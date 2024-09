Sony presenta al fin la esperadísima PS5 Pro: muy pocas sorpresas y un precio que la convierte en artículo de lujo

La inevitable etapa de rumores se ha alargado más de la cuenta en esta ocasión. Llevábamos más de un año oyendo que la sucesora de PS5 estaba siendo estudiada por Sony después del buen resultado que había dado la PS4 Pro. Y finalmente, aquí está la PS5 Pro. Una mejora tecnológica sustancial que tiene:

Fecha: 7 de noviembre

7 de noviembre Precio: 799,99 euros

Mark Cerny, arquitecto de todas las consolas lanzadas por Sony desde 2013 (PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 5 y ahora, esta PS5 Pro), ha detallado las diferencias entre la Playstation 5 que conocemos y este nuevo modelo. Para ello, ha hablado de los dos modos principales disponibles para los juegos: Fidelidad (más detalles, movimiento a 30 fps, control menos pulido) y Rendimiento (60 fps, mucho más suave gráficamente).

Tres de cada cuatro veces, los jugadores eligen Rendimiento, y por eso se ha mejorado Playstation 5 en ese sentido: Cerny ha resumido estas mejoras en tres puntos.

GPU más potente. 67% más de Unidades de Cálculo y una memoria un 28% más rápida. Esto permite un renderizado hasta un 45% más rápido para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida.

67% más de Unidades de Cálculo y una memoria un 28% más rápida. Esto permite un renderizado hasta un 45% más rápido para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida. Ray Tracing avanzado : Dobla e incluso triplica el rendimiento de la actual PS5, y se obtiene una reflexión y refracción de la luz más dinámicas

: Dobla e incluso triplica el rendimiento de la actual PS5, y se obtiene una reflexión y refracción de la luz más dinámicas Playstation Spectral Super Resolution: Es decir, escalado dirigido por inteligencia artificial. En la práctica, se obtendrá una claridad de imagen supernítida añadiendo una cantidad extraordinaria de detalles a los juegos.

De este modo, la PS5 Pro será capaz de doblar el frame rate de los juegos, mostrar los detalles lejanos mucho más claros y muchas otras mejoras visuales. En palabras de Cerny, es la consola más potente que Sony ha desarrollado hasta la fecha, y eso se va a dejar notar en el precio. Los rumores de una rebaja de precio para Playstation 5 y un PVP para esta Pro en torno a los 500 euros, finalmente no se han cumplido. La consola, además, no incluye lector de Blu-Ray, pero será compatible con todos los accesorios de PS5 (incluida la unidad de disco extraíble). Su disco duro tendrá una capacidad de 2TB SSD.

Algunas de las otras mejoras que Sony ha comentado en torno a la PS5 Pro son el PS5 Pro Game Boost, que puede aplicarse a más de 8.500 juegos de PS4 retrocompatibles y jugables en PS5 Pro. Esta función estabilizará o mejorará el rendimiento de los juegos compatibles de PS4 y PS5. Otra función será la Enhanced Image Quality para juegos de PS4, mejorándoles la resolución al estilo de lo que hacía PS4 Pro.

Algunos de los juegos que incluirán la etiqueta PS5 Pro Enhanced serán 'Alan Wake 2,' 'Assassin’s Creed: Shadows', 'Demon’s Souls', 'Dragon’s Dogma 2', 'Final Fantasy 7 Rebirth', 'Gran Turismo 7', 'Hogwarts Legacy', 'Horizon Forbidden West', 'Marvel’s Spider-Man 2', 'Ratchet & Clank: Rift Apart', 'The Crew Motorfest', 'The First Descendant' o 'The Last of Us Part II Remastered', entre otros.

Cabecera | Sony

En Xataka | Estamos en 2024 y los juegos que se muevan a 30 FPS también podrán obtener la etiqueta "PS5 Pro Enhanced", según The Verge