Apple está ensayando para el iPhone 20 aniversario todo pantalla. La primera prueba es el iPhone 18 Pro

En 2027, el iPhone cumplirá 20 añazos y todas las filtraciones señalan en una única dirección: Apple no va a dejar pasar la oportunidad de lanzar un móvil conmemorativo. Al igual que a los 10 años lanzaron el iPhone 8 y el iPhone X, se espera que el año que viene tengamos el iPhone 19 y este rumoreado iPhone XX que marcaría una dirección interesante: ser más que nunca un móvil aspiracional.

No tanto por prestaciones, que habría que ver si no ocurre como con el iPhone Duo, que es el más caro, pero no el mejor de los iPhone lanzados este año, sino por el diseño y la dirección que tomaría la compañía a partir de él, tal y como ya ocurrió con el iPhone X. Porque se habla de que el iPhone XX será un móvil fabricado íntegramente en cristal, con un cuerpo que reduciría el metal a la mínima expresión y que el frontal esté completamente limpio.

Y para crear ese iPhone todo pantalla, Apple ha convertido los iPhone 18 Pro y iPhone Duo en el campo de pruebas.

El camino hacia el iPhone todo pantalla

Desde que apareció el notch, se vio como un mal necesario. Ganamos aprovechamiento del frontal con marcos cada vez más reducidos, pero perdimos un segmento en la parte superior porque las cámaras y sensores 3D deben estar en algún lado. Evolucionó rápidamente en Android para pasar a ser un orificio cada vez más pequeño, pero en el iPhone se tardó en dar el paso de quitar el notch y establecer la Isla Dinámica.

Este elemento me parece igual de molesto tenga el tamaño que tenga, pero es cierto que Apple ha ido encogiéndola generación a generación y, con el iPhone 18 Pro, es algo más pequeña. En cuanto a funcionalidades, ahora muestra tres actividades dinámicas, algo que ocupa un buen trozo del panel, pero cuando no hay esos elementos dinámicos... ocupa bastante menos que en generaciones anteriores.

Ese es uno de los elementos responsables de Face ID y está bajo la pantalla esta generación | Foto: Xataka

Y eso se ha conseguido con lo que ves en la foto: llevándose sensores a otro punto y, sobre todo, ocultándolos bajo la pantalla. Eso que resalto y que es extremadamente difícil de ver (de hecho, tienes que buscarlo activamente) es una de las partes que posibilita Face ID.

Si tapas la cámara, Face ID no funciona, pero si tapas ese sensor dejando la cámara libre, tampoco. Y lo cierto es que el experimento ha salido bien, con unos ángulos que siguen siendo generosos para desbloquear el móvil y, sobre todo, con una precisión que no me parece que sea menor que en otros iPhone. Si te fijas desde muy, muy cerca, sí puedes ver que los números de la hora, que son los que quedan justo encima, sí están algo más pixelados que el resto, pero en un uso normal es imposible verlo.

Quitándose eso de encima, sólo queda otra pieza: la cámara y el sensor que tiene al lado. Estoy convencido de que ese otro sensor podría ponerse bajo la pantalla y que, si no lo hacen, es porque Apple no quiere tener un único orificio central como tantas y tantas marcas de Android. Pero si nos fijamos en el iPhone Duo, tenemos la otra pieza que falta para este rompecabezas.

La cámara interior del iPhone Duo está bajo la pantalla y su calidad, a tenor de lo visto en algunas pruebas, porque nosotros aún debemos probarlo para el análisis, es bastante justita. De hecho, es como la de los ZTE Axon que llevan generaciones puliendo la tecnología para que cada vez cante menos, pero cuando haces una foto, el resultado es una imagen lavada y con destellos.

De la manera que sea, esa tecnología de cámara bajo la pantalla es algo que ha ido evolucionando con los años y sólo es cuestión de tiempo para que la tecnología permita fotos de un nivel similar a las que se consiguen con una cámara selfie tradicional.

Ahora bien, un iPhone 20, iPhone XX o como se termine llamando, no dejará de ser algo puntual y casi conceptual, por lo que comprometer calidad de imagen en la cámara frontal puede ser un sacrificio asumible teniendo en cuenta el tipo de dispositivo que este iPhone podría ser. Sólo el tiempo lo dirá, pero todas las filtraciones y rumores apuntan en esa dirección y que el iPhone 18 Pro haya escondido parte del hardware bajo la pantalla es un primer ensayo.

Y ha salido bien.

En Xataka | Nuestra tele de dentro de cinco años se está fraguando ya hoy, y este 2026 hemos visto muchos avances que queremos ya en nuestro salón