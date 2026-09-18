Este combo (disponible en Amazon) soluciona dos aspectos clave de Switch 2: mejora su ergonomía y la protege mientras no juegas

Desde hace unas pocas semanas, comprar Nintendo Switch 2 es más caro: su PVP ha aumentado a 499,99 euros, aunque es fácil seguir encontrándola por debajo de esa cifra en muchas tiendas. Una consola muy interesante a ambos importes, en cualquier caso, viendo lo que ofrece y la cantidad de novedades que está recibiendo mes tras mes.

Sin embargo, esta consola portátil (como tantas otras) no es igual de cómoda para todos los jugadores: dependiendo del tamaño de las manos, la postura elegida para jugar y varios factores más, sus Joy-Con de última generación, aunque mayores que los de la pasada, siguen lejos de ROG Ally o Steam Deck en cuestiones de ergonomía.

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Sin embargo, en el mercado encontramos cada vez más accesorios de terceros compatibles con Nintendo Switch 2 que mejoran este y otros aspectos. Y este combo de Savage Raven que incluye carcasa y funda de transporte, disponible a 39,99 euros en Amazon, es uno de los más completos e interesantes en relación calidad precio.

Una carcasa que mejora su ergonomía y la protege, más un estuche de transporte

Aunque, como decimos, en el mercado hay un buen catálogo de opciones para escoger en lo que a accesorios de Nintendo Switch 2 se refiere, este pack es especialmente interesante porque por una inversión relativamente contenida soluciona varias cuestiones de esta consola: jugar más cómodos, protegerla mientras jugamos y también mientras no lo hacemos.

Revisando qué incluye, vemos el porqué. Por un lado, viene una carcasa rígida que se adapta como un guante a la consola, añadiendo dos zonas ergonómicas a la parte trasera de los Joy-Con para ofrecer más agarre a las palmas de la mano. Sin llegar a un mando, pero sí mejorando el diseño plano y liso de Switch 2. Además, la propia carcasa, rígida como es, protege frente a roces o golpes.

Y por otro, también incluye una funda de transporte con interior ligeramente acolchado y exterior duro. Perfecta para tener la consola a buen resguardo mientras no estamos jugando y la llevamos de aquí para allá. Además, con un protector interno de tejido aterciopelado suave que hace de capa extra frente a arañazos en un aspecto tan crítico como es la pantalla.

Por sus 39,90 euros, se antoja una muy buena compra para usuarios de Nintendo Switch 2 que jueguen habitualmente en modo portátil y quieran protegerla al máximo, a la par que mejoran su agarre. Sólo un apunte a tener en cuenta: con esta carcasa, la consola no encaja en el dock, de modo que hay que retirarla en caso de querer jugar en televisión.

⚡ EN RESUMEN: pack carcasa y funda para switch 2 Savage Raven ✅ LO MEJOR Soluciona de un plumazo dos aspectos clave de la consola

Muy buen precio, teniendo en cuenta lo que incluye ❌ LO PEOR No permite el uso en modo dock, estando más recomendado para jugar en portátil 💡 CÓMPRALO SI... notas incómoda la ergonomía de Switch 2 y, además, necesitas protegerla tanto mientras juegas como cuando la guardas ⛔ NO LO COMPRES SI... juegas a menudo en modo dock, porque puede ser incómodo quitar y poner al carcasa continuamente

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Imágenes | Savage Raven, Xataka, Nintendo

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