El gran problema de las palas eólicas acaba de encontrar una salida inesperada: triturarlas para acabar dentro del asfalto

Los aerogeneradores se han convertido en una de las piezas fundamentales de la transición energética. Pero hay una pregunta que aparece cuando esas enormes máquinas empiezan a llegar al final de su vida útil: ¿y ahora qué hacemos con sus palas? Las hemos diseñado para ser ligeras, resistentes y soportar durante años unas condiciones especialmente exigentes, precisamente las características que después complican su reciclaje. Si queremos que la energía eólica cierre realmente el círculo, no basta con producir electricidad renovable: también tenemos que encontrar una salida para los materiales que quedan cuando una turbina deja de girar.

Una de las respuestas a ese problema está en Fairfax, Iowa. Allí, REGEN Fiber puso en marcha en 2024 una instalación que, según la compañía, puede procesar más de 27.000 toneladas métricas de palas al año. Lo interesante no es solo la escala, sino el método: la planta trabaja exclusivamente mediante procesos mecánicos, sin recurrir a calor ni tratamientos químicos. De ese tratamiento salen distintas fracciones de material reciclado que la empresa transforma en fibras y aditivos destinados a nuevas aplicaciones industriales.

De una pala retirada a una nueva materia prima

El proceso es algo más complejo que meter una pala en una trituradora. La tecnología patentada por REGEN contempla varias etapas de reducción de tamaño, cribado, separación y clasificación para obtener fracciones con características distintas. Y hay un detalle importante: la compañía no intenta desprender por completo la resina epoxi que permanece asociada a la fibra recuperada. Es una decisión deliberada con la que busca aprovechar propiedades del composite original en lugar de separar completamente sus componentes hasta devolverlos a su estado inicial.

Es ahí donde aparece el asfalto, aunque no de la forma más intuitiva. La planta no convierte una pala directamente en pavimento: obtiene fibras y microgránulos reciclados que pueden incorporarse como aditivos o material de relleno a una mezcla bituminosa. REGEN documenta productos procedentes de palas al final de su vida útil con aplicaciones en asfalto, hormigón y composites. Conviene, eso sí, distinguirlos de E-Flex GF 250, su producto específicamente orientado a pavimentación, que utiliza fibra de vidrio descartada durante la fabricación de palas nuevas, mientras que otras fracciones obtenidas de palas retiradas también contemplan su incorporación a mezclas asfálticas.

Palas de aerogeneradores retiradas y cortadas en secciones antes de su reciclaje | Imagen: REGEN Fiber

REGEN no está sola intentando resolver este problema. La industria lleva años explorando alternativas que van desde utilizar palas trituradas en la fabricación de cemento hasta separar de nuevo fibra y resina mediante tratamientos térmicos o químicos. Como decimos, su propuesta toma otro camino: preservar parte del composite y transformarlo directamente en un material aprovechable, también para nuevas infraestructuras, sin pasar necesariamente por hornos o procesos químicos. Esa combinación de procesamiento exclusivamente mecánico hace especialmente interesante el caso de Estados Unidos.

Vertido de hormigón reforzado con fibras recicladas procedentes de palas eólicas | Imagen: REGEN Fiber

El problema tampoco nos queda lejos. España cuenta con una de las mayores flotas eólicas de Europa y ya encontramos algunas iniciativas para gestionar las palas que llegan al final de su vida útil. En Navarra, EnergyLOOP ha puesto en marcha una planta específica para recuperar sus materiales, mientras que en Ávila Endesa y Holcim han incorporado fibras procedentes de palas retiradas a hormigón estructural.

Y probablemente tengamos que acostumbrarnos a historias como esta. Cuantos más aerogeneradores instalemos hoy, más palas tendremos que retirar dentro de unas décadas, así que el verdadero reto será conseguir que ese final forme parte del diseño de la transición energética y no llegue después como un problema inesperado. REGEN es solo una de las respuestas que están apareciendo.

Imágenes | REGEN Fiber

En Xataka | El canario en la mina de la crisis del petróleo que viene: fletar un petrolero ha pasado de 100.000 a un millón de dólares