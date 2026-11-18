Aunque el Black Friday 2026 llegará oficialmente el viernes de la próxima semana, día 27 de noviembre (tras la festividad norteamericana de Acción de Gracias), muchas tiendas llevan inmersas en sus propias campañas anticipadas desde hace tiempo.

Una de ellas es Amazon, que lanzó un buen puñado de ofertas previas al Black Friday hace unos días. Pero ahora, recién estrenado el jueves 19 de noviembre, acaba de dar el pistoletazo de salida oficial a su Black Friday 2026. El cual está disponible desde ya y lo estará hasta el próximo lunes, 30 de noviembre.

En un año en el que el hardware, los componentes y dispositivos tecnológicos no dejan de subir de precio por la crisis de memorias RAM y el auge de la IA, se hace casi más importante que nunca estar atentos a buenas ofertas si queremos sacarle el máximo partido a nuestra inversión al comprar videoconsolas, teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones y toda clase de artículos.

Así que para facilitar la búsqueda de chollos entre tanta oferta activa ya en Amazon, a continuación recopilamos algunos de los mejores que ya podemos aprovechar en esta tienda sin esperar al viernes 27 de noviembre:

Ninja Crispi Pro XL por 189,05 euros, modelo de mayor capacidad de la freidora superventas de Ninja

por 189,05 euros, modelo de mayor capacidad de la freidora superventas de Ninja Pixel 11 por 699 euros, el nuevo gama alta de Google al precio más bajo hasta la fecha en Amazon

por 699 euros, el nuevo gama alta de Google al precio más bajo hasta la fecha en Amazon Lenovo Legion Pro 5 por 2.279 euros, un portátil gaming a mínimo histórico con RTX 5070, 32 GB de RAM y mucho más

por 2.279 euros, un portátil gaming a mínimo histórico con RTX 5070, 32 GB de RAM y mucho más Kindle básico por 124,99 euros, lanzamiento reciente de última generación y el Kindle más económico de Amazon

por 124,99 euros, lanzamiento reciente de última generación y el Kindle más económico de Amazon Fire TV Stick 4K Select por 27,99 euros, un dispositivo ideal para dar una segunda vida a viejas televisiones

por 27,99 euros, un dispositivo ideal para dar una segunda vida a viejas televisiones iPad Mini por 619 euros, la tablet Apple más compacta rebajada en la versión de la anterior generación

Ninja Crispi Pro XL

Una freidora de aire con dos recipientes de cristal de gran capacidad (aptos para lavavajillas), que sirven tanto para cocinar como para servir en la mesa o almacenar en la nevera. Con doble capacidad de 2,3 y 5,7 litros, la Ninja Crispi Pro XL da de sobra para elaboraciones para varios comensales. Cuenta con cinco programas establecidos de serie y alcanza un máximo de 2.050 W. Ahora, a un precio de 189,05 euros.

Google Pixel 11

Disponible desde hace unos meses, el Pixel 11 de Google ya se encuentra habitualmente rebajado. Ahora, Amazon ha tumbado su precio hasta su mínimo histórico en dicha tienda y está disponible por 699 euros en sus cuatro colores y 256 GB de capacidad. Un gama alta con pantalla OLED de 6,3 pulgadas y 120 Hz, el procesador Tensor G6 y 12 GB de memoria RAM. Con un excelente apartado fotográfico, carga rápida de 30 W y siete años de actualizaciones por delante.

Lenovo Legion Pro 5

2026 no está siendo el mejor año para comprar hardware, menos aún si es gaming y entre él se incluye buena cantidad de memoria RAM DDR5. Sin embargo, en el terreno de los portátiles sigue habiendo buenos precios a día de hoy y este Lenovo Legion rebajado a 2.279 euros en Amazon (su mínimo aquí) es buen ejemplo. Un equipo con 32 GB de RAM DDR5, la NVIDIA RTX 5070, 1 TB de SSD, el procesador AMD Ryzen 9 8945HX y una pantalla de 16 pulgadas a 240 Hz.

Lenovo Legion Pro 5 Hoy en Amazon — 2.279,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle básico

Lanzado hace pocas semanas, el nuevo Kindle básico ya se puede conseguir rebajado por 124,99 euros. La primera gran oportunidad para comprarlo ahorrando un pellizco, tras la subida de PVP de este y otros dispositivos de Amazon. Ligeramente más fino que en anteriores generaciones, también es más ligero y más rápido. Con pantalla de 6 pulgadas con luz integrada, 16 GB de capacidad y autonomía de sobra para semanas de uso con una sola carga.

Fire TV Stick 4K Select

Ahora que está rebajado a sólo 27,99 euros desde sus 69,99 euros originales, el Fire TV Stick 4K Select es posiblemente la opción con mejor relación calidad precio de todo el catálogo de Fire TV Sticks de Amazon. Ideal tanto para convertir viejas televisiones en modelos inteligentes como para disparar el rendimiento de actuales televisores con un hardware modesto. Alcanza el 4K y es compatible con Alexa+.

iPad Mini

Aunque recientemente Apple renovó su familia de tablets iPad Mini con un modelo de última generación, el anterior Mini con el procesador A17 Pro se sigue vendiendo y sale por unos 100 euros menos. La mejor opción si buscamos la mejor relación calidad precio ahora que está rebajado a 619 euros en su versión WiFi de 128 GB. Disponible en varios colores, con pantalla de 8,3 pulgadas y iPadOS.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Ninja, Apple, Lenovo, Google

En Xataka | Mejores portátiles gaming baratos 2026. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares gaming. Cuál comprar y 12 modelos recomendados desde 50 euros