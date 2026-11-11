Cuatro voluntarios salen de un hábitat marciano impreso en 3D tras un año sin ventanas ni llamadas en tiempo real

De momento, nadie ha viajado a Marte. Sin embargo, cuando te propones ir a un lugar en el que su atmósfera e incluso el polvo del suelo pueden matarte, no es buena idea dejar lugar a la improvisación. Por eso, los ensayos en hábitats marcianos simulados son una gran opción. La NASA ha estado haciendo este tipo de pruebas desde 2023 gracias a las misiones CHAPEA, en las que un grupo de cuatro voluntarios pasa un año sin salir de uno de estos hábitats simulados. Los voluntarios de la segunda misión acaban de salir al exterior, así que ha llegado el momento de analizar sus resultados.

378 días. Ambos equipos permanecieron 378 días en un hábitat simulado impreso en 3D, de unos 158 metros cuadrados. Todo el conjunto se encuentra en Houston y no cuenta con ninguna ventana. En CHAPEA 1 entraron el 25 de junio de 2023 y salieron el 6 de julio de 2024, mientras que el segundo equipo entró el 19 de octubre de 2025 y salió hace unos días, el 31 de octubre de 2026. En ambos casos se simuló una tripulación como la que viajaría a Marte, con un comandante, un ingeniero de vuelo, un oficial médico y un oficial científico. Realizaron tareas de mantenimiento de equipos, cultivo de alimentos y caminatas espaciales. Estas últimas tienen el objetivo de comprobar cómo se desenvolverán los seres humanos en Marte al salir de la seguridad de sus alojamientos. En ambos casos hubo un retraso de 22 minutos en las transmisiones, para simular un verdadero viaje a Marte.

CHAPEA 2026. La tripulación de esta segunda fase de CHAPEA está compuesta por Matthew Montgomery, James Spicer, Ross Elder y Ellen Ellis. Las funciones han sido las mismas que las que se realizaron el año anterior, aunque en esta ocasión se ha añadido la simulación de un apagado de comunicaciones durante dos semanas.

Antecedentes. Ya entre 2015 y 2016 se había realizado el HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), un proyecto realizado por la Universidad de Hawái y financiado por la NASA. En este caso, el hábitat era más pequeño, de unos 110 metros cuadrados, y había seis tripulantes en vez de cuatro, así que tenían mucho menos espacio. Si bien también se realizaron tareas extravehiculares y de gestión de recursos, en CHAPEA se ha dado más peso a la autonomía de los astronautas.

Cabe destacar que ni la Universidad de Hawái ni la NASA han superado en duración el experimento ruso Mars-500, con el que seis voluntarios pasaron 520 días recluidos. La única diferencia es que en este caso se simuló el viaje espacial, mientras que HI-SEAS y CHAPEA simularon la estancia en Marte.

Situaciones extremas. Durante más de un año, la tripulación de CHAPEA ha practicado tareas típicas de situaciones y ambientes extremos, como el racionamiento de suministros limitados o la resolución autónoma de problemas. No se les ha dejado a su merced, pero precisamente se simuló el apagado de comunicaciones para comprobar si eran capaces de resolver incidencias sin las órdenes de un centro de control. A todo esto se suma que han permanecido 378 días sometidos a estrés, en un sitio cerrado, con personas previamente desconocidas. Todo esto puede tener implicaciones psicológicas que vale la pena estudiar antes de realizar este tipo de tareas en el espacio.

También en la Luna. Lo aprendido con las misiones CHAPEA será útil cuando los primeros astronautas viajen a Marte. No obstante, la NASA planea utilizar estos conocimientos también para mejorar la formación de los humanos que vivirán en las bases lunares. De momento, la agencia espacial no ha publicado resultados, ni de CHAPEA 1 ni de CHAPEA 2. Solo hay algunas declaraciones de los científicos del proyecto, pero nada sobre lo aprendido con estas misiones. Habrá que esperar para ver cuáles son sus conclusiones y aprendizajes. Esperemos que lleguen antes de la primera larga estancia de los humanos en el espacio.

Imagen | NASA

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