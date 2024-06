PlayStation 5 Vs Xbox Series X: te explicamos cuál elegir

Real Madrid o Barcelona, tortilla con cebolla o sin cebolla, playa o montaña... Xbox y PlayStation. El mundo de las videoconsolas genera uno de los mayores debates en la vida cotidiana, con fanáticos al gaming que se cuelgan la bufanda de Microsoft o Sony y la defienden a destajo. Con la llegada de la nueva generación, desde el año 2020, queda saber definitivamente cuál es mejor: Xbox Series X o PlayStation 5.



PLAYSTATION 5



XBOX SERIES X



CPu 8 x núcleos Zen 2 a 3,5 GHz 8 x núcleos Zen 2 a 3,8 GHz gpu 10,28 TFLOPS

36 CUs a 2,23 GHz 12 TFLOPS

52 CUs a 1,825 GHz ARQUITECTURA



AMD RDNA 2 personalizada AMD RDNA 2 personalizada MEMORIA / INTERFAZ



16 GB GDDR6 / 256-bit 16 GB GDDR6 / 320-bit ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA



448 GB/s 10 GB @ 560 GB/s

6 GB @ 336 GB/s ALMACENAMIENTO INTERNO



825 GB SSD personalizado 1 TB NVMe SSD personalizado TASAS DE TRANSFERENCIA



5,5 GB/s (datos en bruto)

8-9 GB/s (datos comprimidos) 2,4 GB/s (datos en bruto)

4,8 GB/s (datos comprimidos) ALMACENAMIENTO EXTERNO



Tarjetas SSD NVMe Tarjetas SSD NVMe UNIDAD ÓPTICA



Blu-ray 4K UHD Blu-ray 4K UHD

La comparativa de ambas consolas, por apartados

Diseño

Es un apartado completamente subjetivo, porque el tema del diseño, más allá de su tamaño o de su capacidad de refrigeración, no aporta gran cosa a la hora de decidirse por una u otra. Ambas consolas apuestan por un formato para colocarlas de pie, así como con versiones tanto digitales como con lector de disco.

Rendimiento

Este, sin duda, es uno de los temas más candentes y que más enfrenta a los fanáticos de una consola y otra. En lo que a potencia bruta se refiere, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X son muy parecidas. Ambas consolas monta una CPU de ocho núcleos Zen 2, aunque la de la Xbox es ligeramente más rápida. Si nos ceñimos a los teraflops y las CUs (unidades de computación) de la GPU, la consola de Microsoft es capaz de realizar más opciones por segundo y es algo más potente, de ahí que la Xbox Series X tenga 12 TFLOPS y la PS5 10,28 TFLOPS. Es una diferencia, pero tampoco es excesivamente reseñable.

En definitiva, ambas consolas prometen que seremos capaces de jugar en 4K a 60 fotogramas por segundo y alcanzar los 120 FPS. Al fin y al cabo, es algo que dependerá de cada juego y de cada estudio. Pero si tenemos que destacar alguna de las dos, y ciñéndonos estrictamente a la ficha técnica, la Xbox apunta a ser un poquito más potente en términos gráficos.

Almacenamiento

Aunque no lo parezca, en el almacenamiento reside gran parte de la diferencia entre ambas consolas. La Xbox Series X incorpora un SSD NVMe personalizado de 1 TB con unas tasas de transferencia de 2,4 GB por segundo para datos en bruto y 4,8 GB por segundo para datos comprimidos, pero Sony ha apostado por un SSD personalizado que aprovecha el estándar PCIe 4.0 para que el rendimiento sea excelente.

En la práctica, que es donde interesa, nos encontramos con una velocidad de transferencia mucho más alta. En concreto, la PS5 es capaz de conseguir una transferencia de 5,5 GB/s de datos brutos y de entre 8 y 9 GB/s de datos comprimidos, el doble que la Xbox Series X. Por lo tanto, el SSD de PlayStation 5 se queda por encima.

Refrigeración

Otro aspecto importante, especialmente cuando exprimimos la consola con juegos exigentes y a altas temperaturas. Era uno de los puntos a mejorar por parte de la pasada generación, con un alto nivel sonoro cuando el ventilador trabajaba a su máxima potencia.

En esta actual, la consola Xbox Series X cuenta con un sistema de diseño monolítico, en el que el aire entra por debajo y sale por arriba, pasando por el hardware. Dispone de un solo ventilador, pero es muy silencioso, integrando una APU refrigerada por un disipador de aluminio y cobre que da un buen rendimiento térmico.

La PS5, por su parte, cuenta con un gran disipador de aluminio y cobre que se divide en secciones, con un ventilador que conduce el aire por unas rejillas de ventilación y salga por otras. También se utiliza pasta térmica de metal líquido, por lo que aquí gana ligeramente la consola de PlayStation.

Retrocompatibilidad

Sin titubear, en este apartado gana Xbox Series X. Casi todos sus juegos, sean de Xbox, Xbox 360 o Xbox One, pueden jugarse en la consola de nueva generación. No sólo eso, sino que en algunos títulos da la opción de aplicar un pack de texturas que permita jugar esas ediciones antiguas a mayor calidad de imagen o a mayor fotograma por segundo.

En la consola de Sony, la cosa funciona diferente. A pesar de tener el servicio PlayStation Plus, no existe una retrocompatibilidad como tal, porque no permite insertar discos de consolas más antiguas. No obstante, de forma digital, va creciendo el catálogo de títulos retro.

Mando

Otro punto bastante subjetivo, porque va muy en función de los gustos y estilo de cada jugador. El mando de Xbox Series X comparte mucho su diseño con la generación anterior, añadiendo algunos elementos de la versión Elite, como la mejora de latencia y un D-Pad con una textura mejorada. Un apunte importante es que el mando de Xbox One es compatible con la consola next-gen.

En PlayStation 5, su DualSense ha sufrido varios cambios con respecto a PS4. Además de un diseño más redondeado y ergonómico, integra un motor de vibración háptico, así como gatillos sensibles a la presión. Mantiene el panel táctil, cuenta con micrófono, y tiene un tamaño ligeramente superior al de su predecesor.

Por qué elegir PlayStation 5

Mayor velocidad de transferencia en su almacenamiento SSD

Mejor sistema de refrigeración

Por qué elegir Xbox Series X

Mayor potencia bruta

Retrocompatibilidad de juegos real, con posibilidad de insertar discos de consolas antiguos

Ahora que sabes la diferencia de especificaciones y con el presupuesto que tienes, ¿qué consola elegirías?

