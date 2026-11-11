Indexa, ganadora del Premio Xataka especial a la mejor empresa tecnológica española de 2026: la democratización de las finanzas

El próximo 17 de noviembre celebraremos una nueva edición de los Premios Xataka 2026. Como todos los años, la gala premiará los mejores productos tecnológicos del año y entregará dos galardones honoríficos: el Premio Xataka Leyenda para Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia, y el Premio Xataka especial a la mejor empresa tecnológica española de 2026. Si el año pasado se lo entregamos a Freepik, hoy Magnific, en esta ocasión es el turno de Indexa Capital.

Quienes durante los últimos diez años hayan estado familiarizados con la inversión financiera conocerán perfectamente los logros de Indexa. Quienes no, tan solo necesitan saber una cosa: fundada en 2015 por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, Indexa se ha convertido en la primera start-up española capaz de competir con los bancos tradicionales en la gestión discrecional de carteras.

Al margen de sus cifras, impresionantes por sí mismas, esto revela algo de extraordinaria importancia en el mundo de las finanzas: la gente se fía de Indexa. Y no es nada fácil, dado que su premisa conlleva cierto riesgo para el usuario. Tú me das una suma de dinero y, si te fías de mí, yo te devuelvo una suma mayor dentro de unos años. Indexa ha logrado atraer a más de 160.000 clientes, más de 6.200 millones de euros gestionados y una expansión continental.

El nacimiento de Indexa se remonta más de diez años atrás, durante una era de tipos bajos en los que la inversión, más que una protección frente a la inflación, buscaba maximizar rentabilidades. Hoy los tiempos han cambiado. La pandemia primero y las guerras de Ucrania e Irán después aniquilaron el reinado de los tipos bajos, devolviéndonos a una economía inflacionista donde el salario ha perdido poder adquisitivo.

Las cifras de un éxito

Es en ese contexto donde Indexa se ha ganado la confianza de miles de clientes y se ha convertido en una herramienta ideal para proteger el patrimonio de los vaivenes de la inflación. Sus números la acreditan como una de las empresas más dinámicas del ecosistema tecnológico español. En junio de 2026 alcanzó los 162.000 clientes, casi 30.000 más que al cierre de 2025; su beneficio se disparó un 120%, hasta los 3,5 millones de euros, en los nueve primeros meses del año, y gestiona activos por valor de más de 6.200 millones de euros, un 61% más que un año antes.

En junio, Indexa se convertía en el sexto mayor gestor discrecional de carteras en España por volumen, adelantando a auténticas instituciones del sector bancario como Ibercaja.

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Todo esto está muy bien. Pero cuando hablamos de dinero, el cliente suele preocuparse por el suyo, no tanto por el de su gestor. Ahí los datos de Indexa también merecen una mención. En 2025, las carteras de fondos de 10.000 a 100.000 euros rindieron entre +1,8% (perfil 0/10) y +10,4% (perfil 10/10). La cartera media, la 8 de 10, ganó un +8,4%, y de media las carteras batieron a sus índices de referencia en +0,93 puntos. En la década completa, la cartera media acumula un +106,1% entre 2015 y 2025, equivalente a un 7,5% anual.

¿Por qué es relevante todo esto? Porque, al margen de los números, Indexa ha democratizado la inversión para centenares de miles de personas. A través de una plataforma limpia y mediante una gestión intuitiva del riesgo, Indexa ha hundido las barreras para que los usuarios inviertan su dinero y ganen más dinero con él. En tiempos de inflación, es algo que ha permitido a muchas personas protegerse de la depreciación de sus ahorros.

Unai Asenjo, fundador y CEO de Indexa. (Indexa Capital)

Indexa, además, ha conseguido posicionarse como un nombre fiable dentro de un sector que, en los últimos años, ha visto dispararse su interés en la esfera pública. El boom fintech, la aparición de las criptomonedas, de los ETF y las facilidades que los neobancos han puesto para invertir han abierto un mundo de posibilidades para el sector. En un ecosistema muy cambiante y plagado de riesgos, Indexa ha crecido paso a paso —los tres fundadores originales conservan en torno al 48% del capital—, priorizando la credibilidad y la protección de sus inversores.

Por todo esto y por el futuro que tiene por delante —Indexa inició en abril el proceso para pasar al Mercado Continuo y se encuentra dentro del IBEX Growth Market 15 desde septiembre—, nos enorgullece entregarle el Premio Xataka a la mejor empresa tecnológica española de 2026 a Indexa Capital.

El próximo martes 17 de noviembre haremos entrega del galardón en la gala de los Premios Xataka Verisure 2026. Recuerda que aún puedes hacerte con tu entrada gratuita si todavía no la tienes, rellenando este formulario. ¡Te esperamos!

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