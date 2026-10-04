Ya en Action (y rebajada por tiempo limitado) la batería externa Philips de gran capacidad para cargar varios dispositivos

Como cada semana, Action ha renovado su catálogo de ofertas con multitud de rebajas en toda clase de dispositivos y accesorios. Y entre las más interesantes encontramos esta batería externa de marca Philips, que ahora ha bajado a sólo 14,95 euros. Nada mal, teniendo en cuenta su capacidad y la cantidad de puertos que ofrece.

Si no tenemos a mano ninguna tienda Action o preferimos comprar desde casa, entonces esta alternativa a la venta en Amazon es también una excelente opción de compra: sale incluso más barata (13,99 euros) y cuenta con envío gratuito para primeros pedidos o si somos miembros Prime. Todo ello, con idéntica capacidad a la de Action, varios puertos y carga rápida.

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20.000 mAh que da para varias cargas en el teléfono móvil

La Philips rebajada en Action está a este buen precio hasta el martes 6 de octubre. Una vez finalizada la promoción, recuperará sus anteriores 17,95 euros que, en cualquier caso, tampoco están nada mal. Sobre todo, si comparamos con la mayoría de powerbanks de esta capacidad en el mercado. Las cuales, salvo excepciones como la de Amazon que mencionamos, superan los 20 euros.

Esta Philips cuenta con 20.000 mAh de capacidad que se traduce en unas cuatro cargas completas (algunas más si hacemos micro cargas) en la mayoría de teléfonos móviles actuales y algunas menos en el caso de tablets o consolas portátiles como Steam Deck. Además, con una carga rápida PD de 20 W que se antoja imprescindible en los tiempos que corren.

Es compacta y perfecta para llevar siempre encima. Además, incluye un cable USB tipo C. Y ofrece una generosa conectividad con cuatro puertos divididos en: dos USB A de salida, un USB C de entrada y salida y un micro USB de entrada. Permitiendo varias combinaciones, dependiendo de qué conexión use cada dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: Powerbank Philips en action ✅ LO MEJOR Su precio , de tan sólo 14,95 euros (por tiempo limitado)

, de tan sólo 14,95 euros (por tiempo limitado) De gran capacidad y con varios puertos para cargar diferentes dispositivos ❌ LO PEOR No se puede comprar online y hay que acudir a alguna tienda Action 💡 CÓMPRALA SI... no llegas al final del día con batería en el teléfono y no quieres cargar con un armatoste ⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas más capacidad para, por ejemplo, darle una carga extra a tu portátil

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