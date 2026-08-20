Estos son los mejores chollos del día que hemos encontrado en Amazon hoy, 20 de agosto

A diario, Amazon nos ofrece una gran selección de ofertas y rebajas en todo tipo de dispositivos. Las cuales podemos aprovechar, por ejemplo, para estrenar un equipo gaming a buen precio en plena crisis del hardware. O para hacernos con un lector electrónico con pantalla a color ahorrando un buen pellizco. Y hoy, 20 de agosto, podemos tenemos disponibles todos estos chollos en Kindle, HP, LG y más:

Portátil gaming HP Omen Max por 1.999 euros, equipo que roza su precio más bajo hasta la fecha

por 1.999 euros, equipo que roza su precio más bajo hasta la fecha Kindle Colosoft por 199 euros, interesante rebaja para el lector de Amazon con pantalla a color

por 199 euros, interesante rebaja para el lector de Amazon con pantalla a color Monitor LG UltraGear OLED por 899 euros, una pantalla de gama alta con resolución 4K y 240 Hz

por 899 euros, una pantalla de gama alta con resolución 4K y 240 Hz Magic Mouse por 59,90 euros, el ratón oficial de Apple rebajado en forma de oferta flash

por 59,90 euros, el ratón oficial de Apple rebajado en forma de oferta flash Fire TV Stick 4K Select por 29,99 euros, el modelo más equilibrado de esta familia de sticks de Amazon

HP Omen Max

Renovar hardware, sobre todo si es gaming, es complicado y caro en 2026. Sin embargo, en el terreno de los portátiles seguimos encontrando equipos a precios muy buenos para lo que ofrecen. Este HP Omen, rebajado a 1.999 euros, es un buen ejemplo. Cuenta con la NVIDIA RTX 5070 Ti, el Intel Core Ultra 7-255HX, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD. Monta una pantalla de 16 pulgadas a 1440p y hasta incluye Windows 11 (algo que suele encarecer bastante el precio final).

HP OMEN MAX 16-ah0018ns Hoy en Amazon — 1.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle Colorsoft

El Kindle Colorsoft, ahora rebajado en Amazon a 199 euros, es el primer miembro de la familia Kindle en contar con una pantalla a color que abre la puerta a las novelas gráficas y cualquier otro contenido a color. Sin ser su mejor rebaja hasta la fecha, es una excelente oportunidad para comprarlo fuera de períodos como Black Friday o Prime Day. Cuenta con 16 GB donde caben decenas (e incluso cientos) de libros, ofrece una pantalla de 7 pulgadas con luz y con una sola carga podemos usarlo durante semanas.

LG UltraGear OLED

En comparación con pantallas IPS, VA y, sobre todo, TN, los monitores OLED siguen siendo bastante más caros. Sin embargo, cada vez vemos mejores precios en este sector y este LG UltraGear OLED a 899 euros es buen ejemplo de ello. Cuenta con un panel OLED ultrapanorámico de 39 pulgadas con resolución Ultra HD, curvatura de 800R, una tasa de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta de sólo 0,03 milisegundos. Un dispositivo ideal para jugar y trabajar que protagoniza un nuevo mínimo histórico que lo convierte en una compra muy buena.

Apple Magic Mouse

El ratón oficial de Apple no es barato, pero ahora lo encontramos en Amazon en forma de oferta flash por 59,90 euros y merece mucho la pena su compra. Sin ser el más ergonómico del mercado y aunque el modo en que se carga es bastante incómodo, es un ratón inalámbrico con una autonomía bestial ideal para usar junto a portátiles MacBook o equipos Mac. Personalmente, es el que uso desde hace mucho y no puedo estar más contento.

Fire TV Stick 4K Select

Para convertir una televisión antigua en una smart TV, o también para disparar el rendimiento de nuestro actual televisor inteligente de hardware modesto, el Fire TV Stick 4K Select es una excelente opción. Sobre todo, ahora que cuesta casi la mitad y sale por 29,99 euros. Es compatible con contenido en 4K a través de aplicaciones como Prime Video, Netflix, Movistar Plus o Apple TV, entre muchas otras. Viene con mando y podemos sacarle el máximo partido gracias a Alexa+.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, HP, LG, Apple

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