El posible diseño de la PlayStation 5 Pro ha sido filtrado. Por un desliz de Sony

Si es que algunas veces las imágenes promocionales las carga el diablo... o no. Sea como fuere, lo cierto es que ayer Sony publicó una imagen para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation y, como no podría ser de otra manera, los usuarios no tardaron en sacar la lupa para mirarla a fondo. Efectivamente, descubrieron un icono y descubrir un icono que no cuadraba con ningún producto anunciado por la empresa, pero sí con el diseño filtrado de la PlayStation 5 Pro.

A ver, a ver... Como todo lo relacionado con filtraciones, esta hay que cogerla con pinzas. Principalmente, porque no sabemos cómo es el diseño de la PlayStation 5 Pro. La única referencia es esta imagen filtrada por el dataminer Billbil-kun y sí, la imagen publicada por Sony cuadra, pero quizá haya cierto sesgo de confirmación. Por otro lado, es una imagen oficial publicada por Sony y se presupone que estas cosas se vigilan al milímetro, por lo que hay dos opciones: que haya intención o que haya sido un desliz. Nunca lo sabremos.

Imagen publicada por Sony con motivo del 30 aniversario de PlayStation. A la izquierda puede verse una ampliación del icono de la futurible PS5 Pro. A la derecha, el icono de una PS5 | Imagen: PlayStation editada por Xataka

La filtración. La imagen publicada por Sony da, realmente, pocas pistas, al menos a simple vista. Si nos fijamos en los iconos que componen el cuadrado veremos una PlayStation 5 con el diseño más reciente y que todos conocemos. Sin embargo, si miramos entre el icono de PlayStation y el "3" veremos otro icono desconocido. Es parecido a una PlayStation 5, pero tiene tres rayitas laterales, algo que ya adelantaban las filtraciones.

Filtración original del diseño de PS5 Pro | Imagen: Billbil-Kun

En desarrollo. Insider Gaming, la web fundada por el filtrador Tom Henderson, adelantó en marzo del año pasado que la PlayStation 5 Pro estaba en desarrollo y que podría ser lanzada a finales de 2024. Parece que fue ayer, pero la PlayStation 5 se anunció hace ya cinco años, por lo que hace tiempo que pasó el ecuador del ciclo de vida de una consola que suele ser, normalmente, de siete años. La filtración más reciente apunta a que el anuncio será el próximo 19-20 de septiembre en un State of Play.

¿Qué podemos esperar? Más potencia, realmente. Todas las filtraciones apuntan en ese sentido. La información no oficial hablar de una CPU idéntica a la actual, pero con un modo de alta frecuencia que mejora la velocidad de reloj un 10%, así como de aceleración basada en inteligencia artificial. Es decir, que los juegos deberían rendir algo mejor. No saldremos de dudas hasta que Sony mueva ficha.

