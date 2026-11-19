Durante más de una década, la comunidad científica ha ido acumulando pruebas sobre un grupo de compuestos invisibles que han sido conocidos como 'disruptores endocrinos' y que alteran el funcionamiento de las hormonas naturales de nuestro organismo. Ahora, tanto la PNUMA como la OMS han lanzado la primera gran actualización sobre este tema, donde se apunta que, tras catorce años de investigación, se consolida el efecto que tiene sobre la salud.

Sus efectos. Según recoge el documento, la evidencia más sólida vincula la exposición a disruptores endocrinos con alteraciones en la fertilidad y el desarrollo reproductivo, el desarrollo cerebral y el neurocomportamiento, la función tiroidea, el metabolismo y el sistema inmunitario.

Pero junto a estos frentes que ya se conocían, el informe actualizado incorpora preocupaciones que hace una década apenas figuraban en el radar, como la enfermedad hepática metabólica y los posibles efectos sobre la función renal. Aunque todavía hay dudas, puesto que mientras los efectos sobre el neurodesarrollo cuentan con un respaldo sólido, la relación con las enfermedades cardiovasculares se clasifica todavía como emergente, y en patologías como la diabetes tipo 2 o el asma existe una confianza creciente en su relación.

El problema de fondo. Algo que poco a poco vamos conociendo es que los disruptores endocrinos están presentes en una infinidad de productos de uso diario y, a diferencia de los tóxicos clásicos que siguen la máxima de que "la dosis hace el veneno", pueden interferir con las señales hormonales incluso a concentraciones extraordinariamente bajas.

Un agujero regulatorio. En el mercado global hay registradas más de 350.000 sustancias y mezclas químicas, pero solo una pequeña fracción ha sido sometida a pruebas específicas para determinar si es un disruptor endocrino. Y es que el problema está en que el ritmo al que se introducen nuevos compuestos en la industria sigue superando al de la regulación sanitaria.

Para ilustrar cómo esa exposición se materializa en el mundo real, hay algunos estudios que nos dan bastante información al respecto. Algunos de ellos han realizado mediciones mediante pulseras de silicona y mostraron que los trabajadores del reciclaje y la gestión de residuos plásticos estaban expuestos a más de veinte sustancias químicas peligrosas, pero los trabajadores de oficina utilizados como grupo de control también acumulaban al menos once de esos compuestos en su entorno diario.

La factura sanitaria. Las estimaciones que hacen las autoridades apuntan a que las enfermedades asociadas a los disruptores endocrinos generan un gasto anual que equivale a alrededor del 1% del producto interior bruto global, lo que es igual a un billón de dólares. Pero este número no es del todo exacto, puesto que es una extrapolación basada en estudios previos de carga de enfermedad realizados con datos epidemiológicos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

Para pasar del diagnóstico a la prevención, la guía From Evidence to Action plantea revisar de forma transversal las normativas que regulan los materiales en contacto con alimentos, la cosmética, los juguetes infantiles, los textiles, los insumos hospitalarios, los productos fitosanitarios, los fármacos y la gestión de residuos.

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