a ella.

Hay recortes más pequeños que también contribuyen a esa mejora en el rendimiento. En equipos de hasta 8 GB de RAM, el panel de Widgets solo carga al abrirlo y libera más de 200 MB. Las apps de Office también se han ajustado el cinturón y ahora reducen su consumo hasta 360 MB.

Una prueba con letra pequeña. Tal y como indica la compañía en su escrito, el 40% de mejora en el rendimiento sale de un solo ensayo en un HP OmniBook 3 con Snapdragon X Plus y 8 GB de RAM. Como se puede ver en un vídeo publicado por Microsoft, la prueba consistió en abrir 20 pestañas de Edge, un vídeo 4K y archivos grandes de Office, uno tras otro. Se comparó el tiempo con una versión anterior del sistema. La propia empresa aclara que no es un benchmark en sí mismo, sino una demostración de cómo ha mejorado el sistema al ejecutarlo sobre el mismo hardware.

La mejora del 20% en la experiencia de uso de Windows sale de telemetría que mide los procesos de Inicio, Búsqueda o el Explorador, cuando se usa un equipo con 8 GB de RAM. Es decir, lo razonable en este caso no es esperara una mejora del 40% en su rendimiento, sino tomarlo como el mejor dato que Microsoft ha podido recoger en sus pruebas con un mismo equipo con un software determinado y un escenario de uso acotado. No es un escenario de uso real en el día a día de los usuarios…pero algo es algo.

El trabajo sigue. Los de Redmond preparan menos componentes duplicados entre apps y funciones de Windows para reducir la carga que implica que un mismo componente deba activarse por duplicado cuando dos aplicaciones hacen uso de él. Que haga falta tanta limpieza y optimización dice mucho de lo cargado que estaba el sistema desde el principio.

De hecho, este problema se ha hecho tan evidente que en Microsoft se creó un proyecto interno denominado Windows K2, que tiene como principal objetivo reducir las redundancias y simplificar procesos de Windows para hacerlo más ligero, asumiendo un compromiso por mejorar la calidad de uso de Windows.

La IA a condicionado el cambio. Microsoft ha insistido mucho en que, para garantizar el mejor rendimiento de los equipos, eran necesarios 16 GB de RAM y, de hecho, lo convirtió en un requisito técnico para los PC Copilot+. Es decir, que realmente, quien condicionaba el incremento del consumo de RAM no era el sistema operativo en sí mismo, sino las funciones de IA de Copilot que corrían paralelas al sistema.

La escasez de memoria RAM por la decisión de los fabricantes de priorizar su producción para abastecer las necesidades de memoria de los centros de datos ha provocado que Microsoft deba apretarse el cinturón y poner a dieta a Windows y la forma en la que gestiona esas funciones de IA. Lo que la IA te da, la IA te lo quita.

Un mercado que no se puede ampliar. Además del uso de funciones de IA que los usuarios no habían pedido, hay otro elefante en la habitación al que Microsoft no ha tenido más remedio que mirar a los ojos: quien ya tiene un equipo de 8 GB de RAM y no puede ampliarle la memoria por su precio.

Microsoft amplió hasta octubre de 2027 las actualizaciones de seguridad gratuitas de Windows 10 para consumidores. Ese margen se acaba y Microsoft debe convencer a sus actuales usuarios de Windows 10 que actualizarse a Windows 11 es la mejor opción, y no un castigo que implique gastarse un dineral en ampliar su memoria RAM o en comprar un nuevo equipo. Si la IA de Microsoft va a vivir en Windows, le conviene que esos equipos aguanten su peso para que la compañía no se pegue un tiro en el pie. Sobre todo, tras el lanzamiento de los MacBook Neo con menos requisitos técnicos y con un precio inferior al de la media de portátiles.

En Xataka | Sam Altman da marcha atrás tras la polémica de la RAM: "Es jodidamente molesto que se haya sacado de contexto"

Imagen | Unsplash (Windows)