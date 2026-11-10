China ha inventado un Frankenstein para sus cementerios de palas eólicas: una descarga de medio segundo para resucitarlas como grafeno

Con la energía eólica ocurre una cosa: tiene un problema del que se habla mucho menos que de sus beneficios. Nos referimos a qué hacer con sus gigantescas estructuras cuando dejan de funcionar, especialmente esas enormes palas aparentemente inútiles. China lleva tiempo buscando una respuesta, y un grupo de científicos acaba de demostrar que la solución podría ser tan brutal como sorprendente.

El cementerio de los gigantes verdes. Qué duda cabe, los aerogeneradores son uno de los grandes símbolos de la transición energética, pero esconden una paradoja: sus enormes palas son extraordinariamente difíciles de reciclar. Fabricadas con fibras de vidrio y resinas termoestables, están diseñadas para resistir décadas de viento y esfuerzos mecánicos.

El problema llega cuando terminan su vida útil, porque esas resinas no pueden fundirse y moldearse como los plásticos convencionales. Las alternativas pasan por enterrarlas, triturarlas o someterlas a tratamientos térmicos y químicos costosos que pueden deteriorar los materiales. Con millones de toneladas de residuos previstos para las próximas décadas, el sector necesita algo más que espacio para seguir acumulándolos.

El Frankenstein chino: 2.000 grados en medio segundo. Así, un equipo de la Universidad de Tsinghua, dirigido por Bing Deng, ha desarrollado una técnica que parece sacada de una novela de ciencia ficción: destruir las palas viejas mediante una descarga eléctrica para convertir sus restos en materiales con los que fabricar otras potencialmente mejores. ¿Cómo? Primero trituran las palas hasta convertirlas en polvo y lo mezclan con negro de carbono para hacerlo conductor.

Después aplican un pulso eléctrico mediante calentamiento Joule ultrarrápido que eleva la temperatura hasta unos 2.000 °C en apenas 0,5 segundos. La sílice de la fibra de vidrio se transforma en carburo de silicio y los compuestos carbonados de la resina generan grafeno. Lo sorprendente es que no necesitan separar previamente ambos materiales ni utilizar disolventes o catalizadores.

Resucitar una pala para fabricar otra mejor. La verdadera sorpresa llegó cuando incorporaron el material recuperado a una resina epoxi nueva. Con apenas un 0,3% en peso, consiguieron aumentar un 27% su rigidez a tracción y un 9% su rigidez a flexión, mientras que una proporción del 0,1% mejoró un 41% su difusividad térmica. El carburo de silicio aporta dureza y resistencia térmica, mientras que el grafeno destaca por sus propiedades mecánicas y conductoras.

Esta combinación podría permitir fabricar palas más resistentes y duraderas, e incluso ayudar a combatir la acumulación de hielo, explican. Con todo, un inciso: todavía no se han construido palas completas y los resultados proceden de ensayos con resinas de laboratorio.

La factura también podría salir a favor. Sí, el procedimiento promete recuperar materiales valiosos con una economía potencialmente mejor que otros métodos. Según los cálculos del equipo, procesar una tonelada de residuos podría generar unos 80 dólares de beneficio, frente a pérdidas estimadas de 460 dólares mediante pirólisis y 1.800 dólares con determinados tratamientos químicos.

El análisis ambiental también apunta a una reducción de emisiones del 83% respecto a la pirólisis y del 92% frente a la disolución química. La clave está en el calentamiento eléctrico ultrarrápido, que evita la combustión directa y transforma los residuos en productos de mayor valor. Eso sí, las estimaciones todavía excluyen gastos como la trituración, los equipos y otros costes operativos.

De diez gramos a montañas de residuos. El principal obstáculo es la escala. La mayoría de los experimentos se realizaron con apenas 0,3 gramos de material y los investigadores lograron aumentar los lotes hasta 10 gramos, manteniendo la producción de carburo de silicio y grafeno. También han diseñado un reactor para procesar 200 gramos, pero todavía deben demostrar que funciona con cantidades mucho mayores.

El desafío, por tanto, es considerable: las palas retiradas de un solo aerogenerador pueden sumar decenas de toneladas. Dicho esto, Deng aspira a desarrollar una instalación piloto capaz de procesar 100 toneladas como objetivo principal. También será necesario comprobar el consumo energético real y la durabilidad de los nuevos materiales.

EEUU también ve potencial en la descarga eléctrica. Porque el interés de esta tecnología no se limita a China. James Tour, químico de la Universidad Rice y pionero del calentamiento Joule ultrarrápido, considera que el experimento demuestra cómo transformar residuos difíciles de reciclar en materiales valiosos, aunque advierte de que todavía falta comprobar su eficacia industrial.

El procedimiento aprovecha tanto la fibra de vidrio como la resina, evitando tener que separarlas previamente y reduciendo la necesidad de tratamientos químicos. Su siguiente gran prueba será demostrar que el compuesto funciona en estructuras completas y que conserva sus propiedades durante años de funcionamiento. De ser así, la técnica podría abrir una nueva vía de reciclaje para materiales compuestos que hasta ahora resultaban especialmente problemáticos.

La segunda vida de los molinos podría empezar en sus propias ruinas. El descubrimiento va más allá de encontrar una forma de deshacerse de las palas viejas. Si funciona a escala industrial, permitiría convertir un residuo problemático en materia prima para fabricar nuevos componentes eólicos, reduciendo la dependencia de materiales vírgenes por el camino. Además, ofrecería una alternativa a los cementerios de palas que se acumulan conforme envejecen los parques eólicos.

Como vemos, todavía quedan obstáculos técnicos y económicos, pero la paradoja resume perfectamente el proyecto, el de una tecnología diseñada para producir energía limpia que podría encontrar parte de su futuro en los restos de sus propias máquinas, transformados mediante una descarga eléctrica de apenas medio segundo.

Imagen | YouTube, Paula, Picryl

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