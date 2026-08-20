Cambié una Steam Deck por una Asus ROG Xbox Ally X por la potencia. Ahora es lo que menos me gusta de esta consola portátil

Quizás es que me hago mayor o quizás es que paso muchas horas del día trabajando delante del ordenador, pero hoy en día me cuesta sentarme delante del PC para jugar. Como sigo queriendo disfrutar de los videojuegos y de mi (demasiado) extensa biblioteca de Steam, mi solución fue comprar hace unos años una Steam Deck. Y vaya si fue una buena compra.

El pequeño problema de esta es que su hardware sufre con juegos exigentes y, aunque son jugables bajando ajustes gráficos, dejan que desear. Por eso mismo, acabé vendiendo esta y comprando una Asus ROG Xbox Ally X, que es más potente. Ahora bien, ¿merece la pena ahora que cuesta casi 1.000 euros?

Consola portátil - ASUS ROG Xbox Ally X, 24GB RAM, 1TB SSD, Ryzen™ AI Z2 Extreme, 7" FHD táctil 120Hz, WI-FI 6E, W11 Home, Game Pass Premium Incluido Hoy en MediaMarkt — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una consola portátil cara, pero con mucho que ofrecer

Esta consola, tal y como te contamos en su análisis, salió al mercado a un precio de 899 euros. Sin embargo, los precios al alza de memoria RAM y almacenamiento han terminado por elevar su PVP 100 euros exactos. No nos puede coger por sorpresa si tenemos en cuenta que PlayStation 5 o Nintendo Switch 2 también han subido de precio, pero aquí ya estamos hablando de una máquina que roza los 1.000 euros (y eso sin contar con que viene sin cargador ni funda).

Ahora bien, si eliminamos el tema del precio de la ecuación, lo cierto es que no le puedo poner demasiadas pegas a la consola. Efectivamente, su chip Z2 Extreme, hace que sea posible jugar a títulos exigentes como 'Cyberpunk 2077' con un gran rendimiento. Sin embargo, lo que más me gusta de esa potencia extra es que te permite ajustar el TDP a valores más bajos sin perder mucho rendimiento. Traducción: sirve para reducir la energía que consume el procesador, lo que ayuda (y mucho) a aumentar la autonomía de la consola.

Si esto lo combinamos con el FSR, que permite obtener más fotogramas a la hora de jugar, hace que podamos usar la Xbox Ally X con un TDP bajo, logrando un rendimiento fluido y una batería que aguante más. Esta consola viene con Windows 11 instalado de serie, lo que te permite jugar a Xbox Game Pass de forma nativa (algo que en Steam Deck no era posible). Hay muchos usuarios que prefieren Steam OS, pero eso ya es cuestión de gustos.

Ahora bien, lo que no esperaba tanto es que otra de las cosas que fuera a enamorarme de esta consola es su ergonomía. La forma más fácil de explicar la sensación que ofrece la Asus ROG Xbox Ally X a la hora de jugar es como si tuviéramos un mando de Xbox con una pantalla en medio (similar a lo que ofrece la PlayStation Portal). Es comodísima, incluso en sesiones muy largas de juego. Y, aunque pesa, no es algo que moleste.

La pantalla, por cierto, cumple con buena nota. Es un panel de 7 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz que utiliza tecnología IPS. Se agradece que tenga VRR, tecnología que ajusta automáticamente la tasa de refresco de la pantalla con la del juego. Es cierto que, si tenemos en cuenta el precio del dispositivo, se echa en falta que utilizase un panel OLED (algo que sí que hace, por ejemplo, la Lenovo Legion Go 2), pero aun así se disfruta.

Ahora sí, para terminar, de vuelta al precio. Es una consola portátil para jugadores entusiastas, aunque es cierto que, por ejemplo, la Steam Deck OLED de 1 TB ya cuesta casi igual. ¿La recomiendo? Si estás buscando una máquina para jugar en donde quieras a tus juegos de Steam y quieres algo que, además, sea cómodo de usar, la respuesta es sí.

Como alternativa, está disponible la Asus ROG Xbox Ally, versión con un procesador menos potente y menos memoria RAM, por menos de 500 euros.

⚡ EN RESUMEN: asus xbox ally x ✅ LO MEJOR Su potencia: Su procesador Z2 Extreme hace que la consola pueda mover cualquier juego con buen rendimiento.

Su procesador Z2 Extreme hace que la consola pueda mover cualquier juego con buen rendimiento. Ergonomía de diez: Es comodísima para jugar en cualquier parte gracias a dos agarres que son casi un mando de Xbox.

Es comodísima para jugar en cualquier parte gracias a dos agarres que son casi un mando de Xbox. Ideal para usar con Game Pass: Es un complemento ideal para el servicio de suscripción de Microsoft, aunque también podrás usar en ella tus juegos de Steam o de cualquier tienda. ❌ LO PEOR Precio altísimo: Su subida de precio deja a esta ROG Xbox Ally X rozando los 1.000 euros. Y eso que viene sin cargador ni funda.

Su subida de precio deja a esta ROG Xbox Ally X rozando los 1.000 euros. Y eso que viene sin cargador ni funda. Sin pantalla OLED: Por el precio que tiene, hubiera estado genial que su pantalla fuera OLED y no IPS. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola portátil con muy buena potencia y una ergonomía que te permita jugar durante horas sin sentir dolor en las manos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción que tenga pantalla OLED o que cuente con Steam OS como sistema operativo de serie. Ahí encaja muy bien la Lenovo Legion Go S.

También te puede interesar

ASUS ROG Xbox Ally - Consola Portátil Gaming 7" Full HD 120Hz (AMD Ryzen Z2 A, 16GB RAM, 512GB SSD, Batería 60Wh, Windows 11, Consigue 3 meses gratis de Game Pass Premium) - Color Blanca Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Legion Go S - Consola Portátil Gaming 8" WUXGA (AMD Ryzen Z1 Extreme, AMD Radeon Graphics, 48-120Hz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Wi-Fi 6E, SteamOS en Español) – Nebula Violet Hoy en Amazon — 729,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Asus

En Xataka | Steam Deck, análisis: Valve irrumpe en el panorama de las consolas como un elefante en una cacharrería y un hardware magnífico

En Xataka | La vida adulta ha hecho que sentarme a jugar sea cada vez más complicado. Hasta que me he comprado una consola portátil